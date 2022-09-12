https://crimea.ria.ru/20220912/podozrevaemyy-v-podgotovke-teraktov-protiv-chinovnikov-kryma-arestovan-1124476997.html

Подозреваемый в подготовке терактов против чиновников Крыма арестован

Подозреваемый в подготовке терактов против чиновников Крыма арестован - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Подозреваемый в подготовке терактов против чиновников Крыма арестован

Киевский районный суд Симферополя отправил под арест фигуранта уголовного дела о подготовке терактов против чиновников Крыма и Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T12:17

2022-09-12T12:17

2022-09-12T12:18

ск рф (следственный комитет российской федерации)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя отправил под арест фигуранта уголовного дела о подготовке терактов против чиновников Крыма и Херсонской области. Об этом сообщает УФСБ по региону.Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Российские контрразведчики установили сотрудника СБУ, руководившего деятельностью завербованных им источников из числа националистов.ФСБ получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования.Как сообщили в крымском главке СК РФ, житель Советского района Крыма был завербован и активно использовался представителями спецслужб Украины, которые планировали преступления в отношении высокопоставленных лиц органов власти Республики Крым. В настоящее время допрашиваются свидетели, проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты оружие и граната. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в приготовлении заказного убийства ((ч.1 ст. 30, п. "б", "ж", "з" ч.2 ст. 105 УК РФ).

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, безопасность республики крым и севастополя