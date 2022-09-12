https://crimea.ria.ru/20220912/podozrevaemyy-v-podgotovke-teraktov-protiv-chinovnikov-kryma-arestovan-1124476997.html
Подозреваемый в подготовке терактов против чиновников Крыма арестован
Подозреваемый в подготовке терактов против чиновников Крыма арестован - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Подозреваемый в подготовке терактов против чиновников Крыма арестован
Киевский районный суд Симферополя отправил под арест фигуранта уголовного дела о подготовке терактов против чиновников Крыма и Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T12:17
2022-09-12T12:17
2022-09-12T12:18
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя отправил под арест фигуранта уголовного дела о подготовке терактов против чиновников Крыма и Херсонской области. Об этом сообщает УФСБ по региону.Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Российские контрразведчики установили сотрудника СБУ, руководившего деятельностью завербованных им источников из числа националистов.ФСБ получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования.Как сообщили в крымском главке СК РФ, житель Советского района Крыма был завербован и активно использовался представителями спецслужб Украины, которые планировали преступления в отношении высокопоставленных лиц органов власти Республики Крым. В настоящее время допрашиваются свидетели, проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты оружие и граната. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в приготовлении заказного убийства ((ч.1 ст. 30, п. "б", "ж", "з" ч.2 ст. 105 УК РФ).
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, безопасность республики крым и севастополя
Подозреваемый в подготовке терактов против чиновников Крыма арестован
В Крыму арестовали на два месяца агента СБУ, готовившего покушение на чиновников
12:17 12.09.2022 (обновлено: 12:18 12.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя отправил под арест фигуранта уголовного дела о подготовке терактов против чиновников Крыма и Херсонской области. Об этом сообщает УФСБ по региону.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма
. Российские контрразведчики установили сотрудника СБУ, руководившего деятельностью завербованных им источников из числа националистов.
"На территории Крыма был задержан один агент украинских спецслужб. Сторонник украинских националистов. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказали в ведомстве.
ФСБ получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования.
Как сообщили в крымском главке СК РФ, житель Советского района Крыма был завербован и активно использовался представителями спецслужб Украины, которые планировали преступления в отношении высокопоставленных лиц органов власти Республики Крым.
"Находясь на территории соседнего государства, указанные лица готовили убийство одного из министров Республики Крым. В составе группы лиц житель Советского района за денежное вознаграждение должен был привести заказ в исполнение согласно ранее разработанному плану. Поздним вечером 9 сентября исполнитель был задержан в Феодосии с оружием, из которого планировалось совершить убийство должностного лица", - рассказали в Следкоме.
В настоящее время допрашиваются свидетели, проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты оружие и граната.
Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в приготовлении заказного убийства ((ч.1 ст. 30, п. "б", "ж", "з" ч.2 ст. 105 УК РФ).