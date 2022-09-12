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Подозреваемый в подготовке терактов против чиновников Крыма арестован - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Подозреваемый в подготовке терактов против чиновников Крыма арестован
Подозреваемый в подготовке терактов против чиновников Крыма арестован - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Подозреваемый в подготовке терактов против чиновников Крыма арестован
Киевский районный суд Симферополя отправил под арест фигуранта уголовного дела о подготовке терактов против чиновников Крыма и Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T12:17
2022-09-12T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя отправил под арест фигуранта уголовного дела о подготовке терактов против чиновников Крыма и Херсонской области. Об этом сообщает УФСБ по региону.Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Российские контрразведчики установили сотрудника СБУ, руководившего деятельностью завербованных им источников из числа националистов.ФСБ получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования.Как сообщили в крымском главке СК РФ, житель Советского района Крыма был завербован и активно использовался представителями спецслужб Украины, которые планировали преступления в отношении высокопоставленных лиц органов власти Республики Крым. В настоящее время допрашиваются свидетели, проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты оружие и граната. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в приготовлении заказного убийства ((ч.1 ст. 30, п. "б", "ж", "з" ч.2 ст. 105 УК РФ).
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ск рф (следственный комитет российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, безопасность республики крым и севастополя
Подозреваемый в подготовке терактов против чиновников Крыма арестован

В Крыму арестовали на два месяца агента СБУ, готовившего покушение на чиновников

12:17 12.09.2022 (обновлено: 12:18 12.09.2022)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПродление ареста обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга
Продление ареста обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя отправил под арест фигуранта уголовного дела о подготовке терактов против чиновников Крыма и Херсонской области. Об этом сообщает УФСБ по региону.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Российские контрразведчики установили сотрудника СБУ, руководившего деятельностью завербованных им источников из числа националистов.
"На территории Крыма был задержан один агент украинских спецслужб. Сторонник украинских националистов. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказали в ведомстве.
ФСБ получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования.
Как сообщили в крымском главке СК РФ, житель Советского района Крыма был завербован и активно использовался представителями спецслужб Украины, которые планировали преступления в отношении высокопоставленных лиц органов власти Республики Крым.
"Находясь на территории соседнего государства, указанные лица готовили убийство одного из министров Республики Крым. В составе группы лиц житель Советского района за денежное вознаграждение должен был привести заказ в исполнение согласно ранее разработанному плану. Поздним вечером 9 сентября исполнитель был задержан в Феодосии с оружием, из которого планировалось совершить убийство должностного лица", - рассказали в Следкоме.
В настоящее время допрашиваются свидетели, проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты оружие и граната.
Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в приготовлении заказного убийства ((ч.1 ст. 30, п. "б", "ж", "з" ч.2 ст. 105 УК РФ).
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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