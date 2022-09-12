https://crimea.ria.ru/20220912/dlya-rossiyan-perestal-deystvovat-uproschennyy-vizovyy-rezhim-s-es-1124474379.html

Для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕС

Для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕС - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕС

Евросоюз с 12 сентября полностью остановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который действовал с 2007 года. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T09:23

2022-09-12T09:23

2022-09-12T09:23

европейский союз

российская федерация (россия, рф)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Евросоюз с 12 сентября полностью остановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который действовал с 2007 года. Об этом сообщает РИА Новости.Отныне к гражданам России, которые намерены посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств. А именно – цена визы вырастет с 35 до 80 евро, для ее получения придется предоставлять расширенный пакет документов, при этом время рассмотрения запроса о выдаче визы увеличится вплоть до 45 дней.Уточняется, что выдача визы или отказ в ней будут на усмотрение каждого конкретного государства, однако Еврокомиссия подготовила общие рекомендации для консульских учреждений стран ЕС по визовой политике в отношении россиян. В частности, заявки от граждан России, которые хотят оформить туристическую визу, советуют рассматривать в неприоритетном режиме. То есть туристы – в последнюю очередь. Приоритет же советуют отдавать членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам.Еврокомиссия также рекомендует странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия. ЕК считает, что россияне могут более не соответствовать условиям для въезда на территорию Евросоюза в долгосрочной перспективе. Поэтому в организации призывают ограничиваться однократными визами и визами с коротким сроком действия.Новый порядок также предусматривает возможность консультации государства ЕС, к которому обратились за разрешением на въезд, с другими европейскими странами на предмет дальнейшего перемещения граждан по шенгенской зоне. То есть возможна выдача визы россиянину для посещения только одной страны, без доступа в шенгенское пространство.Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа договорились о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Согласно процедуре, после принятия политического решения Еврокомиссия выработала и представила практические предложения, которые в минувшую среду утвердили постоянные представители стран ЕС. В пятницу решение было утверждено и опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

https://crimea.ria.ru/20220909/es-bolshe-ne-pustyat-rossiyskikh-turistov---vvedeny-zhestkie-ogranicheniya-1124455421.html

https://crimea.ria.ru/20220908/estoniya-latviya-litva-i-polsha-zakryvayut-vezd-dlya-rossiyan-s-19-sentyabrya-1124440552.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, российская федерация (россия, рф), в мире