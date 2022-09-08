https://crimea.ria.ru/20220908/ot-khersona-do-donbassa-daty-rabotayuschie-na-referendumy-v-novykh-regionakh-1124445366.html

От Херсона до Донбасса: даты, работающие на референдумы в новых регионах

От Херсона до Донбасса: даты, работающие на референдумы в новых регионах - РИА Новости Крым, 08.09.2022

От Херсона до Донбасса: даты, работающие на референдумы в новых регионах

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях и республиках Донбасса было бы "правильно и символично" провести 4 ноября – в День народного единства. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T18:01

2022-09-08T18:01

2022-09-08T18:01

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

запорожская область

ситуация в донбассе: новости и комментарии

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Референдумы в Херсонской и Запорожской областях и республиках Донбасса было бы "правильно и символично" провести 4 ноября – в День народного единства. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Слова звучали как предложение-предположение, но, учитывая статус политика, многие отметили: появился конкретный ориентир.Новая реальность новых территорий >>За несколько дней до этого источники в Кремле рассказали РБК, что голосование может пройти осенью, но не в сентябре. Ситуация пока не позволяет организовать процесс безопасно для участников, да и ДНР еще не полностью освобождена. Проводить же референдум без Донбасса – как минимум несправедливо.Референдумы, вероятно, решат приурочить к какой-то знаковой дате. В такие дни события воспринимаются иначе: усиливаются мотивы единения, памяти, общности народов, их истории и пути.РИА Новости Крым рассказывает о том, какие в принципе есть даты в календаре до конца года, которые можно использовать как новый символ.28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиковПо жестокой иронии, на Украине этот праздник стал общегосударственным при президенте-националисте Ющенко, а при "умеренном", как вначале казалось, Зеленском он превратился в повод цинично потоптаться на памяти военачальников и миллионов красноармейцев, освобождавших эту землю и спасших людей от геноцида. А еще поиздеваться над историей и сделать реверанс в сторону Запада, который, со слов высоких киевских чинов, "внес решающий вклад" в разгром нацистских оккупантов.Журналист о жителях Херсона: все понимают свое будущее – оно с Россией >>Исторические параллели напрашиваются. Киевский режим давно характеризуется эпитетами "фашистский" и "неонацистский", боевики "Азовов"*, "Айдаров" и "Кракенов" используют нацистскую символику, а не подконтрольные уже Украине регионы именуются освобожденными. И так же как тогда там продолжают гибнуть люди… От обстрелов ВСУшниками жилых кварталов, от ДРГ. Пару дней назад паблики обошел пост некоего украинца, который сообщил, что будет резать и русскоговорящих украинцев. Этакий "диванный фюрер". Проведение референдума в этот день было бы символично.4 ноября – День народного единстваДа, наверное, самая символичная дата для референдума. В современной России праздник символизирует не столько победу над поляками в давнем XVII веке, сколько сплоченность и единство народа. Хотя многие еще воспринимают этот день скорее как допвыходной, чем праздник. Вот и поднять его до уровня настоящего праздника нового времени.Воссоединение территории, которую населяет один народ, но разделенный возникшими в 1991 году границами. Тем более большинство людей в Херсонской и Запорожской областях, судя по соцопросам, хотят стать частью России. А о донецких республиках и говорить нечего – они ждут этого восемь лет. И тогда словосочетание "народное единство" действительно обретает новое и конкретное звучание.30 декабря – День образования СССРДата не очень, в принципе принимающие решения не очень любят делать прямые "контр-шаги", в том числе, по датам и поводам. Но нужно вспомнить, что в этом году СССР было бы… 100 лет! Страны давно нет на карте, а люди – и в России, и на Украине – вспоминают. Многие – с теплотой и ностальгией.И с одной стороны, канун Нового года – это вроде уже елочки, салаты, мишура, но с другой – это дни, когда воссоединяются семьи (а распад Союза прилично раскидал людей по новым странам), загадывают желания, верят в лучшее. Есть и чисто "технологический" момент: к этой дате уже все должно быть выстроено с отоплением, а значит, будет определенность, как люди разных регионов проходят зиму. Это с одной стороны. С другой – не будет осенних тем типа сбора урожая, работы на полях под озимые и пр.В Херсоне ответили на угрозы Киева за участие в референдуме >>Как бы то ни было, вопрос даты – вопрос символический. Главное, чтобы процесс был безопасным, а результаты – легитимными. Хотя уже понятно, что западное сообщество их все равно не признает. Но пусть признаем мы и люди новых территорий. Когда ты не просто "освобожденная территория", а часть большой страны – это уже другое отношение к жизни и собственному будущему.

https://crimea.ria.ru/20220907/eksperty-sprognozirovali-yavku-na-referendumy-v-osvobozhdennykh-regionakh-1124433698.html

https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html

https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html

https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, запорожская область, ситуация в донбассе: новости и комментарии, политика