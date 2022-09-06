https://crimea.ria.ru/20220906/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-6-sentyabrya-1124424153.html

Главные события и заявления дня: 6 сентября

Главные события и заявления дня: 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Главные события и заявления дня: 6 сентября

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки в Запорожье. На ЗАЭС после обстрела ВСУ произошла утечка мазута. Теракт в Бердянске – пострадал комендант города... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T22:01

2022-09-06T22:01

2022-09-06T20:49

владимир путин (политик)

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

происшествия

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124424128_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_352701544a81eb1fdfded34a5892fe2b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки в Запорожье. На ЗАЭС после обстрела ВСУ произошла утечка мазута. Теракт в Бердянске – пострадал комендант города. ВСУ атаковали Курскую область. В России растет число смертей от COVID. В РФ разработали вакцину против оспы обезьян. В России создадут новые внесезонные морские курорты.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Теракт в БердянскеРядом с администрацией в центре Бердянска прогремел взрыв. По данным члена главсовета администрации Запорожской области Владимира Рогова, был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу, медики борются за его жизнь.Власти Запорожской области назвали произошедшее терактом, уточнив, что взрывом были повреждены еще три автомобиляМАГАТЭ опубликовало отчет по итогам посещения ЗАЭС Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В документе эксперты призывают немедленно создать зону безопасности на территории объекта и рекомендуют "прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно".В свою очередь член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в опубликованном докладе МАГАТЭ "закрыла глаза на ситуацию с обстрелами атомной электростанции со стороны Украины и устранилась от своих служебных обязанностей".На ЗАЭС после обстрела ВСУ произошла утечка мазута Бак с мазутом оказался поврежден в результате очередного обстрела ВСУ, из-за этого произошла утечка мазута в канал для подачи воды на станцию. О случившемся сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.ВСУ атаковали Курскую областьВСУ обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области 21 раз. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.Поселок подвергся атаке 21 раз. В результате обстрела загорелся трансформатор агрокомплекса "Глушковский", после чего поселок оказался полностью обесточен.В России растет число смертей от COVIDЧисло госпитализаций и смертных случаев от COVID-19 в России растет. "В России госпитализировано 4 203 человека с подтвержденным COVID-19, это почти на 130% больше по сравнению с предыдущими сутками", – сообщили в оперштабе.Отмечается также, что за сутки в стране умерли почти сто человек. Показатель значительно превышает данные накануне.В РФ разработали вакцину против оспы обезьянСовременный препарат против оспы обезьян разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Об этом сообщала его глава Вероника Скворцова."В настоящее время вакцина проходит уже доклинические исследования", – уточнила Скворцова.В России создадут новые внесезонные морские курортыПрезидент РФ Владимир Путин поручил создать новые всесезонные курорты. Об этом российский лидер заявил во время заседания президиума Госсовета по вопросам развития туризма."Надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Черного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также дальневосточного Приморья, тщательно проработать вопросы создания здесь крупных федеральных курортов", – сказал президент.Отдельно он отметил необходимость возродить курорт Каякент в Дагестане на побережье Каспийского моря.

https://crimea.ria.ru/20220906/komendant-berdyanska-umer-ot-raneniy-1124423972.html

https://crimea.ria.ru/20220906/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-otsenili-otchet-magate-po-zaporozhskoy-aes-1124422854.html

https://crimea.ria.ru/20220906/udar-vsu-prishelsya-na-agrokompleks-v-kurskoy-oblasti-1124416259.html

https://crimea.ria.ru/20220906/putin-poruchil-sozdat-novye-vsesezonnye-morskie-kurorty-v-rossii-1124419750.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, происшествия, курская область