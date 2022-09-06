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МАГАТЭ представило отчет по Запорожской АЭС – основные тезисы - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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МАГАТЭ представило отчет по Запорожской АЭС – основные тезисы
МАГАТЭ представило отчет по Запорожской АЭС – основные тезисы - РИА Новости Крым, 06.09.2022
МАГАТЭ представило отчет по Запорожской АЭС – основные тезисы
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Организация призвала... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T17:28
2022-09-06T17:50
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Организация призвала немедленно установить зону безопасности вокруг станции и "прекратить боевые действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения" ЗАЭС.Как отметили в организации, обстрелы не привели к аварийной ситуации на ЗАЭС, однако они "постоянно угрожают ядерной безопасности" и могут повредить критически важные системы и оборудование станции. Это может привести к "серьезным последствиям, включая неограниченный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду". Поэтому необходимо избегать любых обстрелов, ставящих под угрозу безопасность и сохранность объекта.Для этого, по их словам, необходимо "согласие всех соответствующих сторон".Представители МАГАТЭ также обратили внимание на "отсутствие средств и каналов связи", что лишь усугубляет проблемы обеспечения безопасной и надежной работы электростанции. Говоря об атаках на АЭС, представители агентства отметили, что его члены "были свидетелями обстрелов в районе станции" и что "часть повреждений была обнаружена вблизи зданий энергоблоков".Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС, несмотря на присутствие там экспертов Международного агентства по атомной энергии. Накануне в Минобороны РФ сообщили о попытке атаки ударным беспилотником ВСУ по ЗАЭС..
https://crimea.ria.ru/20220902/kakim-budet-otchet-magate-po-itogam-posescheniya-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124381437.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), новости
МАГАТЭ представило отчет по Запорожской АЭС – основные тезисы

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам посещения Запорожской АЭС

17:28 06.09.2022 (обновлено: 17:50 06.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Организация призвала немедленно установить зону безопасности вокруг станции и "прекратить боевые действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения" ЗАЭС.
"Существует необходимость срочно принять меры промежуточного характера, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий. Проблему можно решить, немедленно создав зону безопасности на Запорожской АЭС. МАГАТЭ готово немедленно начать консультации по срочному созданию такой зоны безопасности", – говорится в документе.
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2 сентября, 19:24Радио "Спутник в Крыму"
Каким будет отчет МАГАТЭ по итогам посещения Запорожской АЭС – мнение
Как отметили в организации, обстрелы не привели к аварийной ситуации на ЗАЭС, однако они "постоянно угрожают ядерной безопасности" и могут повредить критически важные системы и оборудование станции. Это может привести к "серьезным последствиям, включая неограниченный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду". Поэтому необходимо избегать любых обстрелов, ставящих под угрозу безопасность и сохранность объекта.
"МАГАТЭ рекомендует прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно, чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанным с ней объектам, для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и для поддержания физической целостности для обеспечения безопасной и надежной работы", - отметили авторы доклада.
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На Запорожской АЭС останутся наблюдатели МАГАТЭ – власти региона
Для этого, по их словам, необходимо "согласие всех соответствующих сторон".
Представители МАГАТЭ также обратили внимание на "отсутствие средств и каналов связи", что лишь усугубляет проблемы обеспечения безопасной и надежной работы электростанции.
"МАГАТЭ рекомендует обеспечить надежные и резервные средства и каналы связи, включая интернет и/или спутниковую связь, со всеми внешними организациями, необходимыми для безопасной и надежной эксплуатации объекта", - указано в документе.
Говоря об атаках на АЭС, представители агентства отметили, что его члены "были свидетелями обстрелов в районе станции" и что "часть повреждений была обнаружена вблизи зданий энергоблоков".
Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС, несмотря на присутствие там экспертов Международного агентства по атомной энергии. Накануне в Минобороны РФ сообщили о попытке атаки ударным беспилотником ВСУ по ЗАЭС..
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Новости
 
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