https://crimea.ria.ru/20220906/magate-predstavilo-otchet-po-zaporozhskoy-aes--osnovnye-tezisy-1124421775.html

МАГАТЭ представило отчет по Запорожской АЭС – основные тезисы

МАГАТЭ представило отчет по Запорожской АЭС – основные тезисы - РИА Новости Крым, 06.09.2022

МАГАТЭ представило отчет по Запорожской АЭС – основные тезисы

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Организация призвала... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T17:28

2022-09-06T17:28

2022-09-06T17:50

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Организация призвала немедленно установить зону безопасности вокруг станции и "прекратить боевые действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения" ЗАЭС.Как отметили в организации, обстрелы не привели к аварийной ситуации на ЗАЭС, однако они "постоянно угрожают ядерной безопасности" и могут повредить критически важные системы и оборудование станции. Это может привести к "серьезным последствиям, включая неограниченный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду". Поэтому необходимо избегать любых обстрелов, ставящих под угрозу безопасность и сохранность объекта.Для этого, по их словам, необходимо "согласие всех соответствующих сторон".Представители МАГАТЭ также обратили внимание на "отсутствие средств и каналов связи", что лишь усугубляет проблемы обеспечения безопасной и надежной работы электростанции. Говоря об атаках на АЭС, представители агентства отметили, что его члены "были свидетелями обстрелов в районе станции" и что "часть повреждений была обнаружена вблизи зданий энергоблоков".Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС, несмотря на присутствие там экспертов Международного агентства по атомной энергии. Накануне в Минобороны РФ сообщили о попытке атаки ударным беспилотником ВСУ по ЗАЭС..

https://crimea.ria.ru/20220902/kakim-budet-otchet-magate-po-itogam-posescheniya-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124381437.html

https://crimea.ria.ru/20220905/na-zaporozhskoy-aes-ostanutsya-nablyudateli-magate--vlasti-regiona-1124403585.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости