https://crimea.ria.ru/20220906/vzryv-v-berdyanske-nazvali-teraktom--postradal-komendant-goroda-1124420380.html

Взрыв в Бердянске назвали терактом – пострадал комендант города

Взрыв в Бердянске назвали терактом – пострадал комендант города - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Взрыв в Бердянске назвали терактом – пострадал комендант города

При взрыве в центре Бердянска пострадал как минимум один человек, власти Запорожской области назвали произошедшее терактом. Об этом заявил член главного совета... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T16:00

2022-09-06T16:00

2022-09-06T16:36

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. При взрыве в центре Бердянска пострадал как минимум один человек, власти Запорожской области назвали произошедшее терактом. Об этом заявил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что в центре Бердянска рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Рогов заявил, что был осуществлен подрыв автомобиля коменданта города.Комендант Бердянска после взрыва в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.От взрыва повреждено еще три гражданских автомобиля, в них никого не было. Детали происшествия уточняются.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220906/vzryv-progremel-v-tsentre-berdyanska-1124419883.html

https://crimea.ria.ru/20220826/zamnachalnika-gai-berdyanska-umer-ot-raneniy-posle-vzryva-1124308651.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия