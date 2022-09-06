https://crimea.ria.ru/20220906/vzryv-v-berdyanske-nazvali-teraktom--postradal-komendant-goroda-1124420380.html
Взрыв в Бердянске назвали терактом – пострадал комендант города
Взрыв в Бердянске назвали терактом – пострадал комендант города - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Взрыв в Бердянске назвали терактом – пострадал комендант города
При взрыве в центре Бердянска пострадал как минимум один человек, власти Запорожской области назвали произошедшее терактом. Об этом заявил член главного совета... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T16:00
2022-09-06T16:00
2022-09-06T16:36
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. При взрыве в центре Бердянска пострадал как минимум один человек, власти Запорожской области назвали произошедшее терактом. Об этом заявил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что в центре Бердянска рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Рогов заявил, что был осуществлен подрыв автомобиля коменданта города.Комендант Бердянска после взрыва в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.От взрыва повреждено еще три гражданских автомобиля, в них никого не было. Детали происшествия уточняются.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220906/vzryv-progremel-v-tsentre-berdyanska-1124419883.html
https://crimea.ria.ru/20220826/zamnachalnika-gai-berdyanska-umer-ot-raneniy-posle-vzryva-1124308651.html
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запорожская область, происшествия
Взрыв в Бердянске назвали терактом – пострадал комендант города
В Бердянске взорвали автомобиль коменданта города, затем произошла перестрелка
16:00 06.09.2022 (обновлено: 16:36 06.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. При взрыве в центре Бердянска пострадал как минимум один человек, власти Запорожской области назвали произошедшее терактом. Об этом заявил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что в центре Бердянска рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв
. Рогов заявил, что был осуществлен подрыв автомобиля коменданта города.
"Был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города. Автомобиль стоял рядом с городской администрацией, потом была перестрелка", - сказал Рогов в эфире "Соловьев live".
Комендант Бердянска после взрыва в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
От взрыва повреждено еще три гражданских автомобиля, в них никого не было. Детали происшествия уточняются.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.