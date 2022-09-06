https://crimea.ria.ru/20220906/vzryv-progremel-v-tsentre-berdyanska-1124419883.html

Взрыв прогремел в центре Бердянска

Взрыв прогремел в центре Бердянска - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Взрыв прогремел в центре Бердянска

В Бердянске прогремел взрыв неподалеку от здания администрации. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T15:23

2022-09-06T15:23

2022-09-06T15:23

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Бердянске прогремел взрыв неподалеку от здания администрации. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Рогов назвал это очередной попыткой украинских националистов запугать мирных жителей Запорожской области.Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

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запорожская область

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запорожская область, происшествия