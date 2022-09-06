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Раненый при взрыве комендант Бердянска находится в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Раненый при взрыве комендант Бердянска находится в тяжелом состоянии
Раненый при взрыве комендант Бердянска находится в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Раненый при взрыве комендант Бердянска находится в тяжелом состоянии
Комендант Бердянска Артем Бардин, автомобиль которого взорвался во вторник у здания администрации города, находится в очень тяжелом состоянии, врачи борются за... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T17:39
2022-09-06T17:39
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Комендант Бердянска Артем Бардин, автомобиль которого взорвался во вторник у здания администрации города, находится в очень тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Первого канала".По его словам, сейчас в Бердянске произошел второй взрыв – на этот раз в районе Слободки. Сотрудники экстренных служб выехали на место. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220906/vzryv-v-berdyanske-nazvali-teraktom--postradal-komendant-goroda-1124420380.html
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запорожская область, происшествия
Раненый при взрыве комендант Бердянска находится в тяжелом состоянии

Пострадавший при взрыве комендант Бердянска Бардин находится в очень тяжелом состоянии

17:39 06.09.2022
 
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаВзорванный автомобиль коменданта Бердянска
Взорванный автомобиль коменданта Бердянска
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Комендант Бердянска Артем Бардин, автомобиль которого взорвался во вторник у здания администрации города, находится в очень тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Первого канала".
"Это был сильный взрыв. Авто сгорело, повреждены еще три машины. Комендант находится в больнице. В результате взрыва у него произошла ампутация ног, он в очень тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь", - сообщил он.
Взорванный автомобиль коменданта Бердянска
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По его словам, сейчас в Бердянске произошел второй взрыв – на этот раз в районе Слободки. Сотрудники экстренных служб выехали на место. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Запорожская областьПроисшествия
 
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