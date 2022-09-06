https://crimea.ria.ru/20220906/ranenyy-pri-vzryve-komendant-berdyanska-nakhoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1124422089.html

Раненый при взрыве комендант Бердянска находится в тяжелом состоянии

Раненый при взрыве комендант Бердянска находится в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Раненый при взрыве комендант Бердянска находится в тяжелом состоянии

Комендант Бердянска Артем Бардин, автомобиль которого взорвался во вторник у здания администрации города, находится в очень тяжелом состоянии, врачи борются за... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T17:39

2022-09-06T17:39

2022-09-06T17:39

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Комендант Бердянска Артем Бардин, автомобиль которого взорвался во вторник у здания администрации города, находится в очень тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Первого канала".По его словам, сейчас в Бердянске произошел второй взрыв – на этот раз в районе Слободки. Сотрудники экстренных служб выехали на место. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220906/vzryv-v-berdyanske-nazvali-teraktom--postradal-komendant-goroda-1124420380.html

запорожская область

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запорожская область, происшествия