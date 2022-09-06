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ВСУ атаковали Курскую область: горит трансформатор, село обесточено - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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ВСУ атаковали Курскую область: горит трансформатор, село обесточено
ВСУ атаковали Курскую область: горит трансформатор, село обесточено - РИА Новости Крым, 06.09.2022
ВСУ атаковали Курскую область: горит трансформатор, село обесточено
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T11:36
2022-09-06T11:38
происшествия
специальная военная операция рф на украине
курская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино. Об этом он написал в своем Telegram-канале.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220903/ukrainskie-voyska-atakovali-bryanskuyu-oblast--est-razrusheniya-1124389250.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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происшествия, специальная военная операция рф на украине, курская область, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали Курскую область: горит трансформатор, село обесточено

Губернатор Курской области сообщил о массированном обстреле поселка Теткино

11:36 06.09.2022 (обновлено: 11:38 06.09.2022)
 
© Depositphotos / jag_czОгонь
Огонь
© Depositphotos / jag_cz
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Поселок Теткино снова под обстрелом ВСУ. На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Поселок обесточен", - сообщил он.
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После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
ПроисшествияСпециальная военная операция РФ на УкраинеКурская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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