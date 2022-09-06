https://crimea.ria.ru/20220906/vsu-atakovali-kurskuyu-oblast-gorit-transformator-selo-obestocheno-1124415259.html

ВСУ атаковали Курскую область: горит трансформатор, село обесточено

ВСУ атаковали Курскую область: горит трансформатор, село обесточено - РИА Новости Крым, 06.09.2022

ВСУ атаковали Курскую область: горит трансформатор, село обесточено

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T11:36

2022-09-06T11:36

2022-09-06T11:38

происшествия

специальная военная операция рф на украине

курская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино. Об этом он написал в своем Telegram-канале.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220903/ukrainskie-voyska-atakovali-bryanskuyu-oblast--est-razrusheniya-1124389250.html

курская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, специальная военная операция рф на украине, курская область, всу (вооруженные силы украины)