https://crimea.ria.ru/20220906/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-otsenili-otchet-magate-po-zaporozhskoy-aes-1124422854.html

Власти Запорожской области оценили отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Власти Запорожской области оценили отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Власти Запорожской области оценили отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ закрыла глаза на ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС и устранилась от выполнения своих служебных обязанностей, заявил член главного совета... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T18:38

2022-09-06T18:38

2022-09-06T18:38

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Миссия МАГАТЭ закрыла глаза на ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС и устранилась от выполнения своих служебных обязанностей, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя отчет агентства по итогам посещения станции.В плане честности, прозрачности и смелости МАГАТЭ не является истиной последней инстанции, добавил представитель ВГА региона.Во вторник МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В частности, по поводу обстрелов представители организации лишь отметили, что члены миссии "были свидетелями обстрелов в районе станции" и что "часть повреждений была обнаружена вблизи зданий энергоблоков".Также МАГАТЭ призвало немедленно установить зону безопасности вокруг станции и "прекратить боевые действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения" ЗАЭС.Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.

https://crimea.ria.ru/20220906/magate-predstavilo-otchet-po-zaporozhskoy-aes--osnovnye-tezisy-1124421775.html

https://crimea.ria.ru/20220829/v-kremle-vyskazalis-ob-idee-demilitarizatsii-zony-vokrug-zaes-1124330476.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область