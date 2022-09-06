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Власти Запорожской области оценили отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Власти Запорожской области оценили отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Власти Запорожской области оценили отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Власти Запорожской области оценили отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ закрыла глаза на ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС и устранилась от выполнения своих служебных обязанностей, заявил член главного совета... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T18:38
2022-09-06T18:38
заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Миссия МАГАТЭ закрыла глаза на ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС и устранилась от выполнения своих служебных обязанностей, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя отчет агентства по итогам посещения станции.В плане честности, прозрачности и смелости МАГАТЭ не является истиной последней инстанции, добавил представитель ВГА региона.Во вторник МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В частности, по поводу обстрелов представители организации лишь отметили, что члены миссии "были свидетелями обстрелов в районе станции" и что "часть повреждений была обнаружена вблизи зданий энергоблоков".Также МАГАТЭ призвало немедленно установить зону безопасности вокруг станции и "прекратить боевые действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения" ЗАЭС.Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.
https://crimea.ria.ru/20220906/magate-predstavilo-otchet-po-zaporozhskoy-aes--osnovnye-tezisy-1124421775.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область
Власти Запорожской области оценили отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Рогов: МАГАТЭ закрыло глаза на обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины

18:38 06.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Миссия МАГАТЭ закрыла глаза на ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС и устранилась от выполнения своих служебных обязанностей, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя отчет агентства по итогам посещения станции.
"В своем итоговом докладе миссия МАГАТЭ закрыла глаза на ситуацию с обстрелами атомной электростанции со стороны Украины и устранилась от своих служебных обязанностей. Ни одного призыва конкретно к украинской стороне прекратить ядерный терроризм и обстрелы АЭС нет, хотя миссии были предоставлены все исчерпывающие доказательства причастности террористов Зеленского к обстрелам атомной станции", – приводит слова Рогова РИА Новости.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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МАГАТЭ представило отчет по Запорожской АЭС – основные тезисы
В плане честности, прозрачности и смелости МАГАТЭ не является истиной последней инстанции, добавил представитель ВГА региона.
Во вторник МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В частности, по поводу обстрелов представители организации лишь отметили, что члены миссии "были свидетелями обстрелов в районе станции" и что "часть повреждений была обнаружена вблизи зданий энергоблоков".
Также МАГАТЭ призвало немедленно установить зону безопасности вокруг станции и "прекратить боевые действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения" ЗАЭС.
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Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская область
 
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