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В России разработали вакцину против оспы обезьян - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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В России разработали вакцину против оспы обезьян
В России разработали вакцину против оспы обезьян - РИА Новости Крым, 06.09.2022
В России разработали вакцину против оспы обезьян
В России разработали современный препарат против оспы обезьян, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T10:44
2022-09-06T10:49
российская федерация (россия, рф)
оспа обезьян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В России разработали современный препарат против оспы обезьян, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову."В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования", – сказала Скворцова на сессии Восточного экономического форума "Лекарственная безопасность – стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности".Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, заболевание протекает легко и большинство людей выздоравливают за несколько недель, однако бывают и осложнения. Специалисты не относят ее к инфекциям, которые передаются половым путем, однако она может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком.Первые случаи заражения были выявлены в мае 2022 года в Великобритании. В сентябре подтвержденные случаи, включая летальные исходы, зафиксированы в 101 стране. В пятерку лидеров по заболеваемости вошли США, Испания, Бразилия, Франция и Германия. Единственный заразившийся оспой обезьян в России был зафиксирован в июле, он прошел лечение в Санкт-Петербурге и был выписан после полного выздоровления.К концу мая специалисты Роспотребнадзора разработали тест-систему для выявления заражения оспой обезьян и других ортопоксвирусных инфекций. Позднее в ведомстве заявили, что передадут разработку странам-партерам: Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго. Ранее российские тест-системы были переданы в Армению, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.По мнению заместителя президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадия Онищенко, предпосылок к распространению оспы обезьян в России нет, вакцинироваться на данный момент не нужно.В тоже время в ВОЗ объявили вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
https://crimea.ria.ru/20220728/v-rospotrebnadzore-otsenili-letalnost-ot-shtamma-ospy-obezyan-1123972780.html
https://crimea.ria.ru/20220801/virusolog-sravnil-ospu-obezyan-s-eboloy-1124028882.html
https://crimea.ria.ru/20220613/devyat-strashnykh-voprosov-o-virusakh-gde-i-kto-ikh-mozhet-podkhvatit-1123509250.html
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), оспа обезьян
В России разработали вакцину против оспы обезьян

В ФМБА разработали вакцину против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования

10:44 06.09.2022 (обновлено: 10:49 06.09.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В России разработали современный препарат против оспы обезьян, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
"В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования", – сказала Скворцова на сессии Восточного экономического форума "Лекарственная безопасность – стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности".
ГНЦ вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 08:32
В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьян
Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, заболевание протекает легко и большинство людей выздоравливают за несколько недель, однако бывают и осложнения. Специалисты не относят ее к инфекциям, которые передаются половым путем, однако она может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Первые случаи заражения были выявлены в мае 2022 года в Великобритании. В сентябре подтвержденные случаи, включая летальные исходы, зафиксированы в 101 стране. В пятерку лидеров по заболеваемости вошли США, Испания, Бразилия, Франция и Германия. Единственный заразившийся оспой обезьян в России был зафиксирован в июле, он прошел лечение в Санкт-Петербурге и был выписан после полного выздоровления.
Научный центр Вектор создал тест-системы для выявления случаев заражения оспой обезьян
1 августа, 20:39
Вирусолог сравнил оспу обезьян с Эболой
К концу мая специалисты Роспотребнадзора разработали тест-систему для выявления заражения оспой обезьян и других ортопоксвирусных инфекций. Позднее в ведомстве заявили, что передадут разработку странам-партерам: Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго. Ранее российские тест-системы были переданы в Армению, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.
По мнению заместителя президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадия Онищенко, предпосылок к распространению оспы обезьян в России нет, вакцинироваться на данный момент не нужно.
Студенты на занятиях в лаборатории электронной микроскопии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 18:34
Девять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?
В тоже время в ВОЗ объявили вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Оспа обезьян
 
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