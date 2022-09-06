https://crimea.ria.ru/20220906/v-rossii-razrabotali-vaktsinu-protiv-ospy-obezyan-1124414507.html

В России разработали вакцину против оспы обезьян

В России разработали вакцину против оспы обезьян - РИА Новости Крым, 06.09.2022

В России разработали вакцину против оспы обезьян

В России разработали современный препарат против оспы обезьян, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T10:44

2022-09-06T10:44

2022-09-06T10:49

российская федерация (россия, рф)

оспа обезьян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В России разработали современный препарат против оспы обезьян, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову."В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования", – сказала Скворцова на сессии Восточного экономического форума "Лекарственная безопасность – стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности".Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, заболевание протекает легко и большинство людей выздоравливают за несколько недель, однако бывают и осложнения. Специалисты не относят ее к инфекциям, которые передаются половым путем, однако она может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком.Первые случаи заражения были выявлены в мае 2022 года в Великобритании. В сентябре подтвержденные случаи, включая летальные исходы, зафиксированы в 101 стране. В пятерку лидеров по заболеваемости вошли США, Испания, Бразилия, Франция и Германия. Единственный заразившийся оспой обезьян в России был зафиксирован в июле, он прошел лечение в Санкт-Петербурге и был выписан после полного выздоровления.К концу мая специалисты Роспотребнадзора разработали тест-систему для выявления заражения оспой обезьян и других ортопоксвирусных инфекций. Позднее в ведомстве заявили, что передадут разработку странам-партерам: Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго. Ранее российские тест-системы были переданы в Армению, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.По мнению заместителя президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадия Онищенко, предпосылок к распространению оспы обезьян в России нет, вакцинироваться на данный момент не нужно.В тоже время в ВОЗ объявили вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.

https://crimea.ria.ru/20220728/v-rospotrebnadzore-otsenili-letalnost-ot-shtamma-ospy-obezyan-1123972780.html

https://crimea.ria.ru/20220801/virusolog-sravnil-ospu-obezyan-s-eboloy-1124028882.html

https://crimea.ria.ru/20220613/devyat-strashnykh-voprosov-o-virusakh-gde-i-kto-ikh-mozhet-podkhvatit-1123509250.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), оспа обезьян