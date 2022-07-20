https://crimea.ria.ru/20220720/test-sistemu-dlya-vyyavleniya-ospy-obezyan-razrabotali-v-rossii-1123905389.html
Тест-систему для выявления оспы обезьян разработали в России
Тест-систему для выявления оспы обезьян разработали в России - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Тест-систему для выявления оспы обезьян разработали в России
Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали тест-систему для выявления оспы обезьян, сейчас она проходит испытания и готовится к... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T13:41
2022-07-20T13:41
2022-07-20T13:45
здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали тест-систему для выявления оспы обезьян, сейчас она проходит испытания и готовится к регистрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.По состоянию на 18 июля, количество подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в мире достигло 12670 человек.12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении первого случая оспы обезьян в России. Вирус выявлен у пациента в Санкт-Петербурге, его состояние удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь. На фоне этого в Минздраве заявили, что российская система здравоохранения готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян.
https://crimea.ria.ru/20220714/vrach-nazval-tri-priznaka-zarazheniya-ospoy-obezyan-1123839509.html
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здравоохранение в россии, общество
Тест-систему для выявления оспы обезьян разработали в России
В ФМБА разработали тест-систему для выявления оспы обезьян, она проходит испытания
13:41 20.07.2022 (обновлено: 13:45 20.07.2022)