https://crimea.ria.ru/20220720/test-sistemu-dlya-vyyavleniya-ospy-obezyan-razrabotali-v-rossii-1123905389.html

Тест-систему для выявления оспы обезьян разработали в России

Тест-систему для выявления оспы обезьян разработали в России - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Тест-систему для выявления оспы обезьян разработали в России

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали тест-систему для выявления оспы обезьян, сейчас она проходит испытания и готовится к... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T13:41

2022-07-20T13:41

2022-07-20T13:45

здравоохранение в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали тест-систему для выявления оспы обезьян, сейчас она проходит испытания и готовится к регистрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.По состоянию на 18 июля, количество подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в мире достигло 12670 человек.12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении первого случая оспы обезьян в России. Вирус выявлен у пациента в Санкт-Петербурге, его состояние удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь. На фоне этого в Минздраве заявили, что российская система здравоохранения готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян.

https://crimea.ria.ru/20220714/vrach-nazval-tri-priznaka-zarazheniya-ospoy-obezyan-1123839509.html

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здравоохранение в россии, общество