https://crimea.ria.ru/20220718/ospa-obezyan--skolko-zabolevshikh-v-rossii-i-v-mire-1123879416.html

Оспа обезьян – сколько заболевших в России и в мире

Оспа обезьян – сколько заболевших в России и в мире - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Оспа обезьян – сколько заболевших в России и в мире

Количество подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в мире достигло 12670 человек. Данные предоставлены научным центром Роспотребнадзора "Вектор" и... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T11:55

2022-07-18T11:55

2022-07-18T12:38

здравоохранение в россии

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Количество подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в мире достигло 12670 человек. Данные предоставлены научным центром Роспотребнадзора "Вектор" и размещены на официальном сайте ведомства в понедельник.По состоянию на 18 июля, наибольшее количество заболевших обезьяньей оспой зафиксировано в Испании – 2835, Германии – 1859, Великобритании – 1856, США – 1813. От 500 до 900 заболевших числиться во Франции, Нидерландах, Канаде и Португалии. В других странах, которые считаются неэндемичными (заболевание является атипичным для региона – прим.) по отношению к обезьяньей оспе, зафиксировано менее 350 случаев.Согласно данным, за истекшую неделю количество заболевших возросло на 541. При этом, вирус продолжает распространяться в тех странах, где был ранее уже был зафиксирован.Всего в списке представлено 64 страны. По одному подтвержденному случаю на сегодняшний день сохраняется в 19 странах, в том числе Российской Федерации.Из стран, граничащих с РФ, в списке присутствует только Грузия.Ранее вирусолог Малинникова рассказала, как быстро оспа обезьян может распространиться по России.

https://crimea.ria.ru/20220715/rossiyane-rasskazali-o-strakhe-pered-ospoy-obezyan-1123855808.html

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здравоохранение в россии, в мире