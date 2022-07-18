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Оспа обезьян – сколько заболевших в России и в мире - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Оспа обезьян – сколько заболевших в России и в мире
Оспа обезьян – сколько заболевших в России и в мире - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Оспа обезьян – сколько заболевших в России и в мире
Количество подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в мире достигло 12670 человек. Данные предоставлены научным центром Роспотребнадзора "Вектор" и... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T11:55
2022-07-18T12:38
здравоохранение в россии
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Количество подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в мире достигло 12670 человек. Данные предоставлены научным центром Роспотребнадзора "Вектор" и размещены на официальном сайте ведомства в понедельник.По состоянию на 18 июля, наибольшее количество заболевших обезьяньей оспой зафиксировано в Испании – 2835, Германии – 1859, Великобритании – 1856, США – 1813. От 500 до 900 заболевших числиться во Франции, Нидерландах, Канаде и Португалии. В других странах, которые считаются неэндемичными (заболевание является атипичным для региона – прим.) по отношению к обезьяньей оспе, зафиксировано менее 350 случаев.Согласно данным, за истекшую неделю количество заболевших возросло на 541. При этом, вирус продолжает распространяться в тех странах, где был ранее уже был зафиксирован.Всего в списке представлено 64 страны. По одному подтвержденному случаю на сегодняшний день сохраняется в 19 странах, в том числе Российской Федерации.Из стран, граничащих с РФ, в списке присутствует только Грузия.Ранее вирусолог Малинникова рассказала, как быстро оспа обезьян может распространиться по России.
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здравоохранение в россии, в мире
Оспа обезьян – сколько заболевших в России и в мире

В мире насчитывается более 12 тысяч подтвержденных случаев оспы обезьян, в России – один

11:55 18.07.2022 (обновлено: 12:38 18.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТайган парк львов лето обезьяна орангутан в клетке
Тайган парк львов лето обезьяна орангутан в клетке - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Количество подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в мире достигло 12670 человек. Данные предоставлены научным центром Роспотребнадзора "Вектор" и размещены на официальном сайте ведомства в понедельник.
По состоянию на 18 июля, наибольшее количество заболевших обезьяньей оспой зафиксировано в Испании – 2835, Германии – 1859, Великобритании – 1856, США – 1813. От 500 до 900 заболевших числиться во Франции, Нидерландах, Канаде и Португалии. В других странах, которые считаются неэндемичными (заболевание является атипичным для региона – прим.) по отношению к обезьяньей оспе, зафиксировано менее 350 случаев.
Согласно данным, за истекшую неделю количество заболевших возросло на 541. При этом, вирус продолжает распространяться в тех странах, где был ранее уже был зафиксирован.
Всего в списке представлено 64 страны. По одному подтвержденному случаю на сегодняшний день сохраняется в 19 странах, в том числе Российской Федерации.
Из стран, граничащих с РФ, в списке присутствует только Грузия.
Медицинский работник у входа в коридор заразной зоны лечебного отделения - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 20:38
Россияне рассказали о страхе перед оспой обезьян
Ранее вирусолог Малинникова рассказала, как быстро оспа обезьян может распространиться по России.
 
Здравоохранение в РоссииВ мире
 
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