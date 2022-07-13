https://crimea.ria.ru/20220713/kak-bystro-ospa-obezyan-mozhet-rasprostranitsya-po-rossii-1123822846.html

Как быстро оспа обезьян может распространиться по России

Как быстро оспа обезьян может распространиться по России - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Как быстро оспа обезьян может распространиться по России

Оспа обезьян вряд ли быстро распространится по России, но нужна профилактика. Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T07:22

2022-07-13T07:22

2022-07-13T07:22

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Оспа обезьян вряд ли быстро распространится по России, но нужна профилактика. Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова в комментарии "Известиям"."Сегодня наши знания о той оспе обезьян, которая сейчас циркулирует на Африканском континенте, говорят, что она вряд ли будет быстро распространяться в нашей стране. Но профилактические мероприятия должны быть. И та профилактика, которую мы проводили в отношении COVID-19 (соблюдение дистанции и личной гигиены) поможет избежать и заражения оспой обезьян. Тем более что близкие тесные контакты с незнакомыми людьми могут быть опасны не только этой инфекцией", — подчеркнула она.По словам Малинниковой, вирус оспы обезьян менее активен и контагиозен, чем грипп или COVID-19. Заражение происходит при более тесном контакте.12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении первого случая оспы обезьян в России. Вирус выявлен у пациента в Санкт-Петербурге, его состояние удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь. На фоне этого в Минздраве заявили, что российская система здравоохранения готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян.

/20220712/v-rossii-vyyavlen-pervyy-sluchay-ospy-obezyan-1123816151.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, российская федерация (россия, рф)