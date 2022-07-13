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Как быстро оспа обезьян может распространиться по России
Как быстро оспа обезьян может распространиться по России - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Как быстро оспа обезьян может распространиться по России
Оспа обезьян вряд ли быстро распространится по России, но нужна профилактика. Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T07:22
2022-07-13T07:22
2022-07-13T07:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Оспа обезьян вряд ли быстро распространится по России, но нужна профилактика. Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова в комментарии "Известиям"."Сегодня наши знания о той оспе обезьян, которая сейчас циркулирует на Африканском континенте, говорят, что она вряд ли будет быстро распространяться в нашей стране. Но профилактические мероприятия должны быть. И та профилактика, которую мы проводили в отношении COVID-19 (соблюдение дистанции и личной гигиены) поможет избежать и заражения оспой обезьян. Тем более что близкие тесные контакты с незнакомыми людьми могут быть опасны не только этой инфекцией", — подчеркнула она.По словам Малинниковой, вирус оспы обезьян менее активен и контагиозен, чем грипп или COVID-19. Заражение происходит при более тесном контакте.12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении первого случая оспы обезьян в России. Вирус выявлен у пациента в Санкт-Петербурге, его состояние удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь. На фоне этого в Минздраве заявили, что российская система здравоохранения готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян.
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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, российская федерация (россия, рф)
Как быстро оспа обезьян может распространиться по России
Вирусолог Малинникова: оспа обезьян вряд быстро распространится по России
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Оспа обезьян вряд ли быстро распространится по России, но нужна профилактика. Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова в комментарии "Известиям".
"Сегодня наши знания о той оспе обезьян, которая сейчас циркулирует на Африканском континенте, говорят, что она вряд ли будет быстро распространяться в нашей стране. Но профилактические мероприятия должны быть. И та профилактика, которую мы проводили в отношении COVID-19 (соблюдение дистанции и личной гигиены) поможет избежать и заражения оспой обезьян. Тем более что близкие тесные контакты с незнакомыми людьми могут быть опасны не только этой инфекцией", — подчеркнула она.
По словам Малинниковой, вирус оспы обезьян менее активен и контагиозен, чем грипп или COVID-19. Заражение происходит при более тесном контакте.
"В настоящее время интенсивность распространения оспы обезьян среди населения не такая, как могла бы быть, если говорить, например, о натуральной оспе. Однако из того, что мы знали, например, о коронавирусе, мы даже не могли предположить, что будут такие разнообразные мутации", — добавила эксперт.
12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении первого случая оспы обезьян в России. Вирус выявлен у пациента в Санкт-Петербурге, его состояние удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь. На фоне этого в Минздраве заявили, что российская система здравоохранения готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян.