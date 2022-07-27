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Россия передаст еще четырем странам тесты для выявления оспы обезьян - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Россия передаст еще четырем странам тесты для выявления оспы обезьян
Россия передаст еще четырем странам тесты для выявления оспы обезьян - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Россия передаст еще четырем странам тесты для выявления оспы обезьян
Российские тест-системы для выявления оспы обезьян Роспотребнадзор передаст еще четырем странам-партнерам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T20:02
2022-07-27T19:08
российская федерация (россия, рф)
оспа обезьян
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Российские тест-системы для выявления оспы обезьян Роспотребнадзор передаст еще четырем странам-партнерам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора организуют для иностранных коллег специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян.23 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. По его словам, Европа попала в зону высоко риска заражения, в остальных странах риск оценивается как умеренный.По последним данным ВОЗ, сейчас в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах. Большинство – в Европе. Есть смертельные случаи. Первый и единственный на данный момент случай в России был выявлен 12 июля. И по оценкам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, риски распространения оспы обезьян в нашей стране крайне низки, поскольку выявленный в стране случай заражения был купирован и не получил распространения.
https://crimea.ria.ru/20220720/test-sistemu-dlya-vyyavleniya-ospy-obezyan-razrabotali-v-rossii-1123905389.html
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российская федерация (россия, рф), оспа обезьян, в мире
Россия передаст еще четырем странам тесты для выявления оспы обезьян

Россия передаст Египту, Уганде, Эфиопии и Конго тест-системы для выявления оспы обезьян

20:02 27.07.2022
 
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Российские тест-системы для выявления оспы обезьян Роспотребнадзор передаст еще четырем странам-партнерам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Уже в конце июля тест-системы, произведенные научным центром "Вектор" Роспотребнадзора, будут переданы Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго. Ранее российские тест-системы были переданы в Армению, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан", - говорится в сообщении.
Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора организуют для иностранных коллег специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 13:41
Тест-систему для выявления оспы обезьян разработали в России
23 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. По его словам, Европа попала в зону высоко риска заражения, в остальных странах риск оценивается как умеренный.
По последним данным ВОЗ, сейчас в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах. Большинство – в Европе. Есть смертельные случаи. Первый и единственный на данный момент случай в России был выявлен 12 июля. И по оценкам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, риски распространения оспы обезьян в нашей стране крайне низки, поскольку выявленный в стране случай заражения был купирован и не получил распространения.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 21:21
Врач назвал три признака заражения оспой обезьян
 
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