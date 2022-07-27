https://crimea.ria.ru/20220727/rossiya-peredast-esche-chetyrem-stranam-testy-dlya-vyyavleniya-ospy-obezyan-1123969448.html

Россия передаст еще четырем странам тесты для выявления оспы обезьян

Россия передаст еще четырем странам тесты для выявления оспы обезьян - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Россия передаст еще четырем странам тесты для выявления оспы обезьян

Российские тест-системы для выявления оспы обезьян Роспотребнадзор передаст еще четырем странам-партнерам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T20:02

2022-07-27T20:02

2022-07-27T19:08

российская федерация (россия, рф)

оспа обезьян

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Российские тест-системы для выявления оспы обезьян Роспотребнадзор передаст еще четырем странам-партнерам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора организуют для иностранных коллег специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян.23 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. По его словам, Европа попала в зону высоко риска заражения, в остальных странах риск оценивается как умеренный.По последним данным ВОЗ, сейчас в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах. Большинство – в Европе. Есть смертельные случаи. Первый и единственный на данный момент случай в России был выявлен 12 июля. И по оценкам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, риски распространения оспы обезьян в нашей стране крайне низки, поскольку выявленный в стране случай заражения был купирован и не получил распространения.

https://crimea.ria.ru/20220720/test-sistemu-dlya-vyyavleniya-ospy-obezyan-razrabotali-v-rossii-1123905389.html

https://crimea.ria.ru/20220714/vrach-nazval-tri-priznaka-zarazheniya-ospoy-obezyan-1123839509.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), оспа обезьян, в мире