https://crimea.ria.ru/20220904/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-4-sentyabrya-1124400600.html

Главные события и заявления дня: 4 сентября

Главные события и заявления дня: 4 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Главные события и заявления дня: 4 сентября

ВСУ потеряли 11 танков и самолет Су-25 на Николаево-Криворожском направлении. Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР. Российские военные... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T20:09

2022-09-04T20:09

2022-09-04T20:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли 11 танков и самолет Су-25 на Николаево-Криворожском направлении. Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР. Российские военные подавили попытку обстрела Запорожской АЭС беспилотниками ВСУ. Какие нарушения нашли на ЗАЭС. Медведев ответил Шольцу на отказ считать РФ надежным поставщиком газа. Украинские олигархи ищут поддержку в Москве. Киев грозит тюрьмой участникам референдумов на освобожденных территориях. Число погибших на Камчатке туристов выросло до шести, спасательный вертолет не смог забрать выживших. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Потери ВСУ на Николаево-Криворожской линииВСУ продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ, сообщил в воскресенье официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Наступление союзных сил в ДНРВ Донецкой Народной Республике спецназ "Ахмат" и 2-й корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах, бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска, написал в воскресенье в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По его данным, украинские боевики несут большие потери в живой силе и технике. Попытка ВСУ провести контрнаступление провалилась, отметил Кадыров, и добавил, что осталось "зачистить около 60 километров территории".Провокации на ЗАЭСНесмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, ВСУ продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, заявили 4 сентября в Минобороны РФ. Так, накануне украинские боевики запустили восемь беспилотников с подвесными боеприпасами, чтобы ударить по станции. Российскими средствами РЭБ беспилотники были блокированы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции.У МАГАТЭ нет вопросов к "Росатому"Эксперты МАГАТЭ не имеют вопросов к "Росатому" по соблюдению регламента обслуживания Запорожской атомной электростанции, при этом российскими специалистами на ЗАЭС выявлены факты подлога с заменой некоторых узлов и агрегатов.Неуместные обиды ШольцаВ воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что больше не считает Россию надежным поставщиком энергоносителей, по его мнению, даже то, что функционировало во времена холодной войны, больше не работает.По мнению зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, Германия сама развязала с РФ гибридную войну, что делает заявление Шольца несостоятельным.Плохой сигнал ЗеленскомуУкраинские олигархи в стремлении спасти свои активы на Украине готовы перейти на сторону любой новой власти в стране, уже сейчас они начинают искать поддержку в Москве, написал в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов. Он отметил, что бизнес олигархов ломает разрушение энергосистемы и логистики, падение курса гривны и обнищавшее население. Кроме того, их предприятия постоянно находятся под угрозой разрушений, поскольку ВСУ размещают свою боевую технику на территории заводов, делая их целями для ВС РФ.По его мнению, для президента Украины Владимира Зеленского это очень плохой сигнал.Угрозы тюрьмой за поход на референдумВице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой жителям освобожденных регионов за участие в референдумах. По ее словам, граждане Украины, проживающие на освобожденных территориях, должны эвакуироваться, а в случае участия в референдумах, будут привлечены к уголовной ответственности.Заместитель ВГА региона Кирилл Стремоусов в свою очередь заявил, что Херсонская область к Украине никакого отношения не имеет: на территории региона работает военно-гражданская администрация, нет в регионе и правоохранительных органов Украины.ЧП на КамчаткеНа Ключевском вулкане в Камчатском крае спасателям пока не удалось эвакуировать выживших после ЧП туристов. Они с субботы находятся на высоте после трагической гибели части группы. Накануне группа из 10 туристов с двумя гидами, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям. Сообщалось о пяти погибших при падении с высоты и двух пострадавших. В воскресенье стало известно, что умер еще один турист. СК РФ возбудил уголовное дело. На место был направлен вертолет со спасателями на борту. Однако из-за сильного порывистого ветра вертолет не смог сесть на Ключевском вулкане и эвакуировать выживших туристов. Следующий вылет намечен на утро понедельника. Пока туда направляется группа, чтоб разбить лагерь для оказания помощи пострадавшим и спасателям.

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https://crimea.ria.ru/20220904/mikroskopom-zabivali-gvozdi-kakie-narusheniya-nashli-na-zaes-1124396578.html

https://crimea.ria.ru/20220904/plokhoy-signal-zelenskomu-ukrainskie-oligarkhi-ischut-podderzhku-v-moskve-1124397235.html

https://crimea.ria.ru/20220904/v-khersone-otvetili-na-ugrozy-vereschuk-za-uchastie-v-referendume-1124396801.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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