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Главные события и заявления дня: 4 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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Главные события и заявления дня: 4 сентября
Главные события и заявления дня: 4 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Главные события и заявления дня: 4 сентября
ВСУ потеряли 11 танков и самолет Су-25 на Николаево-Криворожском направлении. Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР. Российские военные... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T20:09
2022-09-04T20:09
главное за день
специальная военная операция рф на украине
украина
в мире
происшествия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли 11 танков и самолет Су-25 на Николаево-Криворожском направлении. Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР. Российские военные подавили попытку обстрела Запорожской АЭС беспилотниками ВСУ. Какие нарушения нашли на ЗАЭС. Медведев ответил Шольцу на отказ считать РФ надежным поставщиком газа. Украинские олигархи ищут поддержку в Москве. Киев грозит тюрьмой участникам референдумов на освобожденных территориях. Число погибших на Камчатке туристов выросло до шести, спасательный вертолет не смог забрать выживших. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Потери ВСУ на Николаево-Криворожской линииВСУ продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ, сообщил в воскресенье официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Наступление союзных сил в ДНРВ Донецкой Народной Республике спецназ "Ахмат" и 2-й корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах, бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска, написал в воскресенье в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По его данным, украинские боевики несут большие потери в живой силе и технике. Попытка ВСУ провести контрнаступление провалилась, отметил Кадыров, и добавил, что осталось "зачистить около 60 километров территории".Провокации на ЗАЭСНесмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, ВСУ продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, заявили 4 сентября в Минобороны РФ. Так, накануне украинские боевики запустили восемь беспилотников с подвесными боеприпасами, чтобы ударить по станции. Российскими средствами РЭБ беспилотники были блокированы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции.У МАГАТЭ нет вопросов к "Росатому"Эксперты МАГАТЭ не имеют вопросов к "Росатому" по соблюдению регламента обслуживания Запорожской атомной электростанции, при этом российскими специалистами на ЗАЭС выявлены факты подлога с заменой некоторых узлов и агрегатов.Неуместные обиды ШольцаВ воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что больше не считает Россию надежным поставщиком энергоносителей, по его мнению, даже то, что функционировало во времена холодной войны, больше не работает.По мнению зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, Германия сама развязала с РФ гибридную войну, что делает заявление Шольца несостоятельным.Плохой сигнал ЗеленскомуУкраинские олигархи в стремлении спасти свои активы на Украине готовы перейти на сторону любой новой власти в стране, уже сейчас они начинают искать поддержку в Москве, написал в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов. Он отметил, что бизнес олигархов ломает разрушение энергосистемы и логистики, падение курса гривны и обнищавшее население. Кроме того, их предприятия постоянно находятся под угрозой разрушений, поскольку ВСУ размещают свою боевую технику на территории заводов, делая их целями для ВС РФ.По его мнению, для президента Украины Владимира Зеленского это очень плохой сигнал.Угрозы тюрьмой за поход на референдумВице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой жителям освобожденных регионов за участие в референдумах. По ее словам, граждане Украины, проживающие на освобожденных территориях, должны эвакуироваться, а в случае участия в референдумах, будут привлечены к уголовной ответственности.Заместитель ВГА региона Кирилл Стремоусов в свою очередь заявил, что Херсонская область к Украине никакого отношения не имеет: на территории региона работает военно-гражданская администрация, нет в регионе и правоохранительных органов Украины.ЧП на КамчаткеНа Ключевском вулкане в Камчатском крае спасателям пока не удалось эвакуировать выживших после ЧП туристов. Они с субботы находятся на высоте после трагической гибели части группы. Накануне группа из 10 туристов с двумя гидами, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям. Сообщалось о пяти погибших при падении с высоты и двух пострадавших. В воскресенье стало известно, что умер еще один турист. СК РФ возбудил уголовное дело. На место был направлен вертолет со спасателями на борту. Однако из-за сильного порывистого ветра вертолет не смог сесть на Ключевском вулкане и эвакуировать выживших туристов. Следующий вылет намечен на утро понедельника. Пока туда направляется группа, чтоб разбить лагерь для оказания помощи пострадавшим и спасателям.
https://crimea.ria.ru/20220904/kiev-khotel-provezti-svoikh-zhurnalistov-na-zaes-v-den-vysadki-desanta-1124398696.html
https://crimea.ria.ru/20220904/mikroskopom-zabivali-gvozdi-kakie-narusheniya-nashli-na-zaes-1124396578.html
https://crimea.ria.ru/20220904/plokhoy-signal-zelenskomu-ukrainskie-oligarkhi-ischut-podderzhku-v-moskve-1124397235.html
https://crimea.ria.ru/20220904/v-khersone-otvetili-na-ugrozy-vereschuk-za-uchastie-v-referendume-1124396801.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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главное за день, специальная военная операция рф на украине, украина, в мире, происшествия, политика
Главные события и заявления дня: 4 сентября

Главные события, происшествия и заявления воскресенья, 4 сентября

20:09 04.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли 11 танков и самолет Су-25 на Николаево-Криворожском направлении. Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР. Российские военные подавили попытку обстрела Запорожской АЭС беспилотниками ВСУ. Какие нарушения нашли на ЗАЭС. Медведев ответил Шольцу на отказ считать РФ надежным поставщиком газа. Украинские олигархи ищут поддержку в Москве. Киев грозит тюрьмой участникам референдумов на освобожденных территориях. Число погибших на Камчатке туристов выросло до шести, спасательный вертолет не смог забрать выживших.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Потери ВСУ на Николаево-Криворожской линии
ВСУ продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ, сообщил в воскресенье официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
"За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП "Брэдли" производства США, 10 других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих. В районе населенного пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - перечислил он.
Наступление союзных сил в ДНР
В Донецкой Народной Республике спецназ "Ахмат" и 2-й корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах, бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска, написал в воскресенье в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. По его данным, украинские боевики несут большие потери в живой силе и технике. Попытка ВСУ провести контрнаступление провалилась, отметил Кадыров, и добавил, что осталось "зачистить около 60 километров территории".
Провокации на ЗАЭС
Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, ВСУ продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, заявили 4 сентября в Минобороны РФ. Так, накануне украинские боевики запустили восемь беспилотников с подвесными боеприпасами, чтобы ударить по станции. Российскими средствами РЭБ беспилотники были блокированы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
16:29
Киев хотел провезти "своих" журналистов на ЗАЭС в день высадки десанта
У МАГАТЭ нет вопросов к "Росатому"
Эксперты МАГАТЭ не имеют вопросов к "Росатому" по соблюдению регламента обслуживания Запорожской атомной электростанции, при этом российскими специалистами на ЗАЭС выявлены факты подлога с заменой некоторых узлов и агрегатов.
"По сути, все эти годы микроскопом забивали гвозди – из станции выжимали все соки, регламентные работы делались не то, что без запаса, как это должно быть, а спустя рукава. Основная цель была украсть как можно больше денег. Доходило до того, что брались конкретные элементы, узлы, просто перекрашивались, и менялась дата выпуска: на том, что есть написано "сделано в СССР", а по документам это все обновлено в 2015 или в 2016 году. Думаю, подобных вещей мы найдем еще много", - рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
13:04
"Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС
Неуместные обиды Шольца
В воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что больше не считает Россию надежным поставщиком энергоносителей, по его мнению, даже то, что функционировало во времена холодной войны, больше не работает.
По мнению зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, Германия сама развязала с РФ гибридную войну, что делает заявление Шольца несостоятельным.
Плохой сигнал Зеленскому
Украинские олигархи в стремлении спасти свои активы на Украине готовы перейти на сторону любой новой власти в стране, уже сейчас они начинают искать поддержку в Москве, написал в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов. Он отметил, что бизнес олигархов ломает разрушение энергосистемы и логистики, падение курса гривны и обнищавшее население. Кроме того, их предприятия постоянно находятся под угрозой разрушений, поскольку ВСУ размещают свою боевую технику на территории заводов, делая их целями для ВС РФ.
По его мнению, для президента Украины Владимира Зеленского это очень плохой сигнал.
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
14:31
Плохой сигнал Зеленскому: украинские олигархи ищут поддержку в Москве
Угрозы тюрьмой за поход на референдум
Вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой жителям освобожденных регионов за участие в референдумах. По ее словам, граждане Украины, проживающие на освобожденных территориях, должны эвакуироваться, а в случае участия в референдумах, будут привлечены к уголовной ответственности.
Заместитель ВГА региона Кирилл Стремоусов в свою очередь заявил, что Херсонская область к Украине никакого отношения не имеет: на территории региона работает военно-гражданская администрация, нет в регионе и правоохранительных органов Украины.
Херсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
13:29Новая жизнь на освобожденных территориях
В Херсоне ответили на угрозы Киева за участие в референдуме
ЧП на Камчатке
На Ключевском вулкане в Камчатском крае спасателям пока не удалось эвакуировать выживших после ЧП туристов. Они с субботы находятся на высоте после трагической гибели части группы. Накануне группа из 10 туристов с двумя гидами, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям. Сообщалось о пяти погибших при падении с высоты и двух пострадавших. В воскресенье стало известно, что умер еще один турист. СК РФ возбудил уголовное дело.
На место был направлен вертолет со спасателями на борту. Однако из-за сильного порывистого ветра вертолет не смог сесть на Ключевском вулкане и эвакуировать выживших туристов. Следующий вылет намечен на утро понедельника. Пока туда направляется группа, чтоб разбить лагерь для оказания помощи пострадавшим и спасателям.
 
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18:07"Румбом" по импорту: создана автоматическая система управления судами
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15:02ВСУ потеряли 11 танков и самолет Су-25 на Николаево-Криворожской линии
14:50ВСУ запустили восемь беспилотников для обстрела ЗАЭС – Минобороны РФ
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