https://crimea.ria.ru/20220904/kadyrov-zayavil-o-masshtabnom-nastuplenii-soyuznykh-sil-v-dnr-1124398009.html

Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР

Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР

В Донецкой Народной Республике спецназ "Ахмат" и 2-й корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах, бойцы активно продвигаются в направлении... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T15:48

2022-09-04T15:48

2022-09-04T15:48

специальная военная операция рф на украине

ситуация в донбассе: новости и комментарии

рамзан кадыров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике спецназ "Ахмат" и 2-й корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах, бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска, написал в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.По его данным, украинские боевики несут большие потери в живой силе и технике. Попытка ВСУ провести контрнаступление провалилась, отметил Кадыров, и добавил, что осталось "зачистить около 60 километров территории".Ранее Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, более 150 военнослужащих, авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220903/moe-vremya-prishlo-kadyrov-zayavil-chto-zasidelsya-na-postu-glavy-chechni-1124394282.html

https://crimea.ria.ru/20220904/vsu-poteryali-11-tankov-i-samolet-su-25-na-nikolaevo-krivorozhskoy-linii-1124397590.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, ситуация в донбассе: новости и комментарии, рамзан кадыров