https://crimea.ria.ru/20220904/mikroskopom-zabivali-gvozdi-kakie-narusheniya-nashli-na-zaes-1124396578.html
"Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС
"Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 04.09.2022
"Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ не имеют вопросов к "Росатому" по соблюдению регламента обслуживания Запорожской атомной электростанции, при этом российскими специалистами на... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T13:04
2022-09-04T13:04
2022-09-04T13:06
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ не имеют вопросов к "Росатому" по соблюдению регламента обслуживания Запорожской атомной электростанции, при этом российскими специалистами на ЗАЭС выявлены факты подлога с заменой некоторых узлов и агрегатов. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."По поводу баллистики, определения дальности ударов и откуда прилетало, карта нанесенных ударов – это все передано представителям миссии. Особое внимание эксперты МАГАТЭ уделяют соблюдению регламента, насколько точно соблюдаются протоколы, нет ли нарушений со стороны РФ, в каком состоянии находится атомная станция. Насколько я вижу, у представителей миссии вопросов к соблюдению регламентов либо правил эксплуатации станции к "Росатому" нет", - рассказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".Вместе с тем отмечены многочисленные нарушения регламентов в период, когда станция была подконтрольна Украине."По сути, все эти годы микроскопом забивали гвозди – из станции выжимали все соки, регламентные работы делались не то, что без запаса, как это должно быть, а спустя рукава. Основная цель была украсть как можно больше денег. Доходило до того, что брались конкретные элементы, узлы, просто перекрашивались, и менялась дата выпуска: на том, что есть написано "сделано в СССР", а по документам это все обновлено в 2015 или в 2016 году. Думаю, подобных вещей мы найдем еще много", - уверен представитель администрации.Что Киев пытается скрыть от МАГАТЭ – эксперт >>Он также подтвердил информацию, о том, что представители МАГАТЭ могут остаться на станции на продолжительное время:"Обсуждение того, что они могут остаться, действительно идет. Лично я не вижу никаких препятствий для того, чтобы они продолжили работу, фиксировали все и подтверждали качество выполнения регламентов, соблюдение протоколов безопасности и так далее", - сказал Рогов.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. По словам главы организации Рафаэля Гросси, физическая целостность станции была нарушена несколько раз, однако пока неясно, было ли это сделано намеренно или случайно.Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта >>Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности. Он подчеркнул, что в случае дальнейших обстрелов ЗАЭС вся ответственность за возможную ядерную катастрофу в Европе ложится на украинские власти.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://crimea.ria.ru/20220902/grossi-zayavil-o-neodnokratnom-narushenii-fizicheskoy-tselostnosti-zaes-1124379201.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, новости
"Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС
Рогов: эксперты МАГАТЭ не имеют вопросов к "Росатому" по обслуживанию ЗАЭС
13:04 04.09.2022 (обновлено: 13:06 04.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ не имеют вопросов к "Росатому" по соблюдению регламента обслуживания Запорожской атомной электростанции, при этом российскими специалистами на ЗАЭС выявлены факты подлога с заменой некоторых узлов и агрегатов. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"По поводу баллистики, определения дальности ударов и откуда прилетало, карта нанесенных ударов – это все передано представителям миссии. Особое внимание эксперты МАГАТЭ уделяют соблюдению регламента, насколько точно соблюдаются протоколы, нет ли нарушений со стороны РФ, в каком состоянии находится атомная станция. Насколько я вижу, у представителей миссии вопросов к соблюдению регламентов либо правил эксплуатации станции к "Росатому" нет", - рассказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
Вместе с тем отмечены многочисленные нарушения регламентов в период, когда станция была подконтрольна Украине.
"По сути, все эти годы микроскопом забивали гвозди – из станции выжимали все соки, регламентные работы делались не то, что без запаса, как это должно быть, а спустя рукава. Основная цель была украсть как можно больше денег. Доходило до того, что брались конкретные элементы, узлы, просто перекрашивались, и менялась дата выпуска: на том, что есть написано "сделано в СССР", а по документам это все обновлено в 2015 или в 2016 году. Думаю, подобных вещей мы найдем еще много", - уверен представитель администрации.
Он также подтвердил информацию, о том, что представители МАГАТЭ могут остаться на станции на продолжительное время:
"Обсуждение того, что они могут остаться, действительно идет. Лично я не вижу никаких препятствий для того, чтобы они продолжили работу, фиксировали все и подтверждали качество выполнения регламентов, соблюдение протоколов безопасности и так далее", - сказал Рогов.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. По словам главы организации Рафаэля Гросси, физическая целостность станции была нарушена несколько раз
, однако пока неясно, было ли это сделано намеренно или случайно.
Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности. Он подчеркнул, что в случае дальнейших обстрелов ЗАЭС вся ответственность за возможную ядерную катастрофу в Европе ложится на украинские власти.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.