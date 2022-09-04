https://crimea.ria.ru/20220904/mikroskopom-zabivali-gvozdi-kakie-narusheniya-nashli-na-zaes-1124396578.html

"Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС

"Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 04.09.2022

"Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ не имеют вопросов к "Росатому" по соблюдению регламента обслуживания Запорожской атомной электростанции, при этом российскими специалистами на... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T13:04

2022-09-04T13:04

2022-09-04T13:06

запорожская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ не имеют вопросов к "Росатому" по соблюдению регламента обслуживания Запорожской атомной электростанции, при этом российскими специалистами на ЗАЭС выявлены факты подлога с заменой некоторых узлов и агрегатов. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."По поводу баллистики, определения дальности ударов и откуда прилетало, карта нанесенных ударов – это все передано представителям миссии. Особое внимание эксперты МАГАТЭ уделяют соблюдению регламента, насколько точно соблюдаются протоколы, нет ли нарушений со стороны РФ, в каком состоянии находится атомная станция. Насколько я вижу, у представителей миссии вопросов к соблюдению регламентов либо правил эксплуатации станции к "Росатому" нет", - рассказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".Вместе с тем отмечены многочисленные нарушения регламентов в период, когда станция была подконтрольна Украине."По сути, все эти годы микроскопом забивали гвозди – из станции выжимали все соки, регламентные работы делались не то, что без запаса, как это должно быть, а спустя рукава. Основная цель была украсть как можно больше денег. Доходило до того, что брались конкретные элементы, узлы, просто перекрашивались, и менялась дата выпуска: на том, что есть написано "сделано в СССР", а по документам это все обновлено в 2015 или в 2016 году. Думаю, подобных вещей мы найдем еще много", - уверен представитель администрации.Что Киев пытается скрыть от МАГАТЭ – эксперт >>Он также подтвердил информацию, о том, что представители МАГАТЭ могут остаться на станции на продолжительное время:"Обсуждение того, что они могут остаться, действительно идет. Лично я не вижу никаких препятствий для того, чтобы они продолжили работу, фиксировали все и подтверждали качество выполнения регламентов, соблюдение протоколов безопасности и так далее", - сказал Рогов.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. По словам главы организации Рафаэля Гросси, физическая целостность станции была нарушена несколько раз, однако пока неясно, было ли это сделано намеренно или случайно.Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта >>Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности. Он подчеркнул, что в случае дальнейших обстрелов ЗАЭС вся ответственность за возможную ядерную катастрофу в Европе ложится на украинские власти.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://crimea.ria.ru/20220902/grossi-zayavil-o-neodnokratnom-narushenii-fizicheskoy-tselostnosti-zaes-1124379201.html

https://crimea.ria.ru/20220904/snaryad-probil-energoblok-zaporozhskoy-aes-1124395537.html

https://crimea.ria.ru/20220902/kakim-budet-otchet-magate-po-itogam-posescheniya-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124381437.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости