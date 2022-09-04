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"Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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"Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС
"Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 04.09.2022
"Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ не имеют вопросов к "Росатому" по соблюдению регламента обслуживания Запорожской атомной электростанции, при этом российскими специалистами на... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T13:04
2022-09-04T13:06
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ не имеют вопросов к "Росатому" по соблюдению регламента обслуживания Запорожской атомной электростанции, при этом российскими специалистами на ЗАЭС выявлены факты подлога с заменой некоторых узлов и агрегатов. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."По поводу баллистики, определения дальности ударов и откуда прилетало, карта нанесенных ударов – это все передано представителям миссии. Особое внимание эксперты МАГАТЭ уделяют соблюдению регламента, насколько точно соблюдаются протоколы, нет ли нарушений со стороны РФ, в каком состоянии находится атомная станция. Насколько я вижу, у представителей миссии вопросов к соблюдению регламентов либо правил эксплуатации станции к "Росатому" нет", - рассказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".Вместе с тем отмечены многочисленные нарушения регламентов в период, когда станция была подконтрольна Украине."По сути, все эти годы микроскопом забивали гвозди – из станции выжимали все соки, регламентные работы делались не то, что без запаса, как это должно быть, а спустя рукава. Основная цель была украсть как можно больше денег. Доходило до того, что брались конкретные элементы, узлы, просто перекрашивались, и менялась дата выпуска: на том, что есть написано "сделано в СССР", а по документам это все обновлено в 2015 или в 2016 году. Думаю, подобных вещей мы найдем еще много", - уверен представитель администрации.Что Киев пытается скрыть от МАГАТЭ – эксперт &gt;&gt;Он также подтвердил информацию, о том, что представители МАГАТЭ могут остаться на станции на продолжительное время:"Обсуждение того, что они могут остаться, действительно идет. Лично я не вижу никаких препятствий для того, чтобы они продолжили работу, фиксировали все и подтверждали качество выполнения регламентов, соблюдение протоколов безопасности и так далее", - сказал Рогов.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. По словам главы организации Рафаэля Гросси, физическая целостность станции была нарушена несколько раз, однако пока неясно, было ли это сделано намеренно или случайно.Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта &gt;&gt;Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности. Он подчеркнул, что в случае дальнейших обстрелов ЗАЭС вся ответственность за возможную ядерную катастрофу в Европе ложится на украинские власти.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://crimea.ria.ru/20220902/grossi-zayavil-o-neodnokratnom-narushenii-fizicheskoy-tselostnosti-zaes-1124379201.html
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запорожская область, новости
"Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС

Рогов: эксперты МАГАТЭ не имеют вопросов к "Росатому" по обслуживанию ЗАЭС

13:04 04.09.2022 (обновлено: 13:06 04.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ не имеют вопросов к "Росатому" по соблюдению регламента обслуживания Запорожской атомной электростанции, при этом российскими специалистами на ЗАЭС выявлены факты подлога с заменой некоторых узлов и агрегатов. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"По поводу баллистики, определения дальности ударов и откуда прилетало, карта нанесенных ударов – это все передано представителям миссии. Особое внимание эксперты МАГАТЭ уделяют соблюдению регламента, насколько точно соблюдаются протоколы, нет ли нарушений со стороны РФ, в каком состоянии находится атомная станция. Насколько я вижу, у представителей миссии вопросов к соблюдению регламентов либо правил эксплуатации станции к "Росатому" нет", - рассказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 12:12
Гросси заявил о неоднократном нарушении физической целостности ЗАЭС
Вместе с тем отмечены многочисленные нарушения регламентов в период, когда станция была подконтрольна Украине.
"По сути, все эти годы микроскопом забивали гвозди – из станции выжимали все соки, регламентные работы делались не то, что без запаса, как это должно быть, а спустя рукава. Основная цель была украсть как можно больше денег. Доходило до того, что брались конкретные элементы, узлы, просто перекрашивались, и менялась дата выпуска: на том, что есть написано "сделано в СССР", а по документам это все обновлено в 2015 или в 2016 году. Думаю, подобных вещей мы найдем еще много", - уверен представитель администрации.
Что Киев пытается скрыть от МАГАТЭ – эксперт >>
Он также подтвердил информацию, о том, что представители МАГАТЭ могут остаться на станции на продолжительное время:
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
10:39
Снаряд пробил энергоблок Запорожской АЭС
"Обсуждение того, что они могут остаться, действительно идет. Лично я не вижу никаких препятствий для того, чтобы они продолжили работу, фиксировали все и подтверждали качество выполнения регламентов, соблюдение протоколов безопасности и так далее", - сказал Рогов.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. По словам главы организации Рафаэля Гросси, физическая целостность станции была нарушена несколько раз, однако пока неясно, было ли это сделано намеренно или случайно.
Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта >>
Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности. Он подчеркнул, что в случае дальнейших обстрелов ЗАЭС вся ответственность за возможную ядерную катастрофу в Европе ложится на украинские власти.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 19:24Радио "Спутник в Крыму"
Каким будет отчет МАГАТЭ по итогам посещения Запорожской АЭС – мнение
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
 
Запорожская областьНовости
 
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