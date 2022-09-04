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Медведев ответил Шольцу на отказ считать РФ надежным поставщиком газа - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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Медведев ответил Шольцу на отказ считать РФ надежным поставщиком газа
Медведев ответил Шольцу на отказ считать РФ надежным поставщиком газа - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Медведев ответил Шольцу на отказ считать РФ надежным поставщиком газа
Антироссийская политика Германии делает неуместными заявления о ненадежности России в вопросах поставки энергоресурсов, заявил зампредседателя Совета... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T17:44
2022-09-04T17:44
дмитрий медведев
газпром
германия
олаф шольц
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Антироссийская политика Германии делает неуместными заявления о ненадежности России в вопросах поставки энергоресурсов, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Ранее в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что больше не считает Россию надежным поставщиком энергоносителей, по его мнению, даже то, что функционировало во времена холодной войны, больше не работает.По его мнению, все эти факторы делают заявление Шольца несостоятельным:"И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: "И они еще ругаются, что я ковырялся в носу…", - написал зампред Собеза РФ в своем Telegram-канале.31 августа транспорт газа по газопроводу "Северный поток" был приостановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ на газоперекачивающем агрегате.В этот же день "Газпром" сообщил о полной остановке прокачки газа через "Северный поток" на неопределенный срок. Причиной в компании назвали утечку масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. В то же время представитель немецкой Siemens Energy в комментарии РИА Новости выразил мнение, что компания не считает заключение "Газпрома" причиной для остановки газопровода."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.
https://crimea.ria.ru/20220902/medvedev-nazval-posledstvie-vvedeniya-potolka-tsen-na-gaz-v-evrope-1124383048.html
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https://crimea.ria.ru/20220903/gazprom-zayavil-o-nevozmozhnosti-remonta-turbiny-dlya-severnogo-potoka-1124391622.html
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дмитрий медведев, газпром, германия, олаф шольц, в мире
Медведев ответил Шольцу на отказ считать РФ надежным поставщиком газа

Медведев ответил Шольцу на "газовые" обиды: Германия действует, как враг России

17:44 04.09.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Антироссийская политика Германии делает неуместными заявления о ненадежности России в вопросах поставки энергоресурсов, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что больше не считает Россию надежным поставщиком энергоносителей, по его мнению, даже то, что функционировало во времена холодной войны, больше не работает.
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Медведев назвал последствие введения "потолка" цен на газ в Европе
"Вот те на! Обиделся снова…Германия: недружественная страна, ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России", - ответил на это Медведев.
По его мнению, все эти факторы делают заявление Шольца несостоятельным:
"И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: "И они еще ругаются, что я ковырялся в носу…", - написал зампред Собеза РФ в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 12:24
Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года
31 августа транспорт газа по газопроводу "Северный поток" был приостановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ на газоперекачивающем агрегате.
В этот же день "Газпром" сообщил о полной остановке прокачки газа через "Северный поток" на неопределенный срок. Причиной в компании назвали утечку масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. В то же время представитель немецкой Siemens Energy в комментарии РИА Новости выразил мнение, что компания не считает заключение "Газпрома" причиной для остановки газопровода.
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Вчера, 13:03
"Газпром" заявил о невозможности ремонта турбины для "Северного потока"
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.
 
Дмитрий МедведевГазпромГерманияОлаф ШольцВ мире
 
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17:44Медведев ответил Шольцу на отказ считать РФ надежным поставщиком газа
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