https://crimea.ria.ru/20220904/vsu-zapustili-vosem-bespilotnikov-dlya-obstrela-zaes--minoborony-rf-1124397402.html

ВСУ запустили восемь беспилотников для обстрела ЗАЭС – Минобороны РФ

ВСУ запустили восемь беспилотников для обстрела ЗАЭС – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 04.09.2022

ВСУ запустили восемь беспилотников для обстрела ЗАЭС – Минобороны РФ

Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, ВСУ продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы,... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T14:50

2022-09-04T14:50

2022-09-04T14:50

специальная военная операция рф на украине

игорь конашенков

министерство обороны рф

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, ВСУ продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его данным, накануне украинские боевики запустили восемь беспилотников с подвесными боеприпасами, чтобы ударить по станции."Российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции", - сказал Конашенков.ВСУ изменили тактику и пытаются запугать Крым: генерал авиации о ходе СВО >>Он добавил, что радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остается в норме.Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Александр Волга сообщил, что во время обстрела со стороны ВСУ снаряд насквозь пробил один из энергоблоков Запорожской АЭС.В связи с постоянными обстрелами станции боевиками ВСУ, существует ядерная угроза. 1 сентября на объект прибыла миссия МАГАТЭ. По словам главы организации Рафаэля Гросси, физическая целостность станции была нарушена несколько раз.Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности. Он подчеркнул, что в случае дальнейших обстрелов ЗАЭС вся ответственность за возможную ядерную катастрофу в Европе ложится на украинские власти.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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https://crimea.ria.ru/20220904/snaryad-probil-energoblok-zaporozhskoy-aes-1124395537.html

https://crimea.ria.ru/20220903/vsu-predprinyali-popytku-raketnoy-ataki-na-energodar-1124389437.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, министерство обороны рф, запорожская область, всу (вооруженные силы украины)