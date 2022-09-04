https://crimea.ria.ru/20220904/snaryad-probil-energoblok-zaporozhskoy-aes-1124395537.html

Снаряд пробил энергоблок Запорожской АЭС

Снаряд пробил энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Снаряд пробил энергоблок Запорожской АЭС

Во время обстрела со стороны ВСУ снаряд насквозь пробил один из энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T10:39

2022-09-04T10:39

2022-09-04T11:03

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Во время обстрела со стороны ВСУ снаряд насквозь пробил один из энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации (ВГА) города Александра Волгу."Одно из попаданий – сквозное – было в энергоблок, артиллерийский снаряд. Энергоблок нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии", - сказал он, но не уточнил, когда именно произошло попадание.Он также отметил, что структуру системы безопасности энергоблоков невозможно нарушить одним попаданием. "Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий", - добавил Волга.Глава ВГА города отметил, что радиационный фон на территории атомной станции измеряется постоянно, превышений нормы не зафиксировано.Миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на Запорожскую атомную электростанцию со стороны подконтрольной киевскому режиму. Она включает около 15 сотрудников секретариата Международного агентства, специализирующихся на проблематике гарантий ядерной безопасности. Команда сопровождения – сотрудники ООН, ответственные за логистику и безопасность. Как заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, возглавляемая им комиссия нацелена предотвратить возможную ядерную аварию, для этого он готов к диалогу со всеми сторонами.29 августа в результате обстрела украинских войск повреждения получила крыша спецкорпуса Запорожской атомной электростанции, где хранится топливо для реактора. Через два дня снаряд ВСУ попал в комплекс переработки радиоактивных отходов. Кроме этого, зафиксированы неоднократные попадания по территории ЗАЭС в непосредственной близости от опасных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220903/podkontrolnye-kievu-regiony-ostalis-bez-energii-s-zaes-posle-obstrelov-1124392576.html

https://crimea.ria.ru/20220902/grossi-zayavil-o-neodnokratnom-narushenii-fizicheskoy-tselostnosti-zaes-1124379201.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине