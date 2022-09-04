Снаряд пробил энергоблок Запорожской АЭС
Глава ВГА Энергодара: снаряд ВСУ насквозь пробил один из энергоблоков Запорожской АЭС
10:39 04.09.2022 (обновлено: 11:03 04.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Во время обстрела со стороны ВСУ снаряд насквозь пробил один из энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации (ВГА) города Александра Волгу.
"Одно из попаданий – сквозное – было в энергоблок, артиллерийский снаряд. Энергоблок нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии", - сказал он, но не уточнил, когда именно произошло попадание.
Он также отметил, что структуру системы безопасности энергоблоков невозможно нарушить одним попаданием. "Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий", - добавил Волга.
Глава ВГА города отметил, что радиационный фон на территории атомной станции измеряется постоянно, превышений нормы не зафиксировано.
2 сентября, 12:12Гросси заявил о неоднократном нарушении физической целостности ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на Запорожскую атомную электростанцию со стороны подконтрольной киевскому режиму. Она включает около 15 сотрудников секретариата Международного агентства, специализирующихся на проблематике гарантий ядерной безопасности. Команда сопровождения – сотрудники ООН, ответственные за логистику и безопасность. Как заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, возглавляемая им комиссия нацелена предотвратить возможную ядерную аварию, для этого он готов к диалогу со всеми сторонами.
29 августа в результате обстрела украинских войск повреждения получила крыша спецкорпуса Запорожской атомной электростанции, где хранится топливо для реактора. Через два дня снаряд ВСУ попал в комплекс переработки радиоактивных отходов. Кроме этого, зафиксированы неоднократные попадания по территории ЗАЭС в непосредственной близости от опасных объектов.