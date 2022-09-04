https://crimea.ria.ru/20220904/vsu-izmenili-taktiku-i-pytayutsya-zapugat-krym-general-aviatsii-o-khode-svo-1124393106.html

ВСУ изменили тактику и пытаются запугать Крым: генерал авиации о ходе СВО

ВСУ изменили тактику и пытаются запугать Крым: генерал авиации о ходе СВО - РИА Новости Крым, 04.09.2022

ВСУ изменили тактику и пытаются запугать Крым: генерал авиации о ходе СВО

Киев и руководители ВСУ пытаются сменить тактику, переходя к осуществлению открытых терактов на освобожденных территориях и предпринимая попытки запугать... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T03:31

2022-09-04T03:31

2022-09-04T03:31

радио "спутник в крыму"

всу (вооруженные силы украины)

крым

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121649684_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_7f7a53a9c7812eb682256432d50034d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Киев и руководители ВСУ пытаются сменить тактику, переходя к осуществлению открытых терактов на освобожденных территориях и предпринимая попытки запугать жителей российского Крыма. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Госдумы РФ, генерал-майор авиации Леонид Ивлев.По словам Ивлева, в течение полугода на территориях, в том числе освобожденных регионов, оборудовались схроны с оружием, которые "ждали своего часа". И сейчас украинские войска пускают их в ход. Тем не менее стратегия и тактика спецоперации были и остаются на стороне Вооруженных сил России."Стратегическая и тактическая инициативы в ходе СВО полностью остаются в руках Вооруженных сил РФ. Более того, в период приезда делегации МАГАТЭ в Энергодар для оценки состояния АЭС украинские войска попытались сделать тактическое наступление в некоторых районах линий соприкосновения, в том числе в самом Энергодаре. Во всех случаях они никакого тактического успеха на получили, более того, ни за что и ни про что положили своих солдат и офицеров. Потери ВСУ составили около 2 тысяч человек", - подчеркнул он.Попыткой захватить Запорожскую АЭС украинские войска "сами себе сделали плохой подарок", считает генерал.Специальная военная операция идет постепенно и планомерно, российскими военными отвоевывается рубеж за рубежом, населенный пункт за населенным пунктом, инициатива полностью на стороне России, подчеркнул Ивлев. Что же касается Украины и ее так называемых иностранных "партнеров", то СВО показала "полную дискредитацию оружия стран НАТО", заключил он.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220903/kiev-zaprosil-bayraktary-s-ustroystvom-raspyleniya-khimikatov-1124393364.html

https://crimea.ria.ru/20220903/raketnyy-udar-vsu-po-zhilomu-kvartalu-khersona--chto-izvestno-1124393254.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), крым, специальная военная операция рф на украине