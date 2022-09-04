https://crimea.ria.ru/20220904/spasatelnyy-vertolet-ne-smog-zabrat-vyzhivshikh-na-kamchatke-turistov-1124396318.html

Спасательный вертолет не смог забрать выживших на Камчатке туристов

Спасательный вертолет не смог забрать выживших на Камчатке туристов - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Спасательный вертолет не смог забрать выживших на Камчатке туристов

Из-за сильного порывистого ветра вертолет со спасателями не смог сесть на Ключевском вулкане и эвакуировать выживших туристов, которые ждут помощи с субботы. Об РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T12:21

2022-09-04T12:21

2022-09-04T12:21

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Из-за сильного порывистого ветра вертолет со спасателями не смог сесть на Ключевском вулкане и эвакуировать выживших туристов, которые ждут помощи с субботы. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого учреждения "Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае" пишет РИА Новости.Группа из 10 туристов с двумя гидами, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям накануне. Сообщалось о пяти погибших при падении с высоты и двух пострадавших. В воскресенье стало известно, что умер еще один турист. На место был направлен вертолет со спасателями на борту. СК РФ возбудил уголовное дело.Следующий вылет намечен на утро понедельника. Планируется, что вертолет МИ-8 МЧС России доставит спасателей на максимально допустимую высоту, с которой они начнут восхождение, уточнили в пресс-службе.Кроме того, на высоту 1200 метров поднимается наземная группировка из 24 человек, которые должны разбить там базовый лагерь для оказания помощи спасателям, совершающим восхождение, и пострадавшим.Вулкан Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.

https://crimea.ria.ru/20220904/chislo-pogibshikh-na-kamatke-turistov-vyroslo-do-6-k-vyzhivshim-letit-mi-8-1124395351.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)