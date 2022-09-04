https://crimea.ria.ru/20220904/spasatelnyy-vertolet-ne-smog-zabrat-vyzhivshikh-na-kamchatke-turistov-1124396318.html
Спасательный вертолет не смог забрать выживших на Камчатке туристов
Спасательный вертолет не смог забрать выживших на Камчатке туристов - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Спасательный вертолет не смог забрать выживших на Камчатке туристов
Из-за сильного порывистого ветра вертолет со спасателями не смог сесть на Ключевском вулкане и эвакуировать выживших туристов, которые ждут помощи с субботы. Об РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T12:21
2022-09-04T12:21
2022-09-04T12:21
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Из-за сильного порывистого ветра вертолет со спасателями не смог сесть на Ключевском вулкане и эвакуировать выживших туристов, которые ждут помощи с субботы. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого учреждения "Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае" пишет РИА Новости.Группа из 10 туристов с двумя гидами, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям накануне. Сообщалось о пяти погибших при падении с высоты и двух пострадавших. В воскресенье стало известно, что умер еще один турист. На место был направлен вертолет со спасателями на борту. СК РФ возбудил уголовное дело.Следующий вылет намечен на утро понедельника. Планируется, что вертолет МИ-8 МЧС России доставит спасателей на максимально допустимую высоту, с которой они начнут восхождение, уточнили в пресс-службе.Кроме того, на высоту 1200 метров поднимается наземная группировка из 24 человек, которые должны разбить там базовый лагерь для оказания помощи спасателям, совершающим восхождение, и пострадавшим.Вулкан Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
https://crimea.ria.ru/20220904/chislo-pogibshikh-na-kamatke-turistov-vyroslo-do-6-k-vyzhivshim-letit-mi-8-1124395351.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Спасательный вертолет не смог забрать выживших на Камчатке туристов
Непогода не отступает: спасательный вертолет не смог забрать выживших на Камчатке туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Из-за сильного порывистого ветра вертолет со спасателями не смог сесть на Ключевском вулкане и эвакуировать выживших туристов, которые ждут помощи с субботы. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого учреждения "Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае" пишет РИА Новости.
Группа из 10 туристов с двумя гидами, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям накануне. Сообщалось о пяти погибших при падении с высоты и двух пострадавших. В воскресенье стало известно, что умер еще один турист. На место был направлен вертолет со спасателями на борту. СК РФ возбудил уголовное дело.
"Планировалось, что они приземлятся на высоте 3300 метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов", - сказали в учреждении.
Следующий вылет намечен на утро понедельника. Планируется, что вертолет МИ-8 МЧС России доставит спасателей на максимально допустимую высоту, с которой они начнут восхождение, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, на высоту 1200 метров поднимается наземная группировка из 24 человек, которые должны разбить там базовый лагерь для оказания помощи спасателям, совершающим восхождение, и пострадавшим.
Вулкан Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.