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Трагедия на Камчатке: стали известны подробности ЧП с тургруппой
Трагедия на Камчатке: стали известны подробности ЧП с тургруппой - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Трагедия на Камчатке: стали известны подробности ЧП с тургруппой
Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, по предварительным данным, увеличилось до пяти, еще двое пострадали. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T13:48
2022-09-03T13:48
2022-09-03T13:49
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, по предварительным данным, увеличилось до пяти, еще двое пострадали. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.О ЧП с туристической группой ранее сообщили в экстренных службах. Изначально сообщалось, что при восхождении на вулкан погибли четыре туриста. В группе находятся 12 человек, приехавших из разных регионов России. Сейчас краевые власти сообщают о пятерых погибших. На место происшествия вылетел вертолет со спасателями и медиками.По информации местных властей, на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы, которая 30 августа выдвинулась на вулкан в сопровождении двух гидов. Накануне девять из двенадцати человек начали восхождение с высоты 3300 метров, а остальные остались в лагере. На высоте почти 4200 метров погибли туристы, а один из гидов сломал ногу.Связь с группой, в которой погибли люди, осуществляется по спутниковому телефону гида. Тем временем, туристам, которые сейчас остались в лагере, рекомендовано спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения."После эвакуации пострадавших будет приниматься решение о том, как эвакуировать с большой высоты тела погибших", - добавили в правительстве.Уточняется, что организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска. Группа зарегистрирована по всем требованиям МЧС. Подробности происшествия выясняются.Ключевской вулкан - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота 4800 метров.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия
Трагедия на Камчатке: стали известны подробности ЧП с тургруппой
Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до пяти, двое пострадали
13:48 03.09.2022 (обновлено: 13:49 03.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, по предварительным данным, увеличилось до пяти, еще двое пострадали. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.
О ЧП с туристической группой ранее сообщили в экстренных службах
. Изначально сообщалось, что при восхождении на вулкан погибли четыре туриста. В группе находятся 12 человек, приехавших из разных регионов России. Сейчас краевые власти сообщают о пятерых погибших. На место происшествия вылетел вертолет со спасателями и медиками.
"На Камчатке к Ключевскому вулкану, где, по полученным от гида данным погибли пять приезжих туристов, еще один путешественник находится без сознания, и пострадал один гид, был направлен вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту", - говорится в сообщении.
По информации местных властей, на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы, которая 30 августа выдвинулась на вулкан в сопровождении двух гидов. Накануне девять из двенадцати человек начали восхождение с высоты 3300 метров, а остальные остались в лагере. На высоте почти 4200 метров погибли туристы, а один из гидов сломал ногу.
Связь с группой, в которой погибли люди, осуществляется по спутниковому телефону гида. Тем временем, туристам, которые сейчас остались в лагере, рекомендовано спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения.
"После эвакуации пострадавших будет приниматься решение о том, как эвакуировать с большой высоты тела погибших", - добавили в правительстве.
Уточняется, что организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска. Группа зарегистрирована по всем требованиям МЧС. Подробности происшествия выясняются.
Ключевской вулкан - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота 4800 метров.