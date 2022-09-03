https://crimea.ria.ru/20220903/tragediya-na-kamchatke-stali-izvestny-podrobnosti-chp-s-turgruppoy-1124391807.html

Трагедия на Камчатке: стали известны подробности ЧП с тургруппой

Трагедия на Камчатке: стали известны подробности ЧП с тургруппой - РИА Новости Крым, 03.09.2022

Трагедия на Камчатке: стали известны подробности ЧП с тургруппой

Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, по предварительным данным, увеличилось до пяти, еще двое пострадали. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T13:48

2022-09-03T13:48

2022-09-03T13:49

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, по предварительным данным, увеличилось до пяти, еще двое пострадали. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.О ЧП с туристической группой ранее сообщили в экстренных службах. Изначально сообщалось, что при восхождении на вулкан погибли четыре туриста. В группе находятся 12 человек, приехавших из разных регионов России. Сейчас краевые власти сообщают о пятерых погибших. На место происшествия вылетел вертолет со спасателями и медиками.По информации местных властей, на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы, которая 30 августа выдвинулась на вулкан в сопровождении двух гидов. Накануне девять из двенадцати человек начали восхождение с высоты 3300 метров, а остальные остались в лагере. На высоте почти 4200 метров погибли туристы, а один из гидов сломал ногу.Связь с группой, в которой погибли люди, осуществляется по спутниковому телефону гида. Тем временем, туристам, которые сейчас остались в лагере, рекомендовано спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения."После эвакуации пострадавших будет приниматься решение о том, как эвакуировать с большой высоты тела погибших", - добавили в правительстве.Уточняется, что организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска. Группа зарегистрирована по всем требованиям МЧС. Подробности происшествия выясняются.Ключевской вулкан - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота 4800 метров.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия