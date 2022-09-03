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Группа туристов погибла при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке
Группа туристов погибла при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Группа туристов погибла при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке
Четыре человека из туристической группы погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T12:22
2022-09-03T12:22
2022-09-03T12:22
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Четыре человека из туристической группы погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.Всего в группе были 12 человек, они прибыли на Камчатку из разных регионов России.Обстоятельства происшествия выясняются.Год назад трагедия с участием туристической группы произошла на Эльбрусе. 19 человек во время спуска с горы попали в сильный снегопад с ветром и запросили помощи спасателей. В результате происшествия пять человек погибли, предварительно, из-за переохлаждения. СК возбудил уголовное дело.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, общество
Группа туристов погибла при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке
Четыре туриста погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке