https://crimea.ria.ru/20220903/gruppa-turistov-pogibla-pri-voskhozhdenii-na-vulkan-klyuchevskoy-na-kamchatke-1124391203.html

Группа туристов погибла при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке

Группа туристов погибла при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке - РИА Новости Крым, 03.09.2022

Группа туристов погибла при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке

Четыре человека из туристической группы погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T12:22

2022-09-03T12:22

2022-09-03T12:22

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Четыре человека из туристической группы погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.Всего в группе были 12 человек, они прибыли на Камчатку из разных регионов России.Обстоятельства происшествия выясняются.Год назад трагедия с участием туристической группы произошла на Эльбрусе. 19 человек во время спуска с горы попали в сильный снегопад с ветром и запросили помощи спасателей. В результате происшествия пять человек погибли, предварительно, из-за переохлаждения. СК возбудил уголовное дело.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество