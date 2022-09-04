https://crimea.ria.ru/20220904/vsu-poteryali-11-tankov-i-samolet-su-25-na-nikolaevo-krivorozhskoy-linii-1124397590.html

ВСУ потеряли 11 танков и самолет Су-25 на Николаево-Криворожской линии

ВСУ потеряли 11 танков и самолет Су-25 на Николаево-Криворожской линии - РИА Новости Крым, 04.09.2022

ВСУ потеряли 11 танков и самолет Су-25 на Николаево-Криворожской линии

ВСУ продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T15:02

2022-09-04T15:02

2022-09-04T15:02

специальная военная операция рф на украине

игорь конашенков

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ, сообщил в воскресенье официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков."За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП "Брэдли" производства США, 10 других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих. В районе населенного пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - перечислил он.Кроме того, российские ВКС уничтожили пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе Краматорска. Ликвидировано более 120-ти украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники, в районах Гусаровки Харьковской области и Адамовки ДНР ликвидировано еще 110 боевиков из подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад."Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счет мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины", - добавил представитель МО.В районе Курахово ВКС России ликвидировали 50 иностранных наемников, ударом по двум пунктам их дислокации. Российская авиация, артиллерия и ракетчики за сутки поразили четыре пункта управления, в том числе штаб националистического формирования "Кракен" под Харьковом."Уничтожены три склада боеприпасов в районах Северска Донецкой Народной Республики, Никольского и Малиновки Запорожской области. Российскими средствами ПВО сбиты пять беспилотных летательных аппаратов. Перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе Новой Каховки Херсонской области, семь снарядов РСЗО в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре – HIMARS и три – "Ольха", - добавил генерал-лейтенант.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 287 самолетов, 151 вертолет, 1872 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4804 танка и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3367 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5276 единиц специальной военной автомобильной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220904/vsu-izmenili-taktiku-i-pytayutsya-zapugat-krym-general-aviatsii-o-khode-svo-1124393106.html

https://crimea.ria.ru/20220903/kak-vdv-rossii-ostanovili-proryv-vsu-1124388589.html

https://crimea.ria.ru/20220902/vsu-za-sutki-poteryali-bolee-300-boytsov-v-khode-bezuspeshnogo-nastupleniya-1124383933.html

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специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости