https://crimea.ria.ru/20220903/proschanie-s-gorbachevym-i-prestuplenie-krakena-top-novostey-nedeli-1124389770.html

Прощание с Горбачевым и преступление "Кракена": топ новостей недели

Прощание с Горбачевым и преступление "Кракена": топ новостей недели - РИА Новости Крым, 03.09.2022

Прощание с Горбачевым и преступление "Кракена": топ новостей недели

Прощание с последним советским лидером Михаилом Горбачевым, новые фантазии про Крымский мост, расстрел военных ВСУ боевиками "Кракена", крупный пожар в... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T17:45

2022-09-03T17:45

2022-09-03T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Прощание с последним советским лидером Михаилом Горбачевым, новые фантазии про Крымский мост, расстрел военных ВСУ боевиками "Кракена", крупный пожар в Красногвардейском, режим ЧС в Евпатории и рождение "маленьких львят". Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели:…прощались с ГорбачевымВечером 30 августа в возрасте 91 года после продолжительной болезни скончался последний советский лидер Михаил Горбачев. Российские, европейские и американские политики, деятели культуры и общественники отреагировали на его уход по-разному. Высказался и президент РФ Владимир Путин:…слушали МурадоваУкраинские военные не смогут нанести удар по Крымскому мосту, даже если получат от США боеприпасы с дальностью поражения до 300 километров. Так вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ, вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов на этой неделе прокомментировал сообщение американского издания Politico о том, что Белый дом разрешил Киеву использовать полученное от Штатов оружие для ударов по Крыму.Мурадов напомнил, что в районе моста созданы очень сильные элементы противовоздушной и другой обороны.…Возмущались повадкам неонацистовНа этой неделе боевики украинского нацбатальона "Кракен" уничтожили под Харьковом оставшихся в живых украинских военных после их попытки отступить из-за поражения и больших потерь.Подразделения 14-й механизированной бригады были разбиты ВС РФ в районе села Русские Тишки. Таким образом, попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении была сорвана. Украинские войска потеряли в боях более полусотни человек. Оставшиеся в живых 56 солдат расстреляны боевиками украинского нацбата, уточнили в четверг в Минобороны России.…благодарили пожарных31 августа на территории склада в поселке Красногвардейское произошел пожар. Возгорание случилось около 6 утра на улице Дорожной. На место происшествия оперативно выдвинулись службы экстренного реагирования и к 6:58 пожар был локализован. К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.…сидели без воды29 августа на Донузлавском водоводе произошла серьезная авария, которая оставила без воды 9 тысяч абонентов в евпаторийских поселках Мирное и Новоозерное, а также жителей еще двух сел. На время ремонта для людей организовали подвоз питьевой воды. Однако ремонтные работы затянулись и 31 августа, в этой связи на территории Евпатории объявили режим чрезвычайной ситуации.…повышали демографиюВ Крыму за вторую декаду августа появились четыре двойни. Такие данные сообщили на этой неделе в ЗАГС Крыма. Всего же, приводят там статистику, в Республике на свет в этот период появилось на свет 334 крымчанина.Больше всего новых крымчан зарегистрировал отдел регистрации рождений Симферополя – 104, Евпаторийский городской отдел ЗАГС – 32, в Джанкойском и Бахчисарайском – по 21-й записи акта, в Феодосийском– 17, в Керченском – 14. Мальчиков появилось больше, чем девочек: 173 и 161. Двойни родились в Судаке – Муса и Иса и в Евпатории – Глеб и Гордей, две – в Симферополе: Алиса и Михаил, Стефания и Есения.

https://crimea.ria.ru/20220903/minoborony-vsu-2-sentyabrya-popytalis-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124391943.html

https://crimea.ria.ru/20220903/podkontrolnye-kievu-regiony-ostalis-bez-energii-s-zaes-posle-obstrelov-1124392576.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, крым