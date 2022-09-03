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Прощание с Горбачевым и преступление "Кракена": топ новостей недели - РИА Новости Крым, 03.09.2022
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Прощание с Горбачевым и преступление "Кракена": топ новостей недели
Прощание с Горбачевым и преступление "Кракена": топ новостей недели - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Прощание с Горбачевым и преступление "Кракена": топ новостей недели
Прощание с последним советским лидером Михаилом Горбачевым, новые фантазии про Крымский мост, расстрел военных ВСУ боевиками "Кракена", крупный пожар в... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T17:45
2022-09-03T17:45
новости
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Прощание с последним советским лидером Михаилом Горбачевым, новые фантазии про Крымский мост, расстрел военных ВСУ боевиками "Кракена", крупный пожар в Красногвардейском, режим ЧС в Евпатории и рождение "маленьких львят". Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели:…прощались с ГорбачевымВечером 30 августа в возрасте 91 года после продолжительной болезни скончался последний советский лидер Михаил Горбачев. Российские, европейские и американские политики, деятели культуры и общественники отреагировали на его уход по-разному. Высказался и президент РФ Владимир Путин:…слушали МурадоваУкраинские военные не смогут нанести удар по Крымскому мосту, даже если получат от США боеприпасы с дальностью поражения до 300 километров. Так вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ, вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов на этой неделе прокомментировал сообщение американского издания Politico о том, что Белый дом разрешил Киеву использовать полученное от Штатов оружие для ударов по Крыму.Мурадов напомнил, что в районе моста созданы очень сильные элементы противовоздушной и другой обороны.…Возмущались повадкам неонацистовНа этой неделе боевики украинского нацбатальона "Кракен" уничтожили под Харьковом оставшихся в живых украинских военных после их попытки отступить из-за поражения и больших потерь.Подразделения 14-й механизированной бригады были разбиты ВС РФ в районе села Русские Тишки. Таким образом, попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении была сорвана. Украинские войска потеряли в боях более полусотни человек. Оставшиеся в живых 56 солдат расстреляны боевиками украинского нацбата, уточнили в четверг в Минобороны России.…благодарили пожарных31 августа на территории склада в поселке Красногвардейское произошел пожар. Возгорание случилось около 6 утра на улице Дорожной. На место происшествия оперативно выдвинулись службы экстренного реагирования и к 6:58 пожар был локализован. К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.…сидели без воды29 августа на Донузлавском водоводе произошла серьезная авария, которая оставила без воды 9 тысяч абонентов в евпаторийских поселках Мирное и Новоозерное, а также жителей еще двух сел. На время ремонта для людей организовали подвоз питьевой воды. Однако ремонтные работы затянулись и 31 августа, в этой связи на территории Евпатории объявили режим чрезвычайной ситуации.…повышали демографиюВ Крыму за вторую декаду августа появились четыре двойни. Такие данные сообщили на этой неделе в ЗАГС Крыма. Всего же, приводят там статистику, в Республике на свет в этот период появилось на свет 334 крымчанина.Больше всего новых крымчан зарегистрировал отдел регистрации рождений Симферополя – 104, Евпаторийский городской отдел ЗАГС – 32, в Джанкойском и Бахчисарайском – по 21-й записи акта, в Феодосийском– 17, в Керченском – 14. Мальчиков появилось больше, чем девочек: 173 и 161. Двойни родились в Судаке – Муса и Иса и в Евпатории – Глеб и Гордей, две – в Симферополе: Алиса и Михаил, Стефания и Есения.
https://crimea.ria.ru/20220903/minoborony-vsu-2-sentyabrya-popytalis-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124391943.html
https://crimea.ria.ru/20220903/podkontrolnye-kievu-regiony-ostalis-bez-energii-s-zaes-posle-obstrelov-1124392576.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, общество, крым
Прощание с Горбачевым и преступление "Кракена": топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

17:45 03.09.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкПрезидент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции после подавления августовского путча. Выставочный фонд.
Президент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции после подавления августовского путча. Выставочный фонд. - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Донской
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Прощание с последним советским лидером Михаилом Горбачевым, новые фантазии про Крымский мост, расстрел военных ВСУ боевиками "Кракена", крупный пожар в Красногвардейском, режим ЧС в Евпатории и рождение "маленьких львят". Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
На этой неделе наши читатели:
…прощались с Горбачевым
Вечером 30 августа в возрасте 91 года после продолжительной болезни скончался последний советский лидер Михаил Горбачев. Российские, европейские и американские политики, деятели культуры и общественники отреагировали на его уход по-разному. Высказался и президент РФ Владимир Путин:
"Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем. Особо отмечу и ту большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую вел Михаил Сергеевич Горбачев в последние годы".
…слушали Мурадова
Украинские военные не смогут нанести удар по Крымскому мосту, даже если получат от США боеприпасы с дальностью поражения до 300 километров. Так вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ, вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов на этой неделе прокомментировал сообщение американского издания Politico о том, что Белый дом разрешил Киеву использовать полученное от Штатов оружие для ударов по Крыму.
Мурадов напомнил, что в районе моста созданы очень сильные элементы противовоздушной и другой обороны.
…Возмущались повадкам неонацистов
На этой неделе боевики украинского нацбатальона "Кракен" уничтожили под Харьковом оставшихся в живых украинских военных после их попытки отступить из-за поражения и больших потерь.
Подразделения 14-й механизированной бригады были разбиты ВС РФ в районе села Русские Тишки. Таким образом, попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении была сорвана. Украинские войска потеряли в боях более полусотни человек. Оставшиеся в живых 56 солдат расстреляны боевиками украинского нацбата, уточнили в четверг в Минобороны России.
…благодарили пожарных
31 августа на территории склада в поселке Красногвардейское произошел пожар. Возгорание случилось около 6 утра на улице Дорожной. На место происшествия оперативно выдвинулись службы экстренного реагирования и к 6:58 пожар был локализован. К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
13:49
ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС
…сидели без воды
29 августа на Донузлавском водоводе произошла серьезная авария, которая оставила без воды 9 тысяч абонентов в евпаторийских поселках Мирное и Новоозерное, а также жителей еще двух сел. На время ремонта для людей организовали подвоз питьевой воды. Однако ремонтные работы затянулись и 31 августа, в этой связи на территории Евпатории объявили режим чрезвычайной ситуации.
…повышали демографию
В Крыму за вторую декаду августа появились четыре двойни. Такие данные сообщили на этой неделе в ЗАГС Крыма. Всего же, приводят там статистику, в Республике на свет в этот период появилось на свет 334 крымчанина.
Больше всего новых крымчан зарегистрировал отдел регистрации рождений Симферополя – 104, Евпаторийский городской отдел ЗАГС – 32, в Джанкойском и Бахчисарайском – по 21-й записи акта, в Феодосийском– 17, в Керченском – 14. Мальчиков появилось больше, чем девочек: 173 и 161. Двойни родились в Судаке – Муса и Иса и в Евпатории – Глеб и Гордей, две – в Симферополе: Алиса и Михаил, Стефания и Есения.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
15:03
Подконтрольные Киеву регионы остались без энергии с ЗАЭС после обстрелов
НовостиОбществоКрым
 
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