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Маленькие Львята: в Крыму за четыре дня зарегистрировали четыре двойни
Маленькие Львята: в Крыму за четыре дня зарегистрировали четыре двойни - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Маленькие Львята: в Крыму за четыре дня зарегистрировали четыре двойни
В Крыму за вторую декаду августа появились четыре двойни. Такие данные сообщают в ЗАГС Крыма. Всего же, приводят там статистику, в Республике на свет в этот... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T13:27
2022-08-28T13:27
2022-08-28T13:27
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за вторую декаду августа появились четыре двойни. Такие данные сообщают в ЗАГС Крыма. Всего же, приводят там статистику, в Республике на свет в этот период появилось 334 крымчанина."Наибольшее количество рождений зарегистрировал отдел регистрации рождения города Симферополя – 104, Евпаторийский городской отдел ЗАГС – 32, в Джанкойском и Бахчисарайском районных отделах ЗАГС – по 21 записи акта, в Феодосийском городском отделе ЗАГС – 17 и в Керченском городском отделе ЗАГС – 14", - говорится в сообщении.Мальчиков при этом снова появилось больше, чем девочек: 173 и 161. Двойни появились в Судаке – Муса и Иса и в Евпатории – Глеб и Гордей, две – в Симферополе: Алиса и Михаил, Стефания и Есения.Среди редких имён, которые родители выбирали новорожденным, работники ЗАГСов выделили: Аят, Эрфан, Эльза, Ясина, Теодор, Самия, Яровит, Мирана, Макарий, Варужак, Илария, Прия, Рия, Лале, Гоар, Ратибор, Борислав, Сандра и Мяхьди.
https://crimea.ria.ru/20220510/kto-takie-alfa-deti-i-v-chem-ikh-preimuschestvo-1123183611.html
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крым, общество
Маленькие Львята: в Крыму за четыре дня зарегистрировали четыре двойни
Самые редкие имена детей назвали в ЗАГСах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за вторую декаду августа появились четыре двойни. Такие данные сообщают в ЗАГС Крыма. Всего же, приводят там статистику, в Республике на свет в этот период появилось 334 крымчанина.
"Наибольшее количество рождений зарегистрировал отдел регистрации рождения города Симферополя – 104, Евпаторийский городской отдел ЗАГС – 32, в Джанкойском и Бахчисарайском районных отделах ЗАГС – по 21 записи акта, в Феодосийском городском отделе ЗАГС – 17 и в Керченском городском отделе ЗАГС – 14", - говорится в сообщении.
Мальчиков при этом снова появилось больше, чем девочек: 173 и 161. Двойни появились в Судаке – Муса и Иса и в Евпатории – Глеб и Гордей, две – в Симферополе: Алиса и Михаил, Стефания и Есения.
Среди редких имён, которые родители выбирали новорожденным, работники ЗАГСов выделили: Аят, Эрфан, Эльза, Ясина, Теодор, Самия, Яровит, Мирана, Макарий, Варужак, Илария, Прия, Рия, Лале, Гоар, Ратибор, Борислав, Сандра и Мяхьди.