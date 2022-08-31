В Евпатории введен режим ЧС
В Евпатории введен режим ЧС из-за аварии на Донузлавском водоводе
12:32 31.08.2022 (обновлено: 12:49 31.08.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкульптурная композиция возле железнодорожного вокзала в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Евпатории в связи с аварией на Донузлавском водоводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
"В администрации Евпатории состоялось совещание, в ходе которого введен режим ЧС на территории города в связи с аварией на Донузлавском водоводе. Аварийно-ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении на странице предприятия ВКонтакте.
На время ремонта для жителей и туристов организован подвоз питьевой воды. Также дополнительно будут установлены емкости с водой по ряду адресов.
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"График подвоза воды в Епатории
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
График подвоза воды в Епатории
Авария на водоводе произошла 29 августа. В результате 9 тысяч абонентов в евпаторийских поселках Мирное и Новоозерное остались без воды.
Накануне глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что водоснабжение поселков возобновится 31 числа. Тем временем прокуратура Крыма организовала проверку причин случившегося.