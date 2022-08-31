Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220831/v-evpatorii-vveden-rezhim-chs-iz-za-avarii-na-donuzlavskom-vodovode-1124353021.html
В Евпатории введен режим ЧС
В Евпатории введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 31.08.2022
В Евпатории введен режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Евпатории в связи с аварией на Донузлавском водоводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T12:32
2022-08-31T12:49
вода в крыму
евпатория
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0e/1122357000_0:80:1620:991_1920x0_80_0_0_108a675b006f743081927dc84aac8bd8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Евпатории в связи с аварией на Донузлавском водоводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".На время ремонта для жителей и туристов организован подвоз питьевой воды. Также дополнительно будут установлены емкости с водой по ряду адресов.Авария на водоводе произошла 29 августа. В результате 9 тысяч абонентов в евпаторийских поселках Мирное и Новоозерное остались без воды.Накануне глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что водоснабжение поселков возобновится 31 числа. Тем временем прокуратура Крыма организовала проверку причин случившегося.
https://crimea.ria.ru/20220830/kogda-v-mirnom-i-novoozernom-dadut-vodu--gotsanyuk-1124345432.html
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0e/1122357000_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e27830dbf04bab81dd0cd53eec4d9781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, евпатория, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
В Евпатории введен режим ЧС

В Евпатории введен режим ЧС из-за аварии на Донузлавском водоводе

12:32 31.08.2022 (обновлено: 12:49 31.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкульптурная композиция возле железнодорожного вокзала в Евпатории
Скульптурная композиция возле железнодорожного вокзала в Евпатории - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Евпатории в связи с аварией на Донузлавском водоводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
"В администрации Евпатории состоялось совещание, в ходе которого введен режим ЧС на территории города в связи с аварией на Донузлавском водоводе. Аварийно-ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении на странице предприятия ВКонтакте.
На время ремонта для жителей и туристов организован подвоз питьевой воды. Также дополнительно будут установлены емкости с водой по ряду адресов.
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"График подвоза воды в Епатории
График подвоза воды в Епатории
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
График подвоза воды в Епатории
Авария на водоводе произошла 29 августа. В результате 9 тысяч абонентов в евпаторийских поселках Мирное и Новоозерное остались без воды.
Накануне глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что водоснабжение поселков возобновится 31 числа. Тем временем прокуратура Крыма организовала проверку причин случившегося.
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 16:16
Когда в Мирном и Новоозерном дадут воду – Гоцанюк
 
Вода в КрымуЕвпаторияЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28В Энергодаре предотвратили теракт на ЗАЭС – диверсанты задержаны
14:15Новейший буксир вошел в состав Черноморского флота
14:10Виновника ДТП с тремя погибшими в Крыму оставили под стражей
14:07Херсонцы получат доступ к российским Госуслугам
13:48Снаряд ВСУ попал в комплекс переработки радиоактивных отходов ЗАЭС
13:42ВКС России за сутки уничтожили около 100 националистов в ДНР
13:34ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления
13:21ВС РФ уничтожили поставленные Киеву польские танки в Херсонской области
13:12Попытка наступления ВСУ провалилась – Минобороны
13:12Российским школьникам запретят телефоны на уроках
13:06Позиция Турции по Крыму сотрудничеству не мешает – Кремль
12:58Чернобыльцам упростили предоставление мер поддержки
12:53На актрису Асмус завели дело за дискредитацию российской армии
12:38Роспотребнадзор сделал заявление о ситуации с COVID-19 в Крыму
12:36РНКБ с 2019 года открыл счета эскроу для населения на 25 млрд рублей
12:32В Евпатории введен режим ЧС
12:23Личные подсобные хозяйства получат льготные кредиты
12:11Плюс 46 тысяч за сутки: в России ухудшается ситуация с COVID-19
11:59Как в России и в мире отреагировали на смерть Горбачева
11:26Кто и как обеспечит безопасность в школах Симферополя на 1 сентября
Лента новостейМолния