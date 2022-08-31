https://crimea.ria.ru/20220831/v-evpatorii-vveden-rezhim-chs-iz-za-avarii-na-donuzlavskom-vodovode-1124353021.html

В Евпатории введен режим ЧС

В Евпатории введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 31.08.2022

В Евпатории введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Евпатории в связи с аварией на Донузлавском водоводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T12:32

2022-08-31T12:32

2022-08-31T12:49

вода в крыму

евпатория

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Евпатории в связи с аварией на Донузлавском водоводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".На время ремонта для жителей и туристов организован подвоз питьевой воды. Также дополнительно будут установлены емкости с водой по ряду адресов.Авария на водоводе произошла 29 августа. В результате 9 тысяч абонентов в евпаторийских поселках Мирное и Новоозерное остались без воды.Накануне глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что водоснабжение поселков возобновится 31 числа. Тем временем прокуратура Крыма организовала проверку причин случившегося.

https://crimea.ria.ru/20220830/kogda-v-mirnom-i-novoozernom-dadut-vodu--gotsanyuk-1124345432.html

евпатория

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2022

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вода в крыму, евпатория, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя