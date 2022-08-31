https://crimea.ria.ru/20220831/avariya-na-vodovode-pod-evpatoriey---prokuratura-provodit-proverku-1124351055.html

Авария на водоводе под Евпаторией - прокуратура проводит проверку

Авария на водоводе под Евпаторией - прокуратура проводит проверку - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Авария на водоводе под Евпаторией - прокуратура проводит проверку

Прокуратура Крыма выяснит причины аварии на водоводе в евпаторийских поселках Мирном и Новоозерном, где без воды остались 9 тыс. человек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T11:07

2022-08-31T11:07

2022-08-31T11:07

вода в крыму

прокуратура республики крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма выяснит причины аварии на водоводе в евпаторийских поселках Мирном и Новоозерном, где без воды остались 9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Авария на водоводе произошла 29 августа. Накануне председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк сообщил, что водоснабжение поселков восстановят в среду, 31 числа.По данным пресс-службы, аварийный участок водовода продолжают ремонтировать, население и социальные объекты обеспечили привозной водой - организация подвоз тоже находится на прокурорском контроле. По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://crimea.ria.ru/20220831/chast-kryma-v-sredu-bez-vody---adresa-i-vremya-otklyucheniya-1124349818.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, прокуратура республики крым, общество