Рейтинг@Mail.ru
Авария на водоводе под Евпаторией - прокуратура проводит проверку - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220831/avariya-na-vodovode-pod-evpatoriey---prokuratura-provodit-proverku-1124351055.html
Авария на водоводе под Евпаторией - прокуратура проводит проверку
Авария на водоводе под Евпаторией - прокуратура проводит проверку - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Авария на водоводе под Евпаторией - прокуратура проводит проверку
Прокуратура Крыма выяснит причины аварии на водоводе в евпаторийских поселках Мирном и Новоозерном, где без воды остались 9 тыс. человек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T11:07
2022-08-31T11:07
вода в крыму
прокуратура республики крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124351035_0:52:960:592_1920x0_80_0_0_1e0d12f629b0f482de1b676fdd0e0e98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма выяснит причины аварии на водоводе в евпаторийских поселках Мирном и Новоозерном, где без воды остались 9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Авария на водоводе произошла 29 августа. Накануне председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк сообщил, что водоснабжение поселков восстановят в среду, 31 числа.По данным пресс-службы, аварийный участок водовода продолжают ремонтировать, население и социальные объекты обеспечили привозной водой - организация подвоз тоже находится на прокурорском контроле. По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://crimea.ria.ru/20220831/chast-kryma-v-sredu-bez-vody---adresa-i-vremya-otklyucheniya-1124349818.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124351035_51:0:910:644_1920x0_80_0_0_c12ee6c3995b3be2c52b83533d0c2845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, прокуратура республики крым, общество
Авария на водоводе под Евпаторией - прокуратура проводит проверку

Прокуратура Крыма выяснит, кто оставил без воды 9 тыс. жителей Мирного и Новоозерного

11:07 31.08.2022
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаПод Евпаторией ведутся аварийно-восстановительные работы по устранению повреждений на Донузлавском водоводе
Под Евпаторией ведутся аварийно-восстановительные работы по устранению повреждений на Донузлавском водоводе
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма выяснит причины аварии на водоводе в евпаторийских поселках Мирном и Новоозерном, где без воды остались 9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Авария на водоводе произошла 29 августа. Накануне председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк сообщил, что водоснабжение поселков восстановят в среду, 31 числа.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, будут установлены причины и условия возникновения аварийной ситуации, полноты принимаемых мер по ее недопущению", - сообщили в прокуратуре.
По данным пресс-службы, аварийный участок водовода продолжают ремонтировать, население и социальные объекты обеспечили привозной водой - организация подвоз тоже находится на прокурорском контроле. По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Раковина - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
09:55
Часть Крыма в среду без воды - адреса и время отключения
 
Вода в КрымуПрокуратура Республики КрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:23Личные подсобные хозяйства получат льготные кредиты
12:11Плюс 46 тысяч за сутки: в России ухудшается ситуация с COVID-19
11:59Как в России и в мире отреагировали на смерть Горбачева
11:26Кто и как обеспечит безопасность в школах Симферополя на 1 сентября
11:1915 тысяч тонн зерна сгорело из-за обстрела ВСУ в Запорожской области
11:13В МИД РФ рассчитывают, что приезд МАГАТЭ остановит ядерный шантаж Киева
11:07Авария на водоводе под Евпаторией - прокуратура проводит проверку
10:51Как в школах Симферополя пройдет 1 сентября
10:25Радиация не требует паспорта: Захарова о ЗАЭС и антироссийских идеях ЕС
10:21Программа переселения из аварийного жилья – Крым в десятке лидеров
10:15В Крыму за месяц заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз
09:55Часть Крыма в среду без воды - адреса и время отключения
09:54Атаки дронами и артиллерией: Энергодар и ЗАЭС обстреляли более 60 раз
09:36Аксенов разоблачил заявления Киева о "грядущей эвакуации" крымчан
09:05Крупный пожар в Красногвардейском – горит склад
08:54Взрывы в Белгороде: сработала система ПВО
08:36Врач назвала четыре пути борьбы с пониженным давлением
08:15Каким получился курортный сезон в Крыму - мнение эксперта
08:09Депутат Госдумы оценил инициативу о новых требованиях к водителям в РФ
07:45Смена проамериканских элит в Европе неизбежна – греческий аналитик
Лента новостейМолния