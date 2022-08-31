https://crimea.ria.ru/20220831/avariya-na-vodovode-pod-evpatoriey---prokuratura-provodit-proverku-1124351055.html
Авария на водоводе под Евпаторией - прокуратура проводит проверку
Авария на водоводе под Евпаторией - прокуратура проводит проверку - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Авария на водоводе под Евпаторией - прокуратура проводит проверку
Прокуратура Крыма выяснит причины аварии на водоводе в евпаторийских поселках Мирном и Новоозерном, где без воды остались 9 тыс. человек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T11:07
2022-08-31T11:07
2022-08-31T11:07
вода в крыму
прокуратура республики крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма выяснит причины аварии на водоводе в евпаторийских поселках Мирном и Новоозерном, где без воды остались 9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Авария на водоводе произошла 29 августа. Накануне председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк сообщил, что водоснабжение поселков восстановят в среду, 31 числа.По данным пресс-службы, аварийный участок водовода продолжают ремонтировать, население и социальные объекты обеспечили привозной водой - организация подвоз тоже находится на прокурорском контроле. По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://crimea.ria.ru/20220831/chast-kryma-v-sredu-bez-vody---adresa-i-vremya-otklyucheniya-1124349818.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, прокуратура республики крым, общество
Авария на водоводе под Евпаторией - прокуратура проводит проверку
Прокуратура Крыма выяснит, кто оставил без воды 9 тыс. жителей Мирного и Новоозерного