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Когда в Мирном и Новоозерном дадут воду – Гоцанюк - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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Когда в Мирном и Новоозерном дадут воду – Гоцанюк
Когда в Мирном и Новоозерном дадут воду – Гоцанюк - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Когда в Мирном и Новоозерном дадут воду – Гоцанюк
Водоснабжение поселков Мирный и Новоозерное восстановят ко второй половине дня в среду, 31 августа. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T16:16
2022-08-30T16:16
вода в крыму
евпатория
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Водоснабжение поселков Мирный и Новоозерное восстановят ко второй половине дня в среду, 31 августа. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.По его словам, сейчас под Евпаторией работают аварийные службы, устраняя повреждения на Дозунлавском водоводе.Председатель Совмина добавил, что на время ремонтов организован подвоз воды, работаю 15 водовозов.Ранее эксперт Копачевский рассказал, на сколько хватит запасов воды в водохранилищах Крыма и когда ждать засухи.
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, евпатория, общество
Когда в Мирном и Новоозерном дадут воду – Гоцанюк

Председатель Совмина РК Гоцанюк: водоснабжение поселков восстановят в среду, 31 августа

16:16 30.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Водоснабжение поселков Мирный и Новоозерное восстановят ко второй половине дня в среду, 31 августа. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
По его словам, сейчас под Евпаторией работают аварийные службы, устраняя повреждения на Дозунлавском водоводе.
"В течение суток все работы должны быть завершены, и вода появится в домах жителей поселков Мирный и Новоозерное. Водоснабжение будет восстановлено ближе к обеду завтрашнего дня", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Председатель Совмина добавил, что на время ремонтов организован подвоз воды, работаю 15 водовозов.
Ранее эксперт Копачевский рассказал, на сколько хватит запасов воды в водохранилищах Крыма и когда ждать засухи.
Вода в КрымуЕвпаторияОбщество
 
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