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Когда в Мирном и Новоозерном дадут воду – Гоцанюк

Когда в Мирном и Новоозерном дадут воду – Гоцанюк - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Когда в Мирном и Новоозерном дадут воду – Гоцанюк

Водоснабжение поселков Мирный и Новоозерное восстановят ко второй половине дня в среду, 31 августа. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T16:16

2022-08-30T16:16

2022-08-30T16:16

вода в крыму

евпатория

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Водоснабжение поселков Мирный и Новоозерное восстановят ко второй половине дня в среду, 31 августа. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.По его словам, сейчас под Евпаторией работают аварийные службы, устраняя повреждения на Дозунлавском водоводе.Председатель Совмина добавил, что на время ремонтов организован подвоз воды, работаю 15 водовозов.Ранее эксперт Копачевский рассказал, на сколько хватит запасов воды в водохранилищах Крыма и когда ждать засухи.

евпатория

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2022

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вода в крыму, евпатория, общество