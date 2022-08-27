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Что с запасами воды в Крыму и когда ждать засухи - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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Что с запасами воды в Крыму и когда ждать засухи
Что с запасами воды в Крыму и когда ждать засухи - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Что с запасами воды в Крыму и когда ждать засухи
Крымские водохранилища, питающие основные города, заполнены более чем на 80%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T07:01
2022-08-27T07:01
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Крымские водохранилища, питающие основные города, заполнены более чем на 80%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам Копачевского, в данный момент в крымских водохранилищах порядка 153 млн кубометров воды. Это более 80% всего объема (189 млн м. куб.).Большинство водохранилищ, по словам Копачевского, имеют наполнение 70 – 89%. Исключением являются Счастливенское, Старокрымское и Ленинское, которые заполнены на 66%, 55% и 46% соответственно.Эксперт подчеркнул, что на эксплуатацию водохранилищ существует регламент, которого специалисты должны придерживаться. Его корректировка делается исходя из прогнозов на год: ожидается он засушливый или водообильный. В ближайшей перспективе беспокоиться о наполнении водохранилищ нет причин, потому и производятся сбросы в период паводков, добавил эксперт.По словам Копачевского, в 2023-м году, по прогнозам, ожидается уже меньшее количество притоков, но "вода еще будет в достаточном количестве". Спады начнутся в 2024 – 2025 годах."Эти годы будут более засушливые и, соответственно, в эти периоды нужно будет уже более эффективно и рационально использовать воду. Системы, которые являются альтернативными источниками, должны быть приведены к этому периоду в надлежащее техническое состояние", – отметил эксперт.Он подчеркнул, что проблемой является не первый засушливый год, а второй – третий.Ранее доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко заявил о небывалых притоках в водохранилища Крыма в августе.
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, крым, общество
Что с запасами воды в Крыму и когда ждать засухи

Эксперт Копачевский рассказал о запасах воды в Крыму и дал долгосрочные прогнозы

07:01 27.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМежгорное водохранилище
Межгорное водохранилище - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Крымские водохранилища, питающие основные города, заполнены более чем на 80%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
По словам Копачевского, в данный момент в крымских водохранилищах порядка 153 млн кубометров воды. Это более 80% всего объема (189 млн м. куб.).
"Заполняемость достаточно хорошая. Если сравнить с 2021 годом, в это же время в крымских водохранилищах находилось 95 млн кубометров. То есть у нас объем на 60 кубометров больше", – заметил эксперт.
Большинство водохранилищ, по словам Копачевского, имеют наполнение 70 – 89%. Исключением являются Счастливенское, Старокрымское и Ленинское, которые заполнены на 66%, 55% и 46% соответственно.
Эксперт подчеркнул, что на эксплуатацию водохранилищ существует регламент, которого специалисты должны придерживаться. Его корректировка делается исходя из прогнозов на год: ожидается он засушливый или водообильный. В ближайшей перспективе беспокоиться о наполнении водохранилищ нет причин, потому и производятся сбросы в период паводков, добавил эксперт.
"Если мы сейчас на пике, то водохранилища переполнять не следует", – заметил Копачевский.
По словам Копачевского, в 2023-м году, по прогнозам, ожидается уже меньшее количество притоков, но "вода еще будет в достаточном количестве". Спады начнутся в 2024 – 2025 годах.
"Эти годы будут более засушливые и, соответственно, в эти периоды нужно будет уже более эффективно и рационально использовать воду. Системы, которые являются альтернативными источниками, должны быть приведены к этому периоду в надлежащее техническое состояние", – отметил эксперт.
Он подчеркнул, что проблемой является не первый засушливый год, а второй – третий.
Ранее доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко заявил о небывалых притоках в водохранилища Крыма в августе.
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