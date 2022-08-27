https://crimea.ria.ru/20220827/chto-s-zapasami-vody-v-krymu-i-kogda-zhdat-zasukhi-1124308851.html

Что с запасами воды в Крыму и когда ждать засухи

Что с запасами воды в Крыму и когда ждать засухи - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Что с запасами воды в Крыму и когда ждать засухи

Крымские водохранилища, питающие основные города, заполнены более чем на 80%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T07:01

2022-08-27T07:01

2022-08-27T07:01

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Крымские водохранилища, питающие основные города, заполнены более чем на 80%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам Копачевского, в данный момент в крымских водохранилищах порядка 153 млн кубометров воды. Это более 80% всего объема (189 млн м. куб.).Большинство водохранилищ, по словам Копачевского, имеют наполнение 70 – 89%. Исключением являются Счастливенское, Старокрымское и Ленинское, которые заполнены на 66%, 55% и 46% соответственно.Эксперт подчеркнул, что на эксплуатацию водохранилищ существует регламент, которого специалисты должны придерживаться. Его корректировка делается исходя из прогнозов на год: ожидается он засушливый или водообильный. В ближайшей перспективе беспокоиться о наполнении водохранилищ нет причин, потому и производятся сбросы в период паводков, добавил эксперт.По словам Копачевского, в 2023-м году, по прогнозам, ожидается уже меньшее количество притоков, но "вода еще будет в достаточном количестве". Спады начнутся в 2024 – 2025 годах."Эти годы будут более засушливые и, соответственно, в эти периоды нужно будет уже более эффективно и рационально использовать воду. Системы, которые являются альтернативными источниками, должны быть приведены к этому периоду в надлежащее техническое состояние", – отметил эксперт.Он подчеркнул, что проблемой является не первый засушливый год, а второй – третий.Ранее доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко заявил о небывалых притоках в водохранилища Крыма в августе.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, общество