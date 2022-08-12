https://crimea.ria.ru/20220812/vodnyy-zapas-kryma-ekspert-zayavil-o-nebyvalykh-pritokakh-v-avguste-1124150274.html

Водный запас Крыма: эксперт заявил о небывалых притоках в августе

Водный запас Крыма: эксперт заявил о небывалых притоках в августе - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Водный запас Крыма: эксперт заявил о небывалых притоках в августе

Накопленный объем воды в водохранилищах Крыма на 50% превышает аналогичный прошлогодний, притоки продолжают поступать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T18:14

2022-08-12T18:14

2022-08-12T18:14

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Накопленный объем воды в водохранилищах Крыма на 50% превышает аналогичный прошлогодний, притоки продолжают поступать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко."На вчерашний день общий объем воды в водохранилищах естественного стока - порядка 210 миллионов кубов. В прошлом году это было 135 миллионов. То есть собрано воды на 50% больше, чем год назад", - констатировал ученый.Салгир снова переполнился - в "Воде Крыма" назвали причину >>По словам его коллеги, директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, притоки, которые продолжают поступать в водохранилища полуострова, для августа нехарактерно большие.Неделей ранее сообщалось о том, что запасы воды в Крыму на 30% превысили прошлогодний показатель, водохранилища полуострова в среднем были наполнены на 85%.

https://crimea.ria.ru/20220723/dneprovskaya-voda-zapolnyaet-nalivnye-vodokhranilischa-kryma-1123928729.html

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