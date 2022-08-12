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Водный запас Крыма: эксперт заявил о небывалых притоках в августе - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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Водный запас Крыма: эксперт заявил о небывалых притоках в августе
Водный запас Крыма: эксперт заявил о небывалых притоках в августе - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Водный запас Крыма: эксперт заявил о небывалых притоках в августе
Накопленный объем воды в водохранилищах Крыма на 50% превышает аналогичный прошлогодний, притоки продолжают поступать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T18:14
2022-08-12T18:14
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Накопленный объем воды в водохранилищах Крыма на 50% превышает аналогичный прошлогодний, притоки продолжают поступать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко."На вчерашний день общий объем воды в водохранилищах естественного стока - порядка 210 миллионов кубов. В прошлом году это было 135 миллионов. То есть собрано воды на 50% больше, чем год назад", - констатировал ученый.Салгир снова переполнился - в "Воде Крыма" назвали причину &gt;&gt;По словам его коллеги, директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, притоки, которые продолжают поступать в водохранилища полуострова, для августа нехарактерно большие.Неделей ранее сообщалось о том, что запасы воды в Крыму на 30% превысили прошлогодний показатель, водохранилища полуострова в среднем были наполнены на 85%.
https://crimea.ria.ru/20220723/dneprovskaya-voda-zapolnyaet-nalivnye-vodokhranilischa-kryma-1123928729.html
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вода в крыму, крым
Водный запас Крыма: эксперт заявил о небывалых притоках в августе

Гидролог: притоки в водохранилища Крыма нехарактерно большие для августа

18:14 12.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Счастливенское водохранилище
 Счастливенское водохранилище - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Накопленный объем воды в водохранилищах Крыма на 50% превышает аналогичный прошлогодний, притоки продолжают поступать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.
"На вчерашний день общий объем воды в водохранилищах естественного стока - порядка 210 миллионов кубов. В прошлом году это было 135 миллионов. То есть собрано воды на 50% больше, чем год назад", - констатировал ученый.
Салгир снова переполнился - в "Воде Крыма" назвали причину >>
По словам его коллеги, директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, притоки, которые продолжают поступать в водохранилища полуострова, для августа нехарактерно большие.
"На сегодня мы видим, что притоки продолжаются. За неделю падают объемы в водохранилищах, но это связано с испарениями из-за жары и сбросами, которые продолжаются, чтобы не допустить переливов. Но приток для августа по-прежнему нехарактерно большой. Обычно в августе они идут на спад, а сейчас этого не происходит", - отметил Копачевский.
Неделей ранее сообщалось о том, что запасы воды в Крыму на 30% превысили прошлогодний показатель, водохранилища полуострова в среднем были наполнены на 85%.
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Радио "Спутник в Крыму"Вода в КрымуКрым
 
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