Водный запас Крыма: эксперт заявил о небывалых притоках в августе
Гидролог: притоки в водохранилища Крыма нехарактерно большие для августа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Счастливенское водохранилище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Накопленный объем воды в водохранилищах Крыма на 50% превышает аналогичный прошлогодний, притоки продолжают поступать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.
"На вчерашний день общий объем воды в водохранилищах естественного стока - порядка 210 миллионов кубов. В прошлом году это было 135 миллионов. То есть собрано воды на 50% больше, чем год назад", - констатировал ученый.
По словам его коллеги, директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, притоки, которые продолжают поступать в водохранилища полуострова, для августа нехарактерно большие.
"На сегодня мы видим, что притоки продолжаются. За неделю падают объемы в водохранилищах, но это связано с испарениями из-за жары и сбросами, которые продолжаются, чтобы не допустить переливов. Но приток для августа по-прежнему нехарактерно большой. Обычно в августе они идут на спад, а сейчас этого не происходит", - отметил Копачевский.
Неделей ранее сообщалось о том, что запасы воды в Крыму на 30% превысили прошлогодний показатель, водохранилища полуострова в среднем были наполнены на 85%.