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Салгир снова переполнился - в "Воде Крыма" назвали причину - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Салгир снова переполнился - в "Воде Крыма" назвали причину
Салгир снова переполнился - в "Воде Крыма" назвали причину - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Салгир снова переполнился - в "Воде Крыма" назвали причину
Повышение уровня воды в Салгире в пятницу связано с контролируемым сбросом перед предстоящими дождями. Об этом РИА Новости Крым сообщил генеральный директор... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T17:53
2022-08-05T17:55
симферополь
крым
погода
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Повышение уровня воды в Салгире в пятницу связано с контролируемым сбросом перед предстоящими дождями. Об этом РИА Новости Крым сообщил генеральный директор компании "Вода Крыма" Максим Новик.В пятницу жители Симферополя наблюдали незначительное увеличение уровня воды в реке Салгир. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 5 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни. В Крыму ждут большой разлив Салгира: где опаснее всего &gt;&gt;По его словам, уровень воды в реке к вечеру стал снижаться, так как сброс воды уже прекращается."В настоящий момент сброс практически прекращен. Прошлые дожди добавили немного осадков, были даже притоки по 200 тысяч кубов в сутки. Поэтому произошло небольшое накопление в водохранилище. "Крыммелиоводхоз" решил удержать его в определенных пределах", — пояснил он.В пятницу Крым накроют грозовые дожди &gt;&gt;Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на воскресенье 26 июня в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков, что привело к паводкам. От непогоды пострадали более полутора тысяч человек, свыше 700 домов оказались подтоплены. За первые дни в Крыму выпало свыше 100 миллиметров осадков, по словам специалистов, такого не было в Симферополе на протяжении ста лет.30 июня глава Крыма Сергей Аксенов ввел на территории трех городских округов Крыма режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
https://crimea.ria.ru/20220627/razliv-salgira-chto-seychas-proiskhodit-na-reke---shokiruyuschie-foto-1123672308.html
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4.7
96
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60
симферополь, крым, погода, вода в крыму
Салгир снова переполнился - в "Воде Крыма" назвали причину

Вода в Салгире поднялась из-за сброса перед штормовым предупреждением — "Вода Крыма"

17:53 05.08.2022 (обновлено: 17:55 05.08.2022)
 
© РИА Новости КрымСалгир в Симферополе. 26 июня 2022
Салгир в Симферополе. 26 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости Крым
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Повышение уровня воды в Салгире в пятницу связано с контролируемым сбросом перед предстоящими дождями. Об этом РИА Новости Крым сообщил генеральный директор компании "Вода Крыма" Максим Новик.
В пятницу жители Симферополя наблюдали незначительное увеличение уровня воды в реке Салгир. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 5 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни.
В Крыму ждут большой разлив Салгира: где опаснее всего >>
"Это был управляемый сброс (воды — ред.). Осуществлял его "Крыммелиоводхоз". Вчера было объявлено штормовое предупреждение по Крыму в части выпадения осадков. Чтобы исключить негативные последствия для Симферополя и ближайших районов, было принято решение осуществить сброс", — рассказал Новик
По его словам, уровень воды в реке к вечеру стал снижаться, так как сброс воды уже прекращается.
"В настоящий момент сброс практически прекращен. Прошлые дожди добавили немного осадков, были даже притоки по 200 тысяч кубов в сутки. Поэтому произошло небольшое накопление в водохранилище. "Крыммелиоводхоз" решил удержать его в определенных пределах", — пояснил он.
В пятницу Крым накроют грозовые дожди >>
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на воскресенье 26 июня в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков, что привело к паводкам. От непогоды пострадали более полутора тысяч человек, свыше 700 домов оказались подтоплены. За первые дни в Крыму выпало свыше 100 миллиметров осадков, по словам специалистов, такого не было в Симферополе на протяжении ста лет.
30 июня глава Крыма Сергей Аксенов ввел на территории трех городских округов Крыма режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
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