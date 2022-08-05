Салгир снова переполнился - в "Воде Крыма" назвали причину
Вода в Салгире поднялась из-за сброса перед штормовым предупреждением — "Вода Крыма"
17:53 05.08.2022 (обновлено: 17:55 05.08.2022)
© РИА Новости КрымСалгир в Симферополе. 26 июня 2022
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Повышение уровня воды в Салгире в пятницу связано с контролируемым сбросом перед предстоящими дождями. Об этом РИА Новости Крым сообщил генеральный директор компании "Вода Крыма" Максим Новик.
В пятницу жители Симферополя наблюдали незначительное увеличение уровня воды в реке Салгир. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 5 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни.
"Это был управляемый сброс (воды — ред.). Осуществлял его "Крыммелиоводхоз". Вчера было объявлено штормовое предупреждение по Крыму в части выпадения осадков. Чтобы исключить негативные последствия для Симферополя и ближайших районов, было принято решение осуществить сброс", — рассказал Новик
По его словам, уровень воды в реке к вечеру стал снижаться, так как сброс воды уже прекращается.
"В настоящий момент сброс практически прекращен. Прошлые дожди добавили немного осадков, были даже притоки по 200 тысяч кубов в сутки. Поэтому произошло небольшое накопление в водохранилище. "Крыммелиоводхоз" решил удержать его в определенных пределах", — пояснил он.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на воскресенье 26 июня в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков, что привело к паводкам. От непогоды пострадали более полутора тысяч человек, свыше 700 домов оказались подтоплены. За первые дни в Крыму выпало свыше 100 миллиметров осадков, по словам специалистов, такого не было в Симферополе на протяжении ста лет.
30 июня глава Крыма Сергей Аксенов ввел на территории трех городских округов Крыма режим чрезвычайной ситуации регионального характера.