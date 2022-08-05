https://crimea.ria.ru/20220805/salgir-snova-perepolnilsya---v-vode-kryma-nazvali-prichinu-1124080569.html

Салгир снова переполнился - в "Воде Крыма" назвали причину

Салгир снова переполнился - в "Воде Крыма" назвали причину - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Салгир снова переполнился - в "Воде Крыма" назвали причину

Повышение уровня воды в Салгире в пятницу связано с контролируемым сбросом перед предстоящими дождями. Об этом РИА Новости Крым сообщил генеральный директор... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T17:53

2022-08-05T17:53

2022-08-05T17:55

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вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Повышение уровня воды в Салгире в пятницу связано с контролируемым сбросом перед предстоящими дождями. Об этом РИА Новости Крым сообщил генеральный директор компании "Вода Крыма" Максим Новик.В пятницу жители Симферополя наблюдали незначительное увеличение уровня воды в реке Салгир. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 5 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни. В Крыму ждут большой разлив Салгира: где опаснее всего >>По его словам, уровень воды в реке к вечеру стал снижаться, так как сброс воды уже прекращается."В настоящий момент сброс практически прекращен. Прошлые дожди добавили немного осадков, были даже притоки по 200 тысяч кубов в сутки. Поэтому произошло небольшое накопление в водохранилище. "Крыммелиоводхоз" решил удержать его в определенных пределах", — пояснил он.В пятницу Крым накроют грозовые дожди >>Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на воскресенье 26 июня в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков, что привело к паводкам. От непогоды пострадали более полутора тысяч человек, свыше 700 домов оказались подтоплены. За первые дни в Крыму выпало свыше 100 миллиметров осадков, по словам специалистов, такого не было в Симферополе на протяжении ста лет.30 июня глава Крыма Сергей Аксенов ввел на территории трех городских округов Крыма режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

https://crimea.ria.ru/20220627/razliv-salgira-chto-seychas-proiskhodit-na-reke---shokiruyuschie-foto-1123672308.html

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

симферополь, крым, погода, вода в крыму