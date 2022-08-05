https://crimea.ria.ru/20220805/v-pyatnitsu-krym-nakroyut-grozovye-dozhdi-1124070860.html

В пятницу Крым накроют грозовые дожди

В пятницу Крым накроют грозовые дожди - РИА Новости Крым, 05.08.2022

В пятницу Крым накроют грозовые дожди

В пятницу днем Крым накроют грозовые дожди и шквал, предупреждают в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T09:25

2022-08-05T09:25

2022-08-05T09:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В пятницу днем Крым накроют грозовые дожди и шквал, предупреждают в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Кроме того, на реках возможно кратковременное повышение уровня воды на 0,5-1,5 метров.В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать правила безопасности, исключить выход в море и горы, воздержаться от прогулок по набережным

https://crimea.ria.ru/20220803/livni-grozy-grad-krym-budet-shtormit-tri-dnya-1124053800.html

https://crimea.ria.ru/20220803/kogda-moderniziruyut-livnevki-v-simferopole--mbu-gorod-1124047131.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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