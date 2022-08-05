Рейтинг@Mail.ru
В пятницу Крым накроют грозовые дожди - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220805/v-pyatnitsu-krym-nakroyut-grozovye-dozhdi-1124070860.html
В пятницу Крым накроют грозовые дожди
В пятницу Крым накроют грозовые дожди - РИА Новости Крым, 05.08.2022
В пятницу Крым накроют грозовые дожди
В пятницу днем Крым накроют грозовые дожди и шквал, предупреждают в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T09:25
2022-08-05T09:25
крым
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123913754_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_95408c251393b42184f3ec8404e044e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В пятницу днем Крым накроют грозовые дожди и шквал, предупреждают в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Кроме того, на реках возможно кратковременное повышение уровня воды на 0,5-1,5 метров.В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать правила безопасности, исключить выход в море и горы, воздержаться от прогулок по набережным
https://crimea.ria.ru/20220803/livni-grozy-grad-krym-budet-shtormit-tri-dnya-1124053800.html
https://crimea.ria.ru/20220803/kogda-moderniziruyut-livnevki-v-simferopole--mbu-gorod-1124047131.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123913754_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_965a95825a9259e3d018be6a2364a051.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым
В пятницу Крым накроют грозовые дожди

В пятницу в Крыму ожидаются сильные ливни, град, грозы и шквал

09:25 05.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В пятницу днем Крым накроют грозовые дожди и шквал, предупреждают в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 5 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
Кроме того, на реках возможно кратковременное повышение уровня воды на 0,5-1,5 метров.
Ливень в Симферополе
3 августа, 16:22
Ливни, грозы, град: Крым будет штормить три дня
В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать правила безопасности, исключить выход в море и горы, воздержаться от прогулок по набережным
Ливень в Симферополе
3 августа, 11:24Радио "Спутник в Крыму"
Когда модернизируют ливневки в Симферополе – МБУ "Город"
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Крыма
09:30В Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов
09:28Украина требует семикратного возмещения "ущерба от спецоперации"
09:25В пятницу Крым накроют грозовые дожди
09:05Сухогрузы с кукурузой покинули черноморский порт и взяли курс на Англию
08:51Ученые назвали скрытый фактор риска поседения и облысения
08:23С какими заболеваниями можно перепутать аппендицит – хирург
07:55Часть западного оружия вывозится из Украины через Турцию – эксперт
07:32Юрист рассказал о новом виде мошенничества с "западными" вкладами россиян
07:01На последние деньги и нервы: покупаем школьную форму
03:30Сможет ли Эрдоган остаться президентом после выборов 2023 года – мнение
00:01В Крыму местами ливни с градом: прогноз погоды на пятницу
23:07Глава ВГА Херсонской области госпитализирован
22:03Главные события и комментарии дня: 4 августа
21:23Какой продукт вызывает головную боль
20:45Почему в России растет число больных астмой – врач
20:24Крым обеспечивает Херсонскую область бензином – что с ценами
19:58Почему важно рассекречивать архивные документы времен Второй мировой
19:31В Литве "исчерпаны" возможности размещения беженцев с Украины — СМИ
19:22"Омикроны" и "кентавры": боятся ли крымчане новой волны ковида
Лента новостейМолния