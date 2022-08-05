https://crimea.ria.ru/20220805/v-pyatnitsu-krym-nakroyut-grozovye-dozhdi-1124070860.html
В пятницу Крым накроют грозовые дожди
В пятницу Крым накроют грозовые дожди - РИА Новости Крым, 05.08.2022
В пятницу Крым накроют грозовые дожди
В пятницу днем Крым накроют грозовые дожди и шквал, предупреждают в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T09:25
2022-08-05T09:25
2022-08-05T09:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В пятницу днем Крым накроют грозовые дожди и шквал, предупреждают в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Кроме того, на реках возможно кратковременное повышение уровня воды на 0,5-1,5 метров.В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать правила безопасности, исключить выход в море и горы, воздержаться от прогулок по набережным
https://crimea.ria.ru/20220803/livni-grozy-grad-krym-budet-shtormit-tri-dnya-1124053800.html
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РИА Новости Крым
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крым, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым
В пятницу Крым накроют грозовые дожди
В пятницу в Крыму ожидаются сильные ливни, град, грозы и шквал
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В пятницу днем Крым накроют грозовые дожди и шквал, предупреждают в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 5 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
Кроме того, на реках возможно кратковременное повышение уровня воды на 0,5-1,5 метров.
В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать правила безопасности, исключить выход в море и горы, воздержаться от прогулок по набережным