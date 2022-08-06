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Запасы воды в Крыму значительно превысили прошлогодний показатель - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Запасы воды в Крыму значительно превысили прошлогодний показатель
Запасы воды в Крыму значительно превысили прошлогодний показатель - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Запасы воды в Крыму значительно превысили прошлогодний показатель
Запасы воды в Крыму на 30% превысили прошлогодний показатель, водохранилища полуострова в среднем наполнены на 85%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-06T08:27
2022-08-05T14:27
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
крым
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Запасы воды в Крыму на 30% превысили прошлогодний показатель, водохранилища полуострова в среднем наполнены на 85%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.В среднем крымские водохранилища наполнены на 85%, в некоторых случаях - до 90%. Все, что накапливается свыше этого показателя, хранить негде, поэтому "лишнюю" воду сбрасывают в море, уточнил специалист. Он напомнил о чередовании многоводных и засушливых периодов в Крыму, в среднем они сменяются каждые семь лет. В этой связи не теряет актуальности проблема накопления ресурса, который можно было бы использовать в маловодные периоды. Также в Крыму сохраняется вопрос обеспеченности отрасли квалифицированными кадрами - инженерами по водоснабжению и водоотведению, которые могли бы обслуживать инфраструктуру. Этот вопрос не уходит из повестки даже с возвращением днепровской воды, качество которой необходимо внимательно изучать и при необходимости ее очищать."Качество воды из Северо-Крымского канала нужно внимательно оценивать. Существующие очистные создавались сорок лет назад и уже не соответствуют действующим стандартам. Конечно, сейчас есть технологии, которые позволяют очистить воду, но чтобы это делать, нужны оперативные научные исследования прямо на местах, нужны высококвалифицированные специалисты, которые могли бы обслуживать такую интеллектуальную технику. Месячные курсы не могут заменить фундаментального образования. Если ничего не изменится в плане подготовки специалистов, через 10 лет мы банально не сможем обслуживать либо регулировать "умные" технологии. А значит и внедрять их не будет смысла", - считает гость эфира.Ранее в КФУ им. Вернадского объединили кафедры, которые готовят специалистов по водо- и газоснабжению. По мнению экспертов, такое решение приведет к дефициту квалифицированных кадров в республике. Уже сейчас в отрасли в Крыму работает порядка 10 тысяч человек, инженерно-технических кадров – порядка тысячи. При этом, ежегодная потребность предприятий в кадрах составляет 20-30 человек.
https://crimea.ria.ru/20220727/voda-est-spetsialistov-net-kto-v-krymu-vyuchit-inzhenerov-vodnikov-1123964825.html
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вода в крыму, крым, мнения
Запасы воды в Крыму значительно превысили прошлогодний показатель

В Крыму накопили на треть больше воды, чем в прошлом году

08:27 06.08.2022
 
© Дмитрий МакеевСброс воды из симферопольского водохранилища в Салгир. Дамба.
Сброс воды из симферопольского водохранилища в Салгир. Дамба.
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Запасы воды в Крыму на 30% превысили прошлогодний показатель, водохранилища полуострова в среднем наполнены на 85%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.
"На вчерашний день общий объем воды в водохранилищах естественного стока составил 250 млн кубометров, в прошлом году это было 138 млн - на 30% больше. При этом за прошедшую неделю объем накопленной воды уменьшился на 2 млн кубов. В прошлом году - на 3 млн. Это изменение произошло из-за осадков и поскольку продолжаются сбросы из Симферопольского водохранилища", - рассказал Николенко.
В среднем крымские водохранилища наполнены на 85%, в некоторых случаях - до 90%. Все, что накапливается свыше этого показателя, хранить негде, поэтому "лишнюю" воду сбрасывают в море, уточнил специалист. Он напомнил о чередовании многоводных и засушливых периодов в Крыму, в среднем они сменяются каждые семь лет. В этой связи не теряет актуальности проблема накопления ресурса, который можно было бы использовать в маловодные периоды. Также в Крыму сохраняется вопрос обеспеченности отрасли квалифицированными кадрами - инженерами по водоснабжению и водоотведению, которые могли бы обслуживать инфраструктуру. Этот вопрос не уходит из повестки даже с возвращением днепровской воды, качество которой необходимо внимательно изучать и при необходимости ее очищать.
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"Качество воды из Северо-Крымского канала нужно внимательно оценивать. Существующие очистные создавались сорок лет назад и уже не соответствуют действующим стандартам. Конечно, сейчас есть технологии, которые позволяют очистить воду, но чтобы это делать, нужны оперативные научные исследования прямо на местах, нужны высококвалифицированные специалисты, которые могли бы обслуживать такую интеллектуальную технику. Месячные курсы не могут заменить фундаментального образования. Если ничего не изменится в плане подготовки специалистов, через 10 лет мы банально не сможем обслуживать либо регулировать "умные" технологии. А значит и внедрять их не будет смысла", - считает гость эфира.
Ранее в КФУ им. Вернадского объединили кафедры, которые готовят специалистов по водо- и газоснабжению. По мнению экспертов, такое решение приведет к дефициту квалифицированных кадров в республике. Уже сейчас в отрасли в Крыму работает порядка 10 тысяч человек, инженерно-технических кадров – порядка тысячи. При этом, ежегодная потребность предприятий в кадрах составляет 20-30 человек.
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