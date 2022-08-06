https://crimea.ria.ru/20220806/zapasy-vody-v-krymu-znachitelno-prevysili-proshlogodniy-pokazatel-1124076850.html

Запасы воды в Крыму значительно превысили прошлогодний показатель

Запасы воды в Крыму значительно превысили прошлогодний показатель - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Запасы воды в Крыму значительно превысили прошлогодний показатель

Запасы воды в Крыму на 30% превысили прошлогодний показатель, водохранилища полуострова в среднем наполнены на 85%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-06T08:27

2022-08-06T08:27

2022-08-05T14:27

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

крым

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Запасы воды в Крыму на 30% превысили прошлогодний показатель, водохранилища полуострова в среднем наполнены на 85%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.В среднем крымские водохранилища наполнены на 85%, в некоторых случаях - до 90%. Все, что накапливается свыше этого показателя, хранить негде, поэтому "лишнюю" воду сбрасывают в море, уточнил специалист. Он напомнил о чередовании многоводных и засушливых периодов в Крыму, в среднем они сменяются каждые семь лет. В этой связи не теряет актуальности проблема накопления ресурса, который можно было бы использовать в маловодные периоды. Также в Крыму сохраняется вопрос обеспеченности отрасли квалифицированными кадрами - инженерами по водоснабжению и водоотведению, которые могли бы обслуживать инфраструктуру. Этот вопрос не уходит из повестки даже с возвращением днепровской воды, качество которой необходимо внимательно изучать и при необходимости ее очищать."Качество воды из Северо-Крымского канала нужно внимательно оценивать. Существующие очистные создавались сорок лет назад и уже не соответствуют действующим стандартам. Конечно, сейчас есть технологии, которые позволяют очистить воду, но чтобы это делать, нужны оперативные научные исследования прямо на местах, нужны высококвалифицированные специалисты, которые могли бы обслуживать такую интеллектуальную технику. Месячные курсы не могут заменить фундаментального образования. Если ничего не изменится в плане подготовки специалистов, через 10 лет мы банально не сможем обслуживать либо регулировать "умные" технологии. А значит и внедрять их не будет смысла", - считает гость эфира.Ранее в КФУ им. Вернадского объединили кафедры, которые готовят специалистов по водо- и газоснабжению. По мнению экспертов, такое решение приведет к дефициту квалифицированных кадров в республике. Уже сейчас в отрасли в Крыму работает порядка 10 тысяч человек, инженерно-технических кадров – порядка тысячи. При этом, ежегодная потребность предприятий в кадрах составляет 20-30 человек.

https://crimea.ria.ru/20220727/voda-est-spetsialistov-net-kto-v-krymu-vyuchit-inzhenerov-vodnikov-1123964825.html

https://crimea.ria.ru/20220627/v-simferopole-salgir-vyshel-iz-beregov---video-1123668201.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, мнения