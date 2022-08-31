https://crimea.ria.ru/20220831/kak-v-rossii-i-v-mire-otreagirovali-na-smert-gorbacheva-1124352053.html

Как в России и в мире отреагировали на смерть Горбачева

Как в России и в мире отреагировали на смерть Горбачева - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Как в России и в мире отреагировали на смерть Горбачева

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа в возрасте 91 года после продолжительной болезни. На смерть последнего советского лидера отреагировали российские,... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T11:59

2022-08-31T11:59

2022-08-31T12:20

политика

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа в возрасте 91 года после продолжительной болезни. На смерть последнего советского лидера отреагировали российские, европейские и американские политики, деятели культуры, общественники. Их самые знаковые высказывания о Горбачеве – в подборке РИА Новости Крым.Владимир Путин, президент России: "Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем. Особо отмечу и ту большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую вел Михаил Сергеевич Горбачев в последние годы".Михаил Мишустин, премьер-министр РФ: "Ушел из жизни Михаил Сергеевич Горбачев – выдающийся государственный и общественный деятель, авторитетный политик. Михаил Сергеевич стоял у истоков многих преобразований, стал олицетворением глобальных перемен, произошедших в России и мире. Он всегда горячо и аргументированно отстаивал свою позицию, болел за страну".Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации:"Уход Михаила Сергеевича Горбачева – трагедия для страны и для всех тех из нас, чью жизнь он сумел изменить к лучшему. Именно так – к лучшему, несмотря на развал СССР и огромные испытания для его бывших граждан. Да, во времена Советского Союза было много великих достижений, среди которых в первую очередь Победа и космос. Но если эти победы и были системными, то благодаря подвигам народа, а не системе советской власти. Именно Горбачев сломал систему, которая изначально была ложной и которая со временем выродилась в антинародную".Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР:"Горбачев был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени. Но для всех родившихся в Советском Союзе он остается сложной и противоречивой исторической фигурой. По-христиански жаль… Так же как жаль и ту великую страну, процессы по развалу которой начались как раз в эпоху перестройки и нового мышления и сыграли на руку тем, кто стремился стереть СССР с политической карты мира".Николай Коломейцев, первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме:"Предатель он, а не генеральный секретарь. Он разрушил государство, прецедент предательства сверху. Это синоним предательства".Александр Хинштейн, депутат Госдумы, публицист:"Не могу разделить пафоса людей, злословящих у еще неостывшего тела. Это не по-человечески и не по-божески: как бы не относиться к покойному. Как у автора книги о развале СССР и провале перестройки ("Конец Атлантиды. Почему Путин никогда не станет Горбачевым"), у меня есть свое понимание личности Горбачева и его роли в истории. Но сегодня, в день смерти Михаила Сергеевича, я предпочту воздержаться от оценок. И пусть земля будет ему пухом…".Евгений Миронов, народный артист России:"Для меня это личная утрата. Мы были близки с Михаилом Сергеевичем. У нас были очень теплые отношения. Он много рассказывал мне о себе, о своем детстве. А работая над спектаклем ("Горбачев" с Мирновым в главной роли – ред.), я прочувствовал подробности его характера, его личности. Он был человеком очень жизнерадостным, открытым, с большим сердцем, великодушным человеком, умеющим прощать".Антониу Гутерриш, генсек ООН:"Мир потерял выдающегося лидера глобального масштаба, приверженца многосторонних отношений и неутомимого борца за мир. Я глубоко опечален его кончиной"Джо Байден, президент США:"Михаил Горбачев был человеком замечательного видения… После десятилетий жестоких политических репрессий он принял демократические реформы. Он верил в гласность и перестройку – открытость и перестройку – не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений. Это были действия редкого лидера – человека с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и с мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей".Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:"Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в завершении холодной войны и падении железного занавеса. Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем".Олаф Шольц, канцлер Германии:"Бывший глава СССР осмелился на многое. Его политика сделала возможным объединение Германии и исчезновение железного занавеса. Вот почему мы думаем о Михаиле Горбачеве и знаем, какое важное значение он имел для развития Европы и нашей страны в последние годы".Эммануэль Макрон, президент Франции:"Мои соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь свободы. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю".Сильвио Берлускони, экс-премьер-министр Италии:"Ушел чемпион демократии. Михаил Горбачев — человек, изменивший историю ХХ века. Его проницательности и трезвого мышления будет особенно не хватать в этот сложный момент международной политики".Арнольд Шварценеггер, актер, экс-губернатор штата Калифорния:"Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни… Его навсегда запомнят как героя, разрушившего коммунистическую систему, несмотря на то, что это означало для его собственной власти. Теперь он принадлежит истории, и я знаю, что он очень рад воссоединению со своей дорогой Раисой, еще раз переживая одну из величайших историй любви всех времен".

https://crimea.ria.ru/20220831/umer-pervyy-prezident-sssr-mikhail-gorbachev-1124348564.html

https://crimea.ria.ru/20220831/Neponyatyy-i-neponyatyy-Gorbachev-politicheskiy-portret-na-fone-90-letiya-1119318417.html

https://crimea.ria.ru/20210819/rokovye-oshibki-gorbacheva-intervyu-pervogo-prezidenta-kirgizii--1120586018.html

https://crimea.ria.ru/20210819/forosskie-sekrety-gorbacheva-i-proval-gkchp-otkroveniya-generala-kgb-1120577187.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, утраты