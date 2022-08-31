https://crimea.ria.ru/20220831/umer-pervyy-prezident-sssr-mikhail-gorbachev-1124348564.html

Умер Михаил Горбачев

Умер Михаил Горбачев - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Умер Михаил Горбачев

В ночь на 31 августа на 92-м году жизни ушел из жизни первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральную... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T06:54

2022-08-31T06:54

2022-08-31T07:00

утраты

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 31 августа на 92-м году жизни ушел из жизни первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральную клиническую больницу.Отмечается, что политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни.Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В 1955 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1967 году — заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института. После окончания вуза по распределению попал в Ставропольскую краевую прокуратуру, затем будущий глава государства занимался партийной работой.В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС Горбачева избрали генеральным секретарем, с 1 октября 1988 года он занимал и пост председателя президиума Верховного Совета СССР, совмещая высшие должности государства и партии.

https://crimea.ria.ru/20210819/forosskie-sekrety-gorbacheva-i-proval-gkchp-otkroveniya-generala-kgb-1120577187.html

https://crimea.ria.ru/20210818/gorbachev-o-gkchp-uroki-putcha-1991-goda-aktualny-i-segodnya-1120567519.html

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утраты, политика