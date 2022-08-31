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Умер Михаил Горбачев - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Умер Михаил Горбачев
В ночь на 31 августа на 92-м году жизни ушел из жизни первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральную... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T06:54
2022-08-31T07:00
утраты
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 31 августа на 92-м году жизни ушел из жизни первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральную клиническую больницу.Отмечается, что политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни.Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В 1955 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1967 году — заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института. После окончания вуза по распределению попал в Ставропольскую краевую прокуратуру, затем будущий глава государства занимался партийной работой.В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС Горбачева избрали генеральным секретарем, с 1 октября 1988 года он занимал и пост председателя президиума Верховного Совета СССР, совмещая высшие должности государства и партии.
https://crimea.ria.ru/20210819/forosskie-sekrety-gorbacheva-i-proval-gkchp-otkroveniya-generala-kgb-1120577187.html
https://crimea.ria.ru/20210818/gorbachev-o-gkchp-uroki-putcha-1991-goda-aktualny-i-segodnya-1120567519.html
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РИА Новости Крым
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утраты, политика
Умер Михаил Горбачев

На 92-м году жизни умер единственный президент СССР Михаил Горбачев

06:54 31.08.2022 (обновлено: 07:00 31.08.2022)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезентация книги "Горбачев в жизни"
Презентация книги Горбачев в жизни - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 31 августа на 92-м году жизни ушел из жизни первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральную клиническую больницу.
Президент СССР Михаил Горбачев после возвращения из Фороса, 22 августа 1991 года - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа 2021, 08:0030 лет без СССР: хроника распада великой страны
Форосские секреты Горбачева и провал ГКЧП: откровения генерала КГБ
Отмечается, что политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни.
Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В 1955 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1967 году — заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института. После окончания вуза по распределению попал в Ставропольскую краевую прокуратуру, затем будущий глава государства занимался партийной работой.
Former President of the Soviet Union Mikhail Gorbachev speaks to journalists on Ekho Moskvy radio in Moscow, Russia, Monday, Nov. 12, 2012
18 августа 2021, 13:0530 лет без СССР: хроника распада великой страны
Горбачев о ГКЧП: уроки путча 1991 года актуальны и сегодня
В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС Горбачева избрали генеральным секретарем, с 1 октября 1988 года он занимал и пост председателя президиума Верховного Совета СССР, совмещая высшие должности государства и партии.
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