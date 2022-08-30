Главные события и комментарии дня: 30 августа
Главные события и заявления вторника, 30 августа
Коронавирус
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения. Атака на Запорожскую АЭС — два разрыва произошли у хранилища топлива. Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор. Как россияне будут отдыхать в 2023 году. Мишустин сменил главу Росморречфлота.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атака на Запорожскую АЭС – два разрыва произошли у хранилища топлива
Украинские войска нанесли удары по Энергодару, два разрыва зафиксированы у здания хранилища отработанного топлива на Запорожской АЭС. По мнению властей региона, цель ВСУ – срыв миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.
Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор
Дети стали чаще болеть COVID-19, однако у них болезнь протекает в форме ОРВИ или же вообще без симптоматики. При этом постковидный синдром, как и раньше, наблюдается только у трети переболевших детей. Чаще всего несовершеннолетние пациенты жалуются на когнитивные нарушения, в том числе слабость, рассеянность и туман в голове, рассказал академик РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Как россияне будут отдыхать в 2023 году
Правительство утвердило календарь нерабочих праздничных дней на 2023 год. Так, Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.
Мишустин сменил главу Росморречфлота
В связи с выходом на пенсию Андрей Лаврищев освобожден от должности главы Росморречфлота, премьер-министр Михаил Мишустин назначил на эту должность замруководителя ведомства Захария Джиоева.
ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке
ВСУ обстреляли жилой район Новой Каховки в Херсонской области из американской РЗСО HIMARS. Есть погибшие и раненные, домам нанесены серьезные повреждения.