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Главные события и комментарии дня: 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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Главные события и комментарии дня: 30 августа
Главные события и комментарии дня: 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Главные события и комментарии дня: 30 августа
ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения. Атака на Запорожскую АЭС — два разрыва произошли у хранилища топлива. Дети стали чаще РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T22:02
2022-08-30T22:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения. Атака на Запорожскую АЭС — два разрыва произошли у хранилища топлива. Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор. Как россияне будут отдыхать в 2023 году. Мишустин сменил главу Росморречфлота.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на Запорожскую АЭС – два разрыва произошли у хранилища топливаУкраинские войска нанесли удары по Энергодару, два разрыва зафиксированы у здания хранилища отработанного топлива на Запорожской АЭС. По мнению властей региона, цель ВСУ – срыв миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.Дети стали чаще болеть COVID – РоспотребнадзорДети стали чаще болеть COVID-19, однако у них болезнь протекает в форме ОРВИ или же вообще без симптоматики. При этом постковидный синдром, как и раньше, наблюдается только у трети переболевших детей. Чаще всего несовершеннолетние пациенты жалуются на когнитивные нарушения, в том числе слабость, рассеянность и туман в голове, рассказал академик РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Как россияне будут отдыхать в 2023 годуПравительство утвердило календарь нерабочих праздничных дней на 2023 год. Так, Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.Мишустин сменил главу РосморречфлотаВ связи с выходом на пенсию Андрей Лаврищев освобожден от должности главы Росморречфлота, премьер-министр Михаил Мишустин назначил на эту должность замруководителя ведомства Захария Джиоева.ВСУ обстреляли частный сектор в Новой КаховкеВСУ обстреляли жилой район Новой Каховки в Херсонской области из американской РЗСО HIMARS. Есть погибшие и раненные, домам нанесены серьезные повреждения.
https://crimea.ria.ru/20220830/krym-pokazal-realnuyu-effektivnost-sanktsiy-vsemu-miru--bloger-ssha-1124345166.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, общество
Главные события и комментарии дня: 30 августа

Главные события и заявления вторника, 30 августа

22:02 30.08.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения. Атака на Запорожскую АЭС — два разрыва произошли у хранилища топлива. Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор. Как россияне будут отдыхать в 2023 году. Мишустин сменил главу Росморречфлота.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атака на Запорожскую АЭС – два разрыва произошли у хранилища топлива
Украинские войска нанесли удары по Энергодару, два разрыва зафиксированы у здания хранилища отработанного топлива на Запорожской АЭС. По мнению властей региона, цель ВСУ – срыв миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.
Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор
Дети стали чаще болеть COVID-19, однако у них болезнь протекает в форме ОРВИ или же вообще без симптоматики. При этом постковидный синдром, как и раньше, наблюдается только у трети переболевших детей. Чаще всего несовершеннолетние пациенты жалуются на когнитивные нарушения, в том числе слабость, рассеянность и туман в голове, рассказал академик РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Как россияне будут отдыхать в 2023 году
Правительство утвердило календарь нерабочих праздничных дней на 2023 год. Так, Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.
Мишустин сменил главу Росморречфлота
В связи с выходом на пенсию Андрей Лаврищев освобожден от должности главы Росморречфлота, премьер-министр Михаил Мишустин назначил на эту должность замруководителя ведомства Захария Джиоева.
ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке
ВСУ обстреляли жилой район Новой Каховки в Херсонской области из американской РЗСО HIMARS. Есть погибшие и раненные, домам нанесены серьезные повреждения.
Санкции не работают - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Крым показал реальную "эффективность" санкций всему миру — блогер США
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