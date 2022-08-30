https://crimea.ria.ru/20220830/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-30-avgusta-1124347980.html

Главные события и комментарии дня: 30 августа

Главные события и комментарии дня: 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Главные события и комментарии дня: 30 августа

ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения. Атака на Запорожскую АЭС — два разрыва произошли у хранилища топлива. Дети стали чаще РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T22:02

2022-08-30T22:02

2022-08-30T22:02

главное за день

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124303964_0:74:1528:934_1920x0_80_0_0_a9b46326874d6d57eee25a585a9c56d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения. Атака на Запорожскую АЭС — два разрыва произошли у хранилища топлива. Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор. Как россияне будут отдыхать в 2023 году. Мишустин сменил главу Росморречфлота.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на Запорожскую АЭС – два разрыва произошли у хранилища топливаУкраинские войска нанесли удары по Энергодару, два разрыва зафиксированы у здания хранилища отработанного топлива на Запорожской АЭС. По мнению властей региона, цель ВСУ – срыв миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.Дети стали чаще болеть COVID – РоспотребнадзорДети стали чаще болеть COVID-19, однако у них болезнь протекает в форме ОРВИ или же вообще без симптоматики. При этом постковидный синдром, как и раньше, наблюдается только у трети переболевших детей. Чаще всего несовершеннолетние пациенты жалуются на когнитивные нарушения, в том числе слабость, рассеянность и туман в голове, рассказал академик РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Как россияне будут отдыхать в 2023 годуПравительство утвердило календарь нерабочих праздничных дней на 2023 год. Так, Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.Мишустин сменил главу РосморречфлотаВ связи с выходом на пенсию Андрей Лаврищев освобожден от должности главы Росморречфлота, премьер-министр Михаил Мишустин назначил на эту должность замруководителя ведомства Захария Джиоева.ВСУ обстреляли частный сектор в Новой КаховкеВСУ обстреляли жилой район Новой Каховки в Херсонской области из американской РЗСО HIMARS. Есть погибшие и раненные, домам нанесены серьезные повреждения.

https://crimea.ria.ru/20220830/krym-pokazal-realnuyu-effektivnost-sanktsiy-vsemu-miru--bloger-ssha-1124345166.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, общество