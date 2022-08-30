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Как россияне будут отдыхать в 2023 году - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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Как россияне будут отдыхать в 2023 году
Как россияне будут отдыхать в 2023 году - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Как россияне будут отдыхать в 2023 году
Правительство утвердило календарь нерабочих праздничных дней на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T09:58
2022-08-30T09:58
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Правительство утвердило календарь нерабочих праздничных дней на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.Таким образом, нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 февраля по случаю Дня защитника Отечества, 8 марта в Международный женский день, с 29 апреля по 1 мая по случаю Первомая, с 6 по 9 мая в связи с Днем Победы, с 10 по 12 июня по случаю Дня России и с 4 по 6 ноября по случаю Дня народного единства.
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общество
Как россияне будут отдыхать в 2023 году

Правительство утвердило календарь праздников на 2023 год

09:58 30.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКалендарь на март 2022
Календарь на март 2022 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Правительство утвердило календарь нерабочих праздничных дней на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.
"В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно", - говорится в сообщении.
Таким образом, нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 февраля по случаю Дня защитника Отечества, 8 марта в Международный женский день, с 29 апреля по 1 мая по случаю Первомая, с 6 по 9 мая в связи с Днем Победы, с 10 по 12 июня по случаю Дня России и с 4 по 6 ноября по случаю Дня народного единства.
Общество
 
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