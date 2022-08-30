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Как россияне будут отдыхать в 2023 году

Как россияне будут отдыхать в 2023 году - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Как россияне будут отдыхать в 2023 году

Правительство утвердило календарь нерабочих праздничных дней на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T09:58

2022-08-30T09:58

2022-08-30T09:58

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Правительство утвердило календарь нерабочих праздничных дней на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.Таким образом, нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 февраля по случаю Дня защитника Отечества, 8 марта в Международный женский день, с 29 апреля по 1 мая по случаю Первомая, с 6 по 9 мая в связи с Днем Победы, с 10 по 12 июня по случаю Дня России и с 4 по 6 ноября по случаю Дня народного единства.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество