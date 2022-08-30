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Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор
Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор
Дети стали чаще болеть COVID-19, однако у них болезнь протекает в форме ОРВИ или же вообще без симптоматики. Об этом со ссылкой на академика РАН, замдиректора... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T09:34
2022-08-30T09:34
распространение коронавируса в рф
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Дети стали чаще болеть COVID-19, однако у них болезнь протекает в форме ОРВИ или же вообще без симптоматики. Об этом со ссылкой на академика РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова сообщают РИА Новости."Дистант" в вузах Крыма и Севастополя: где готовятся к новой волне COVID &gt;&gt;Если в первый год пандемии на долю несовершеннолетних пациентов приходилось не более 10-11% от всех заболевших, то сейчас она составляет около 18%. То есть дети стали чаще вовлекаться в эпидпроцесс, отметил эксперт.При этом постковидный синдром, как и раньше, наблюдается только у трети переболевших детей. Чаще всего несовершеннолетние пациенты жалуются на когнитивные нарушения, в том числе слабость, рассеянность и туман в голове.Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что нынешняя эпидемиологическая ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, не требует возвращения ранее отмененных ограничительных мер.
https://crimea.ria.ru/20220802/deti-i-podrostki-ne-nuzhdayutsya-v-massovoy-vaktsinatsii-ot-covid--ekspert-1124025969.html
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распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, общество, здравоохранение в россии
Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор

Эксперт Роспотребнадзора Горелов: дети стали чаще болеть COVID-19

09:34 30.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСитуация с гриппом и ОРВИ
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Дети стали чаще болеть COVID-19, однако у них болезнь протекает в форме ОРВИ или же вообще без симптоматики. Об этом со ссылкой на академика РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова сообщают РИА Новости.
"Дистант" в вузах Крыма и Севастополя: где готовятся к новой волне COVID >>
"У детей заболевание чаще всего протекает под маской респираторной инфекции либо в бессимптомной форме. Мы заметили еще один позитивный момент применительно к детям – при "омикроне" пока в нашей клинике не отмечалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома, хотя раньше это осложнение отмечалось достаточно часто", - рассказал Горелов.
Если в первый год пандемии на долю несовершеннолетних пациентов приходилось не более 10-11% от всех заболевших, то сейчас она составляет около 18%. То есть дети стали чаще вовлекаться в эпидпроцесс, отметил эксперт.
При этом постковидный синдром, как и раньше, наблюдается только у трети переболевших детей. Чаще всего несовершеннолетние пациенты жалуются на когнитивные нарушения, в том числе слабость, рассеянность и туман в голове.
Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что нынешняя эпидемиологическая ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, не требует возвращения ранее отмененных ограничительных мер.
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