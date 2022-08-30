https://crimea.ria.ru/20220830/deti-stali-chasche-bolet-covid--rospotrebnadzor-1124339071.html

Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор

Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор

Дети стали чаще болеть COVID-19, однако у них болезнь протекает в форме ОРВИ или же вообще без симптоматики. Об этом со ссылкой на академика РАН, замдиректора... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T09:34

2022-08-30T09:34

2022-08-30T09:34

распространение коронавируса в рф

роспотребнадзор

общество

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Дети стали чаще болеть COVID-19, однако у них болезнь протекает в форме ОРВИ или же вообще без симптоматики. Об этом со ссылкой на академика РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова сообщают РИА Новости."Дистант" в вузах Крыма и Севастополя: где готовятся к новой волне COVID >>Если в первый год пандемии на долю несовершеннолетних пациентов приходилось не более 10-11% от всех заболевших, то сейчас она составляет около 18%. То есть дети стали чаще вовлекаться в эпидпроцесс, отметил эксперт.При этом постковидный синдром, как и раньше, наблюдается только у трети переболевших детей. Чаще всего несовершеннолетние пациенты жалуются на когнитивные нарушения, в том числе слабость, рассеянность и туман в голове.Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что нынешняя эпидемиологическая ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, не требует возвращения ранее отмененных ограничительных мер.

https://crimea.ria.ru/20220802/deti-i-podrostki-ne-nuzhdayutsya-v-massovoy-vaktsinatsii-ot-covid--ekspert-1124025969.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, общество, здравоохранение в россии