https://crimea.ria.ru/20220830/mishustin-smenil-glavu-rosmorrechflota-1124340395.html

Мишустин сменил главу Росморречфлота

Мишустин сменил главу Росморречфлота - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Мишустин сменил главу Росморречфлота

Андрей Лаврищев освобожден от должности главы Росморречфлота, премьер-министр Михаил Мишустин назначил на эту должность замруководителя ведомства Захария... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T11:25

2022-08-30T11:25

2022-08-30T11:27

михаил мишустин

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Андрей Лаврищев освобожден от должности главы Росморречфлота, премьер-министр Михаил Мишустин назначил на эту должность замруководителя ведомства Захария Джиоева, сообщила пресс-служба правительства России.Джиоев пришел на работу в Росморречфлот в 2011 году. Работал заместителем начальника управления – начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и согласования крупных сделок.В 2015 году возглавил управление экономики и финансов, а в 2019 году занял пост заместителя руководителя Росморречфлота.Андрей Лаврищев руководил Росморречфлотом с января 2021 года. До этого он возглавлял ФГУП "Росморпорт".

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, российская федерация (россия, рф)