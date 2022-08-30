https://crimea.ria.ru/20220830/mishustin-smenil-glavu-rosmorrechflota-1124340395.html
Мишустин сменил главу Росморречфлота
Мишустин сменил главу Росморречфлота - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Мишустин сменил главу Росморречфлота
Андрей Лаврищев освобожден от должности главы Росморречфлота, премьер-министр Михаил Мишустин назначил на эту должность замруководителя ведомства Захария... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T11:25
2022-08-30T11:25
2022-08-30T11:27
михаил мишустин
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Андрей Лаврищев освобожден от должности главы Росморречфлота, премьер-министр Михаил Мишустин назначил на эту должность замруководителя ведомства Захария Джиоева, сообщила пресс-служба правительства России.Джиоев пришел на работу в Росморречфлот в 2011 году. Работал заместителем начальника управления – начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и согласования крупных сделок.В 2015 году возглавил управление экономики и финансов, а в 2019 году занял пост заместителя руководителя Росморречфлота.Андрей Лаврищев руководил Росморречфлотом с января 2021 года. До этого он возглавлял ФГУП "Росморпорт".
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мишустин, российская федерация (россия, рф)
Мишустин сменил главу Росморречфлота
Мишустин назначил новым главой Росморречфлота Захария Джиоева
11:25 30.08.2022 (обновлено: 11:27 30.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Андрей Лаврищев освобожден от должности главы Росморречфлота, премьер-министр Михаил Мишустин назначил на эту должность замруководителя ведомства Захария Джиоева, сообщила пресс-служба правительства России.
"Михаил Мишустин назначил Захария Джиоева главой Росморречфлота. Андрей Лаврищев освобожден от этой должности в связи с выходом на пенсию", - сообщила во вторник пресс-служба кабмина.
Джиоев пришел на работу в Росморречфлот в 2011 году. Работал заместителем начальника управления – начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и согласования крупных сделок.
В 2015 году возглавил управление экономики и финансов, а в 2019 году занял пост заместителя руководителя Росморречфлота.
Андрей Лаврищев руководил Росморречфлотом с января 2021 года. До этого он возглавлял ФГУП "Росморпорт".