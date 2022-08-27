Главные события и заявления дня: 27 августа
Главные события и заявления субботы, 27 августа
© Пресс-служба КремляПрезидент России Владимир Путин
© Пресс-служба Кремля
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Участники конференции ДНЯО не смогли договориться и принять итоговый документ. Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет. Сербия согласилась принять часть требований Косово по документам. Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной. Владимир Путин подписал указы о выплатах и работе для беженцев.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ДНЯО: итоговый документ конференции снова не приняли
Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли договориться и принять итоговый документ.
Это произошло в основном из-за темы конфликта на Украине. На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ также не был согласован.
Сербия согласилась принять часть требований Косово
Белград готов частично выполнить требования Косово по въездным документам, если получит гарантии от Европейского Союза.
Раннее правительство Косово объявило, что с 1 сентября на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку.
Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной
Российская Федерация выделила средства на обеспечение безопасности в школах Луганской и Донецкой народных республик, а также на освобожденных территориях. С начала учебного года эти учебные учреждения получат вооруженную охрану, такое поручение дал президент России Владимир Путин, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Путин подписал указы о выплатах и работе для беженцев
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому беженцы из ДНР, ЛНР и Украины получат ежемесячные выплаты.
Кроме того, граждане ЛНР, ДНР и Украины теперь смогут без ограничений пребывать на территории Российской Федерации при условии прохождения дактилоскопии и медосвидетельствования.
Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе растет
В Крыму и Севастополе за сутки коронавирус выявили у 691 человека, один пациент умер. За сутки до этого в Крыму и Севастополе выявили 660 новых случаев COVID-19, умерли два человека.