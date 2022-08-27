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Главные события и заявления дня: 27 августа - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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Главные события и заявления дня: 27 августа
Главные события и заявления дня: 27 августа - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Главные события и заявления дня: 27 августа
Участники конференции ДНЯО не смогли договориться и принять итоговый документ. Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет. Сербия... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T20:04
2022-08-27T20:04
главное за день
владимир путин (политик)
украина
крым
в мире
сербия
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Участники конференции ДНЯО не смогли договориться и принять итоговый документ. Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет. Сербия согласилась принять часть требований Косово по документам. Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной. Владимир Путин подписал указы о выплатах и работе для беженцев.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ДНЯО: итоговый документ конференции снова не принялиУчастники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли договориться и принять итоговый документ.Это произошло в основном из-за темы конфликта на Украине. На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ также не был согласован.Сербия согласилась принять часть требований КосовоБелград готов частично выполнить требования Косово по въездным документам, если получит гарантии от Европейского Союза.Раннее правительство Косово объявило, что с 1 сентября на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку.Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охранойРоссийская Федерация выделила средства на обеспечение безопасности в школах Луганской и Донецкой народных республик, а также на освобожденных территориях. С начала учебного года эти учебные учреждения получат вооруженную охрану, такое поручение дал президент России Владимир Путин, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.Путин подписал указы о выплатах и работе для беженцевПрезидент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому беженцы из ДНР, ЛНР и Украины получат ежемесячные выплаты.Кроме того, граждане ЛНР, ДНР и Украины теперь смогут без ограничений пребывать на территории Российской Федерации при условии прохождения дактилоскопии и медосвидетельствования.Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе растетВ Крыму и Севастополе за сутки коронавирус выявили у 691 человека, один пациент умер. За сутки до этого в Крыму и Севастополе выявили 660 новых случаев COVID-19, умерли два человека.
https://crimea.ria.ru/20220827/chetyre-snaryada-vsu-popali-po-kryshe-korpusa-s-yadernym-toplivom-na-zaes-1124314746.html
https://crimea.ria.ru/20220827/vdv-ostanovili-proryv-vsu-na-yuge-ukrainy-1124313445.html
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украина
крым
сербия
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, владимир путин (политик), украина, крым, в мире, сербия, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Главные события и заявления дня: 27 августа

Главные события и заявления субботы, 27 августа

20:04 27.08.2022
 
© Пресс-служба КремляПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Участники конференции ДНЯО не смогли договориться и принять итоговый документ. Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет. Сербия согласилась принять часть требований Косово по документам. Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной. Владимир Путин подписал указы о выплатах и работе для беженцев.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ДНЯО: итоговый документ конференции снова не приняли
Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли договориться и принять итоговый документ.
Это произошло в основном из-за темы конфликта на Украине. На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ также не был согласован.
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
13:19
Четыре снаряда ВСУ попали по крыше корпуса с ядерным топливом на ЗАЭС
Сербия согласилась принять часть требований Косово
Белград готов частично выполнить требования Косово по въездным документам, если получит гарантии от Европейского Союза.
Раннее правительство Косово объявило, что с 1 сентября на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку.
Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной
Российская Федерация выделила средства на обеспечение безопасности в школах Луганской и Донецкой народных республик, а также на освобожденных территориях. С начала учебного года эти учебные учреждения получат вооруженную охрану, такое поручение дал президент России Владимир Путин, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Работа ВДВ на Николаевско-Криворожском направлении. Кадры Минобороны РФ
11:05
Десантники остановили прорыв ВСУ на юге Украины
Путин подписал указы о выплатах и работе для беженцев
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому беженцы из ДНР, ЛНР и Украины получат ежемесячные выплаты.
Кроме того, граждане ЛНР, ДНР и Украины теперь смогут без ограничений пребывать на территории Российской Федерации при условии прохождения дактилоскопии и медосвидетельствования.
Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе растет
В Крыму и Севастополе за сутки коронавирус выявили у 691 человека, один пациент умер. За сутки до этого в Крыму и Севастополе выявили 660 новых случаев COVID-19, умерли два человека.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
03:26
В минздраве Крыма обеспокоены темпами ревакцинации от ковида
 
Главное за деньВладимир Путин (политик)УкраинаКрымВ миреСербияЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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13:19Четыре снаряда ВСУ попали по крыше корпуса с ядерным топливом на ЗАЭС
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