https://crimea.ria.ru/20220827/shkoly-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-obespechat-vooruzhennoy-okhranoy-1124316544.html
Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной
Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной
Российская Федерация выделила средства на обеспечение безопасности в школах Луганской и Донецкой народных республик, а также на освобожденных территориях. С... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T15:30
2022-08-27T15:30
2022-08-27T15:30
новая жизнь на освобожденных территориях
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Российская Федерация выделила средства на обеспечение безопасности в школах Луганской и Донецкой народных республик, а также на освобожденных территориях. С начала учебного года эти учебные учреждения получат вооруженную охрану, такое поручение дал президент России Владимир Путин, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет РИА Новости.Он отметил, что для обеспечения школ вооруженной охраной на указанных территориях будут приняты "разные решения".Как в Херсонской области готовятся к новому учебному году >>"В любом случае эта задача должна быть решена, на это выделено специальное финансирование из бюджета РФ. Понимаем, насколько важна безопасность для начала учебного процесса", — сообщил Кириенко.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220824/putin-poruchil-vyplatit-dengi-shkolnikam-v-ldnr-i-osvobozhdennykh-regionakh-1124278912.html
https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
российская федерация (россия, рф)
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), общество, российская федерация (россия, рф)
Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной
Кириенко: школы освобожденных территорий обеспечат вооруженной охраной
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Российская Федерация выделила средства на обеспечение безопасности в школах Луганской и Донецкой народных республик, а также на освобожденных территориях. С начала учебного года эти учебные учреждения получат вооруженную охрану, такое поручение дал президент России Владимир Путин, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет РИА Новости.
"Президент дал отдельное поручение Министерству внутренних дел, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия, и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия", — сказал Кириенко в видеообращении к учителям ЛНР и ДНР на практикуме в "Сириусе".
Он отметил, что для обеспечения школ вооруженной охраной на указанных территориях будут приняты "разные решения".
"В любом случае эта задача должна быть решена, на это выделено специальное финансирование из бюджета РФ. Понимаем, насколько важна безопасность для начала учебного процесса", — сообщил Кириенко.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.