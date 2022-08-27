https://crimea.ria.ru/20220827/shkoly-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-obespechat-vooruzhennoy-okhranoy-1124316544.html

Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной

Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной

Российская Федерация выделила средства на обеспечение безопасности в школах Луганской и Донецкой народных республик, а также на освобожденных территориях. С... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T15:30

2022-08-27T15:30

2022-08-27T15:30

новая жизнь на освобожденных территориях

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Российская Федерация выделила средства на обеспечение безопасности в школах Луганской и Донецкой народных республик, а также на освобожденных территориях. С начала учебного года эти учебные учреждения получат вооруженную охрану, такое поручение дал президент России Владимир Путин, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет РИА Новости.Он отметил, что для обеспечения школ вооруженной охраной на указанных территориях будут приняты "разные решения".Как в Херсонской области готовятся к новому учебному году >>"В любом случае эта задача должна быть решена, на это выделено специальное финансирование из бюджета РФ. Понимаем, насколько важна безопасность для начала учебного процесса", — сообщил Кириенко.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220824/putin-poruchil-vyplatit-dengi-shkolnikam-v-ldnr-i-osvobozhdennykh-regionakh-1124278912.html

https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), общество, российская федерация (россия, рф)