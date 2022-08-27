Рейтинг@Mail.ru
Вучич: Сербия согласна принять часть требований Косово по документам - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220827/vuchich-serbiya-soglasna-prinyat-chast-trebovaniy-kosovo-po-dokumentam-1124314332.html
Вучич: Сербия согласна принять часть требований Косово по документам
Вучич: Сербия согласна принять часть требований Косово по документам - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Вучич: Сербия согласна принять часть требований Косово по документам
Белград готов частично выполнить требования Косово по въездным документам, если получит гарантии от Европейского Союза. Об этом в субботу заявил президент... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T12:19
2022-08-27T12:19
сербия
косово
александр вучич
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1b/1124314304_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_114bccf6c3ddfb6cf1ade00d6bbaf8c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Белград готов частично выполнить требования Косово по въездным документам, если получит гарантии от Европейского Союза. Об этом в субботу заявил президент республики Сербия Александр Вучич, пишет РИА Новости.Раннее правительство Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).В Косово полиция закрыла два КПП, сербы заблокировали трассы и административный пункт перехода "Брняк" в центральную часть Сербии, а в городе Косовска-Митровицы, где преимущественно живут сербы, зазвучали сирены воздушной тревоги. Армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а косовский спецназ перекрыл границу. Развитие ситуации на Балканах - взгляд из Сербии &gt;&gt;Президент Сербии Александр Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов "Сербия победит".В российском МИД призвали Приштину и "стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что такое развитие событий - "еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза".Позже власти самопровозглашенной республики Косово заявили о готовности отсрочить применение своего указа в отношении автовладельцев с сербскими номерами до 1 сентября.
https://crimea.ria.ru/20220802/politolog-balkany-zhdet-novaya-voyna-rossiya-ne-smozhet-pomoch-serbii-1124038793.html
https://crimea.ria.ru/20220731/sireny-i-barrikady-chto-proiskhodit-v-kosovo-1124018623.html
сербия
косово
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1b/1124314304_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_2f2507ecb3b1542913587df2aaaa2d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сербия, косово, александр вучич, политика
Вучич: Сербия согласна принять часть требований Косово по документам

Сербия согласна принять часть требований Косово по документам на въезд при гарантиях ЕС

12:19 27.08.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Белград готов частично выполнить требования Косово по въездным документам, если получит гарантии от Европейского Союза. Об этом в субботу заявил президент республики Сербия Александр Вучич, пишет РИА Новости.
"Мы готовы принять их документы и издать общее пояснение и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным, но есть одно условие, и поэтому ранее не достигнут договор, ждем гарантии ЕС", — сообщил Вучич в субботу в обращении к гражданам.
Раннее правительство Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде.
2 августа, 16:23
Политолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии
В Косово полиция закрыла два КПП, сербы заблокировали трассы и административный пункт перехода "Брняк" в центральную часть Сербии, а в городе Косовска-Митровицы, где преимущественно живут сербы, зазвучали сирены воздушной тревоги. Армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а косовский спецназ перекрыл границу.
Развитие ситуации на Балканах - взгляд из Сербии >>
Президент Сербии Александр Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов "Сербия победит".
В российском МИД призвали Приштину и "стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что такое развитие событий - "еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза".
Ситуация на границе Сербии - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 21:52
Сирены и баррикады: что происходит в Косово
Позже власти самопровозглашенной республики Косово заявили о готовности отсрочить применение своего указа в отношении автовладельцев с сербскими номерами до 1 сентября.
 
СербияКосовоАлександр ВучичПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29ВКС России уничтожили часть батальона ВСУ под Николаевом
13:19Четыре снаряда ВСУ попали по крыше корпуса с ядерным топливом на ЗАЭС
13:03Лондон передаст Киеву подводные беспилотники — Минобороны королевства
12:19Вучич: Сербия согласна принять часть требований Косово по документам
11:52В Чехии заявили об угрозе революции в ЕС из-за энергокризиса
11:27Двое детей погибли от удара HIMARS по Запорожской области
11:05Десантники остановили прорыв ВСУ на юге Украины 0:52
10:29Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет
09:50Почему не приняли итоговый документ конференции ДНЯО
09:32Унесенные ветром и упавший со скалы: хроника происшествий в Севастополе
09:12Коммунальщики Севастополя получат 10,5 млн на очистку ливневок
08:56Врачи назвали чудо-траву от всех болезней
08:25Как научиться отличать ядовитые грибы - советы токсиколога
07:01Что с запасами воды в Крыму и когда ждать засухи
03:26В минздраве Крыма обеспокоены темпами ревакцинации от ковида
00:01Грозы и жара: прогноз погоды для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 27 августа
22:02Главные события и комментарии дня: 26 августа
21:59Косметолог перечислила правила ухода за кожей лица осенью
21:48После обстрела больницы в ЛНР погибли трое мирных жителей и 7 ранены – МО
Лента новостейМолния