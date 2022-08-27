https://crimea.ria.ru/20220827/vuchich-serbiya-soglasna-prinyat-chast-trebovaniy-kosovo-po-dokumentam-1124314332.html

Вучич: Сербия согласна принять часть требований Косово по документам

Вучич: Сербия согласна принять часть требований Косово по документам - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Вучич: Сербия согласна принять часть требований Косово по документам

Белград готов частично выполнить требования Косово по въездным документам, если получит гарантии от Европейского Союза. Об этом в субботу заявил президент... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T12:19

2022-08-27T12:19

2022-08-27T12:19

сербия

косово

александр вучич

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Белград готов частично выполнить требования Косово по въездным документам, если получит гарантии от Европейского Союза. Об этом в субботу заявил президент республики Сербия Александр Вучич, пишет РИА Новости.Раннее правительство Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).В Косово полиция закрыла два КПП, сербы заблокировали трассы и административный пункт перехода "Брняк" в центральную часть Сербии, а в городе Косовска-Митровицы, где преимущественно живут сербы, зазвучали сирены воздушной тревоги. Армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а косовский спецназ перекрыл границу. Развитие ситуации на Балканах - взгляд из Сербии >>Президент Сербии Александр Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов "Сербия победит".В российском МИД призвали Приштину и "стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что такое развитие событий - "еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза".Позже власти самопровозглашенной республики Косово заявили о готовности отсрочить применение своего указа в отношении автовладельцев с сербскими номерами до 1 сентября.

https://crimea.ria.ru/20220802/politolog-balkany-zhdet-novaya-voyna-rossiya-ne-smozhet-pomoch-serbii-1124038793.html

https://crimea.ria.ru/20220731/sireny-i-barrikady-chto-proiskhodit-v-kosovo-1124018623.html

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сербия, косово, александр вучич, политика