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Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет
Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет
В Крыму и Севастополе за сутки коронавирус выявили у 691 человека, один пациент умер. Об этом говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T10:29
2022-08-27T10:29
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки коронавирус выявили у 691 человека, один пациент умер. Об этом говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.На территории Республики Крым зарегистрировано 449 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 192 792 положительных на Covid-19. За истекшие сутки госпитализированы 67 пациентов. Выздоровели еще 195 человек."За все время на стационарном лечении находились 60 439 человек", — сообщили в Роспотребнадзоре.В минздраве Крыма обеспокоены темпами ревакцинации от ковида &gt;&gt;В Севастополе на утро 27 августа зарегистрировано 242 новых случая заболевания COVID-19. Умер один пациент в возрасте 90 лет."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 12 человек. Выписаны 18 пациентов. На данный момент в больницах находятся 149 пациентов, из них 129 - с подтвержденным COVID-19", — сообщили в ведомстве.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 88 906 человек, выздоровели 84 860.За сутки до этого в Крыму и Севастополе выявили 660 новых случаев COVID-19, умерли два человека
https://crimea.ria.ru/20220826/mogut-li-otmenit-shkolnye-lineyki-v-krymu--rospotrebnadzor-1124304549.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет

В Крыму и Севастополе выявили 691 новый случай COVID-19, умер один человек

10:29 27.08.2022
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки коронавирус выявили у 691 человека, один пациент умер. Об этом говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.
На территории Республики Крым зарегистрировано 449 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 192 792 положительных на Covid-19. За истекшие сутки госпитализированы 67 пациентов. Выздоровели еще 195 человек.
"За все время на стационарном лечении находились 60 439 человек", — сообщили в Роспотребнадзоре.
В минздраве Крыма обеспокоены темпами ревакцинации от ковида >>
В Севастополе на утро 27 августа зарегистрировано 242 новых случая заболевания COVID-19. Умер один пациент в возрасте 90 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 12 человек. Выписаны 18 пациентов. На данный момент в больницах находятся 149 пациентов, из них 129 - с подтвержденным COVID-19", — сообщили в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 88 906 человек, выздоровели 84 860.
За сутки до этого в Крыму и Севастополе выявили 660 новых случаев COVID-19, умерли два человека
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