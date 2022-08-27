https://crimea.ria.ru/20220827/chislo-zabolevshikh-kovidom-v-krymu-i-sevastopole-neuklonno-rastet-1124313007.html

Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет

Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет

В Крыму и Севастополе за сутки коронавирус выявили у 691 человека, один пациент умер. Об этом говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T10:29

2022-08-27T10:29

2022-08-27T10:29

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки коронавирус выявили у 691 человека, один пациент умер. Об этом говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.На территории Республики Крым зарегистрировано 449 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 192 792 положительных на Covid-19. За истекшие сутки госпитализированы 67 пациентов. Выздоровели еще 195 человек."За все время на стационарном лечении находились 60 439 человек", — сообщили в Роспотребнадзоре.В минздраве Крыма обеспокоены темпами ревакцинации от ковида >>В Севастополе на утро 27 августа зарегистрировано 242 новых случая заболевания COVID-19. Умер один пациент в возрасте 90 лет."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 12 человек. Выписаны 18 пациентов. На данный момент в больницах находятся 149 пациентов, из них 129 - с подтвержденным COVID-19", — сообщили в ведомстве.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 88 906 человек, выздоровели 84 860.За сутки до этого в Крыму и Севастополе выявили 660 новых случаев COVID-19, умерли два человека

https://crimea.ria.ru/20220826/mogut-li-otmenit-shkolnye-lineyki-v-krymu--rospotrebnadzor-1124304549.html

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севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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