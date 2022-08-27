https://crimea.ria.ru/20220827/chislo-zabolevshikh-kovidom-v-krymu-i-sevastopole-neuklonno-rastet-1124313007.html
Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет
Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет
В Крыму и Севастополе за сутки коронавирус выявили у 691 человека, один пациент умер. Об этом говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T10:29
2022-08-27T10:29
2022-08-27T10:29
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124303862_0:110:1528:970_1920x0_80_0_0_fbf46f6aacd158baaec6c5353c4d60a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки коронавирус выявили у 691 человека, один пациент умер. Об этом говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.На территории Республики Крым зарегистрировано 449 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 192 792 положительных на Covid-19. За истекшие сутки госпитализированы 67 пациентов. Выздоровели еще 195 человек."За все время на стационарном лечении находились 60 439 человек", — сообщили в Роспотребнадзоре.В минздраве Крыма обеспокоены темпами ревакцинации от ковида >>В Севастополе на утро 27 августа зарегистрировано 242 новых случая заболевания COVID-19. Умер один пациент в возрасте 90 лет."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 12 человек. Выписаны 18 пациентов. На данный момент в больницах находятся 149 пациентов, из них 129 - с подтвержденным COVID-19", — сообщили в ведомстве.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 88 906 человек, выздоровели 84 860.За сутки до этого в Крыму и Севастополе выявили 660 новых случаев COVID-19, умерли два человека
https://crimea.ria.ru/20220826/mogut-li-otmenit-shkolnye-lineyki-v-krymu--rospotrebnadzor-1124304549.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124303862_44:0:1484:1080_1920x0_80_0_0_0af7eb37d4d3ea59966242acdb93cf20.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет
В Крыму и Севастополе выявили 691 новый случай COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки коронавирус выявили у 691 человека, один пациент умер. Об этом говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.
На территории Республики Крым зарегистрировано 449 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 192 792 положительных на Covid-19. За истекшие сутки госпитализированы 67 пациентов. Выздоровели еще 195 человек.
"За все время на стационарном лечении находились 60 439 человек", — сообщили в Роспотребнадзоре.
В Севастополе на утро 27 августа зарегистрировано 242 новых случая заболевания COVID-19. Умер один пациент в возрасте 90 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 12 человек. Выписаны 18 пациентов. На данный момент в больницах находятся 149 пациентов, из них 129 - с подтвержденным COVID-19", — сообщили в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 88 906 человек, выздоровели 84 860.
За сутки до этого в Крыму и Севастополе выявили 660 новых случаев COVID-19
, умерли два человека