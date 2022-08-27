https://crimea.ria.ru/20220827/v-minzdrave-kryma-obespokoeny-tempami-revaktsinatsii-ot-kovida-1124305711.html

В минздраве Крыма обеспокоены темпами ревакцинации от ковида

В минздраве Крыма обеспокоены темпами ревакцинации от ковида - РИА Новости Крым, 27.08.2022

В минздраве Крыма обеспокоены темпами ревакцинации от ковида

В минздраве Крыма призвали крымчан ревакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, поскольку показатель коллективного иммунитета остается на крайне... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T03:26

2022-08-27T03:26

2022-08-27T03:26

крым

коронавирус в крыму

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120998962_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_538abe15d3c50e62d27afc506b708562.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В минздраве Крыма призвали крымчан ревакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, поскольку показатель коллективного иммунитета остается на крайне низком уровне. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Лясковского, повторная прививка рекомендована 800 тысячам граждан, из них привились чуть больше 300 тысяч.Ревакцинация через шесть месяцев после первой прививки рекомендована для людей с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых. Также в группе риска медицинские и социальные работники, представители образования и торговли, сказал Лясковский.Кроме того, он отметил, что около 8-10% от числа заболевших – дети. С 12 лет они также могут пройти вакцинацию от COVID-19, ревакцинация детского населения не предусмотрена ввиду отсутствия клинических исследований.Ранее в минздраве заявили о нестабильной эпидемической ситуации по COVID-19 в Крыму и рекомендовали использовать средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей.

https://crimea.ria.ru/20220826/kakim-preparatom-mozhno-privitsya-ot-kovida-v-krymu-1124304803.html

https://crimea.ria.ru/20220826/mogut-li-otmenit-shkolnye-lineyki-v-krymu--rospotrebnadzor-1124304549.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, коронавирус в крыму, общество, здравоохранение в крыму и севастополе