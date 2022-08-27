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В минздраве Крыма обеспокоены темпами ревакцинации от ковида - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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В минздраве Крыма обеспокоены темпами ревакцинации от ковида
В минздраве Крыма обеспокоены темпами ревакцинации от ковида - РИА Новости Крым, 27.08.2022
В минздраве Крыма обеспокоены темпами ревакцинации от ковида
В минздраве Крыма призвали крымчан ревакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, поскольку показатель коллективного иммунитета остается на крайне... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T03:26
2022-08-27T03:26
крым
коронавирус в крыму
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В минздраве Крыма призвали крымчан ревакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, поскольку показатель коллективного иммунитета остается на крайне низком уровне. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Лясковского, повторная прививка рекомендована 800 тысячам граждан, из них привились чуть больше 300 тысяч.Ревакцинация через шесть месяцев после первой прививки рекомендована для людей с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых. Также в группе риска медицинские и социальные работники, представители образования и торговли, сказал Лясковский.Кроме того, он отметил, что около 8-10% от числа заболевших – дети. С 12 лет они также могут пройти вакцинацию от COVID-19, ревакцинация детского населения не предусмотрена ввиду отсутствия клинических исследований.Ранее в минздраве заявили о нестабильной эпидемической ситуации по COVID-19 в Крыму и рекомендовали использовать средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей.
https://crimea.ria.ru/20220826/kakim-preparatom-mozhno-privitsya-ot-kovida-v-krymu-1124304803.html
https://crimea.ria.ru/20220826/mogut-li-otmenit-shkolnye-lineyki-v-krymu--rospotrebnadzor-1124304549.html
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крым, коронавирус в крыму, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
В минздраве Крыма обеспокоены темпами ревакцинации от ковида

Минздрав Крыма: план по коллективному иммунитету выполнен на 8%

03:26 27.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В минздраве Крыма призвали крымчан ревакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, поскольку показатель коллективного иммунитета остается на крайне низком уровне. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам Лясковского, повторная прививка рекомендована 800 тысячам граждан, из них привились чуть больше 300 тысяч.
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"Популяционного иммунитета в целом мы не достигли, план выполнен на 8%. Первым компонентом привиты 952 тысячи человек, этого недостаточно. Мы отмечаем, что люди не так активно приходят на ревакцинацию, хотя это можно делать по пришествию полугода", – отметил он.
Ревакцинация через шесть месяцев после первой прививки рекомендована для людей с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых. Также в группе риска медицинские и социальные работники, представители образования и торговли, сказал Лясковский.
Кроме того, он отметил, что около 8-10% от числа заболевших – дети. С 12 лет они также могут пройти вакцинацию от COVID-19, ревакцинация детского населения не предусмотрена ввиду отсутствия клинических исследований.
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Заголовок открываемого материала
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