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Рост на сотни: сводка по коронавирусу в Крыму и Севастополе
Рост на сотни: сводка по коронавирусу в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Рост на сотни: сводка по коронавирусу в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки заболели 660 человек, прирост в сравнении с предыдущим днем — почти сто случаев. РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T10:31
2022-08-26T10:31
2022-08-26T10:34
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели 660 человек, прирост в сравнении с предыдущим днем — почти сто случаев.Так, на территории Республики Крым зарегистрировано 422 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 192 343 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончался от осложнений болезни еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5359 человек.В Севастополе подтверждено 238 новых случаев заболевания COVID-19, зарегистрирован один летальный исход. ."В ковидные стационары госпитализированы 8 человек, выписаны 24. На данный момент в больницах находятся 140 пациентов, из них 121 - с подтвержденным COVID-19. Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него", - отметили в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 88 664 человека, выздоровели 84 747.
https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым
Рост на сотни: сводка по коронавирусу в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 660 новых случаев COVID-19, умерли два человека
10:31 26.08.2022 (обновлено: 10:34 26.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели 660 человек, прирост в сравнении с предыдущим днем — почти сто случаев.
Так, на территории Республики Крым зарегистрировано 422 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 192 343 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 72 пациента, за все время на стационарном лечении находились 60 372 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 353 человека, за весь период – 183 271", - говорится в сообщении.
Скончался от осложнений болезни еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5359 человек.
В Севастополе подтверждено 238 новых случаев заболевания COVID-19, зарегистрирован один летальный исход. .
"В ковидные стационары госпитализированы 8 человек, выписаны 24. На данный момент в больницах находятся 140 пациентов, из них 121 - с подтвержденным COVID-19. Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него", - отметили в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 88 664 человека, выздоровели 84 747.