https://crimea.ria.ru/20220826/rost-na-sotni-svodka-po-koronavirusu-v-krymu-i-sevastopole-1124299077.html

Рост на сотни: сводка по коронавирусу в Крыму и Севастополе

Рост на сотни: сводка по коронавирусу в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Рост на сотни: сводка по коронавирусу в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки заболели 660 человек, прирост в сравнении с предыдущим днем — почти сто случаев. РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T10:31

2022-08-26T10:31

2022-08-26T10:34

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распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели 660 человек, прирост в сравнении с предыдущим днем — почти сто случаев.Так, на территории Республики Крым зарегистрировано 422 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 192 343 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончался от осложнений болезни еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5359 человек.В Севастополе подтверждено 238 новых случаев заболевания COVID-19, зарегистрирован один летальный исход. ."В ковидные стационары госпитализированы 8 человек, выписаны 24. На данный момент в больницах находятся 140 пациентов, из них 121 - с подтвержденным COVID-19. Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него", - отметили в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 88 664 человека, выздоровели 84 747.

https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html

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