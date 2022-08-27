https://crimea.ria.ru/20220827/pochemu-ne-prinyali-itogovyy-dokument-konferentsii-dnyao-1124312527.html
Почему не приняли итоговый документ конференции ДНЯО
Почему не приняли итоговый документ конференции ДНЯО - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Почему не приняли итоговый документ конференции ДНЯО
Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли договориться и принять итоговый документ. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T09:50
2022-08-27T09:50
2022-08-27T09:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли договориться и принять итоговый документ. Об этом заявил председатель конференции Густаво Злаувинен, пишет РИА Новости.Обзорная конференция ДНЯО проходит раз в пять лет и является ключевым показательным событием в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Задача конференции — обсудить исполнение договора за отчетный период и наметить планы на предстоящий. Показателем успеха конференции является итоговый документ, который будет обозначать, что все страны участники пришли к общему консенсусу. На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ также не был согласован."Несмотря на интенсивные консультации, конференция не смогла достичь договоренности по субстантивной части проекта итогового документа", - заявил Злаувинен.Договориться и подписать общий документ не удалось в основном из-за темы конфликта на Украине, заявила замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу."Должна отметить, что эта Обзорная конференция проводилась в весьма конкретной атмосфере, — сказала Накамицу, имея в виду спецоперацию на Украине. - И думаю, что это влияние было весьма большим".В свою очередь замглавы российской делегации Андрей Белоусов заявил, что достичь консенсуса помешали "лживые и политизированные заявления" ряда делегаций по Украине.В частности, постпред Франции Янн Хванг на конференции по разоружению зачитал заявление от имени США, ЕС, Японии, Великобритании, Турции, Латвии, Украины, Грузии, Франции и ряда других стран. Подписанты заявления осудили спецоперацию России на Украине, хотя этот вопрос не имеет отношения к проблематике ДНЯО. При этом реакции на удары Украины по Запорожской АЭС не были приняты во внимание, заметил Белоусов.Россия требовала внесения поправок в те пункты итогового документа, которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума.По итогу в ООН призвали Россию и США как можно скорее начать переговоры о соглашении, которое должно будет прийти на смену договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2026 году.Следующая Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия пройдет в 2026 году в Нью-Йорке.Договор о нераспространении ядерного оружия является основой международного режима ядерного нераспространения. Документ закрепляет неотъемлемое право всех государств-участников на исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях.
https://crimea.ria.ru/20220817/pochemu-zapad-nastoychivo-mussiruet-temu-yadernoy-voyny--politolog-1124193368.html
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в мире, российская федерация (россия, рф), оон, сша, украина
Почему не приняли итоговый документ конференции ДНЯО
Участники конференции ДНЯО не смогли договориться и принять итоговый документ
09:50 27.08.2022 (обновлено: 09:53 27.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли договориться и принять итоговый документ. Об этом заявил председатель конференции Густаво Злаувинен, пишет РИА Новости.
Обзорная конференция ДНЯО проходит раз в пять лет и является ключевым показательным событием в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Задача конференции — обсудить исполнение договора за отчетный период и наметить планы на предстоящий. Показателем успеха конференции является итоговый документ, который будет обозначать, что все страны участники пришли к общему консенсусу. На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ также не был согласован.
"Несмотря на интенсивные консультации, конференция не смогла достичь договоренности по субстантивной части проекта итогового документа", - заявил Злаувинен.
Договориться и подписать общий документ не удалось в основном из-за темы конфликта на Украине, заявила замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу.
"Должна отметить, что эта Обзорная конференция проводилась в весьма конкретной атмосфере, — сказала Накамицу, имея в виду спецоперацию на Украине. - И думаю, что это влияние было весьма большим".
В свою очередь замглавы российской делегации Андрей Белоусов заявил, что достичь консенсуса помешали "лживые и политизированные заявления" ряда делегаций по Украине.
"Конференция стала политическим заложником у тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине. Тем самым они сделали все, чтобы не допустить конструктивной, эффективной работы конференции", - сказал Белоусов.
В частности, постпред Франции Янн Хванг на конференции по разоружению зачитал заявление от имени США, ЕС, Японии, Великобритании, Турции, Латвии, Украины, Грузии, Франции и ряда других стран. Подписанты заявления осудили спецоперацию России на Украине, хотя этот вопрос не имеет отношения к проблематике ДНЯО. При этом реакции на удары Украины по Запорожской АЭС
не были приняты во внимание, заметил Белоусов.
Россия требовала внесения поправок в те пункты итогового документа, которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума.
По итогу в ООН призвали Россию и США как можно скорее начать переговоры о соглашении, которое должно будет прийти на смену договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2026 году.
"Как можно скорее... Мы знаем дату прекращения действия СНВ-3 – в 2026 году. Как минимум им нужно договориться о новом соглашении до истечения СНВ-3, иначе у мира не останется сдерживающих средств. Мы продолжаем призывать обе стороны возобновить взаимодействие как можно скорее, чтобы мир не оказался без ограничений на ядерное оружие", - сказала Накамицу на брифинге.
Следующая Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия пройдет в 2026 году в Нью-Йорке.
Договор о нераспространении ядерного оружия является основой международного режима ядерного нераспространения. Документ закрепляет неотъемлемое право всех государств-участников на исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях.