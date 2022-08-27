https://crimea.ria.ru/20220827/pochemu-ne-prinyali-itogovyy-dokument-konferentsii-dnyao-1124312527.html

Почему не приняли итоговый документ конференции ДНЯО

Почему не приняли итоговый документ конференции ДНЯО - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Почему не приняли итоговый документ конференции ДНЯО

Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли договориться и принять итоговый документ. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T09:50

2022-08-27T09:50

2022-08-27T09:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли договориться и принять итоговый документ. Об этом заявил председатель конференции Густаво Злаувинен, пишет РИА Новости.Обзорная конференция ДНЯО проходит раз в пять лет и является ключевым показательным событием в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Задача конференции — обсудить исполнение договора за отчетный период и наметить планы на предстоящий. Показателем успеха конференции является итоговый документ, который будет обозначать, что все страны участники пришли к общему консенсусу. На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ также не был согласован."Несмотря на интенсивные консультации, конференция не смогла достичь договоренности по субстантивной части проекта итогового документа", - заявил Злаувинен.Договориться и подписать общий документ не удалось в основном из-за темы конфликта на Украине, заявила замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу."Должна отметить, что эта Обзорная конференция проводилась в весьма конкретной атмосфере, — сказала Накамицу, имея в виду спецоперацию на Украине. - И думаю, что это влияние было весьма большим".В свою очередь замглавы российской делегации Андрей Белоусов заявил, что достичь консенсуса помешали "лживые и политизированные заявления" ряда делегаций по Украине.В частности, постпред Франции Янн Хванг на конференции по разоружению зачитал заявление от имени США, ЕС, Японии, Великобритании, Турции, Латвии, Украины, Грузии, Франции и ряда других стран. Подписанты заявления осудили спецоперацию России на Украине, хотя этот вопрос не имеет отношения к проблематике ДНЯО. При этом реакции на удары Украины по Запорожской АЭС не были приняты во внимание, заметил Белоусов.Россия требовала внесения поправок в те пункты итогового документа, которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума.По итогу в ООН призвали Россию и США как можно скорее начать переговоры о соглашении, которое должно будет прийти на смену договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2026 году.Следующая Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия пройдет в 2026 году в Нью-Йорке.Договор о нераспространении ядерного оружия является основой международного режима ядерного нераспространения. Документ закрепляет неотъемлемое право всех государств-участников на исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях.

https://crimea.ria.ru/20220817/pochemu-zapad-nastoychivo-mussiruet-temu-yadernoy-voyny--politolog-1124193368.html

https://crimea.ria.ru/20220818/kogda-moskva-mozhet-zadeystvovat-sily-yadernogo-reagirovaniya--mid-rossii-1124211814.html

https://crimea.ria.ru/20220801/yadernaya-voyna-nikogda-ne-dolzhna-byt-razvyazana--putin-1124028373.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, российская федерация (россия, рф), оон, сша, украина