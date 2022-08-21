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Главные события и заявления дня: 21 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2022
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Главные события и заявления дня: 21 августа
Главные события и заявления дня: 21 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Главные события и заявления дня: 21 августа
В СК заявили о заказном убийстве Дугиной. Шойгу рассказал о применении "Кинжалов" на Украине. В Ульяновской области произошло страшное ДТП. В Киеве запретили... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T20:07
2022-08-21T17:03
главное за день
распространение коронавируса в рф
происшествия
российская федерация (россия, рф)
сергей шойгу
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В СК заявили о заказном убийстве Дугиной. Шойгу рассказал о применении "Кинжалов" на Украине. В Ульяновской области произошло страшное ДТП. В Киеве запретили все митинги в День независимости. В самой высокой точке Херсона подняли флаг России. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.В СК заявили о заказном убийстве ДугинойУбийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Подмосковье было заказным и заранее спланированным, заявили в Следственном комитете РФ. В автомобиле Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась Дугина, сработало взрывное устройство, затем произошло возгорание машины. Взрывчатка была заложена под днищем автомобиля со стороны водителя.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если в ходе расследования преступления подтвердится украинский след, речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом.При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не имеет отношения к случившемуся.Шойгу рассказал о применении "Кинжалов" на УкраинеМинистр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные трижды применяли гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" в ходе специальной военной операции на Украине. Во всех случаях оружие продемонстрировало свои блестящие характеристики. Глава Минобороны отметил, что удары "Кинжалами" наносятся по особо важным целям, а саму ракету невозможно ни обнаружить, ни перехватить.В Ульяновской области произошло страшное ДТПВ Ульяновской области на трассе автобус с пассажирами столкнулся с двумя грузовиками. По данным правоохранителей, водитель одной из фур выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Погибли, по последним данным, 16 человек, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, погибшие и пострадавшие – граждане Казахстана. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего.В Киеве запретили все митинги в День независимостиВласти Киева запретили проведение с 22 по 25 августа всех массовых мероприятий, собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей.24 августа Украина отметит 31-ю годовщину независимости страны.В свою очередь власти Харькова на День независимости ввели комендантский час. Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Во время действия комендантского часа запрещено пребывание в общественных местах и любое перемещение по городу.В самой высокой точке Херсона подняли флаг РоссииОбщественные активисты Херсона подняли флаг Российской Федерации размером 4 на 6 метров на херсонской телевышке – самой высокой точке города. Высота вышки составляет более 200 метров. Акция приурочена ко Дню флага России. Поднятый на херсонской телевышке флаг является самым большим триколором на освобожденных территориях.
https://crimea.ria.ru/20220821/doch-filosofa-dugina-pogibla-pri-vzryve-avtomobilya-1124236049.html
https://crimea.ria.ru/20220821/vs-rf-unichtozhili-kalibrami-sklad-s-zapadnym-vooruzheniem-pod-odessoy-1124239801.html
https://crimea.ria.ru/20220821/broshennye-predpriyatiya-khersonschiny-peredadut-vo-vneshnee-upravlenie-1124240541.html
российская федерация (россия, рф)
херсонская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, распространение коронавируса в рф, происшествия, российская федерация (россия, рф), сергей шойгу, херсонская область, специальная военная операция рф на украине
Главные события и заявления дня: 21 августа

Главные события и заявления воскресенья, 21 августа

20:07 21.08.2022
 
© СК РФСледователи СК РФ работают на месте убийства Дарьи Дугиной
Следователи СК РФ работают на месте убийства Дарьи Дугиной
© СК РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В СК заявили о заказном убийстве Дугиной. Шойгу рассказал о применении "Кинжалов" на Украине. В Ульяновской области произошло страшное ДТП. В Киеве запретили все митинги в День независимости. В самой высокой точке Херсона подняли флаг России.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
В СК заявили о заказном убийстве Дугиной
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
08:06
Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля
Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Подмосковье было заказным и заранее спланированным, заявили в Следственном комитете РФ. В автомобиле Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась Дугина, сработало взрывное устройство, затем произошло возгорание машины. Взрывчатка была заложена под днищем автомобиля со стороны водителя.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если в ходе расследования преступления подтвердится украинский след, речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом.
При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не имеет отношения к случившемуся.
Шойгу рассказал о применении "Кинжалов" на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные трижды применяли гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" в ходе специальной военной операции на Украине. Во всех случаях оружие продемонстрировало свои блестящие характеристики. Глава Минобороны отметил, что удары "Кинжалами" наносятся по особо важным целям, а саму ракету невозможно ни обнаружить, ни перехватить.
Пуск ракеты с корабля Вышний Волочек на учениях Черноморского флота и ЮВО в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
13:34
ВС РФ уничтожили "Калибрами" склад с западным вооружением под Одессой
В Ульяновской области произошло страшное ДТП
В Ульяновской области на трассе автобус с пассажирами столкнулся с двумя грузовиками. По данным правоохранителей, водитель одной из фур выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Погибли, по последним данным, 16 человек, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, погибшие и пострадавшие – граждане Казахстана. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего.
В Киеве запретили все митинги в День независимости
Власти Киева запретили проведение с 22 по 25 августа всех массовых мероприятий, собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей.
24 августа Украина отметит 31-ю годовщину независимости страны.
В свою очередь власти Харькова на День независимости ввели комендантский час. Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Во время действия комендантского часа запрещено пребывание в общественных местах и любое перемещение по городу.
В самой высокой точке Херсона подняли флаг России
Общественные активисты Херсона подняли флаг Российской Федерации размером 4 на 6 метров на херсонской телевышке – самой высокой точке города. Высота вышки составляет более 200 метров. Акция приурочена ко Дню флага России. Поднятый на херсонской телевышке флаг является самым большим триколором на освобожденных территориях.
Херсон - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
14:53Новая жизнь на освобожденных территориях
Брошенные предприятия Херсонщины передадут во внешнее управление
 
Главное за деньРаспространение коронавируса в РФПроисшествияРоссийская Федерация (Россия, РФ)Сергей ШойгуХерсонская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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20:07Главные события и заявления дня: 21 августа
19:35Какие продукты спасают от головной боли
18:51Эксперт оценила итоги опросов о вхождении Запорожской области в состав РФ
18:12Как не стать жертвой аферистов при покупке квартиры – советы эксперта
17:43В Крыму жара набирает обороты
16:58Расхламляемся к осени – советы эксперта
16:24Число жертв ДТП в Ульяновской области выросло до 15 человек. ДОПОЛНЕНО
16:05Курит сигарету и закусывает малиной: как человек убивает свой иммунитет
15:44Одиннадцать человек погибли в жутком ДТП в Ульяновской области
15:35Ни рыба, ни мясо: как кот Мостик обедать ходил
15:20В Киеве запретили все митинги в День независимости
14:53Брошенные предприятия Херсонщины передадут во внешнее управление
14:26Авиация РФ разбомбила пункт дислокации "Правого сектора"* в ДНР
14:12Пески освобождены - Кадыров
13:55Военные РФ уничтожили более 100 ВСУшников под Николаевом и Херсоном
13:34ВС РФ уничтожили "Калибрами" склад с западным вооружением под Одессой
13:19В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к убийству Дугиной
12:52Захарова отреагировала на убийство дочери Дугина
12:32Российские военспецы выявили слабые места оружия НАТО на Украине – Шойгу
12:04СК: убийство Дугиной – заказное и заранее спланированное
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