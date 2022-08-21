https://crimea.ria.ru/20220821/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-21-avgusta-1124241592.html

Главные события и заявления дня: 21 августа

Главные события и заявления дня: 21 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Главные события и заявления дня: 21 августа

В СК заявили о заказном убийстве Дугиной. Шойгу рассказал о применении "Кинжалов" на Украине. В Ульяновской области произошло страшное ДТП. В Киеве запретили... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T20:07

2022-08-21T20:07

2022-08-21T17:03

главное за день

распространение коронавируса в рф

происшествия

российская федерация (россия, рф)

сергей шойгу

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В СК заявили о заказном убийстве Дугиной. Шойгу рассказал о применении "Кинжалов" на Украине. В Ульяновской области произошло страшное ДТП. В Киеве запретили все митинги в День независимости. В самой высокой точке Херсона подняли флаг России. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.В СК заявили о заказном убийстве ДугинойУбийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Подмосковье было заказным и заранее спланированным, заявили в Следственном комитете РФ. В автомобиле Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась Дугина, сработало взрывное устройство, затем произошло возгорание машины. Взрывчатка была заложена под днищем автомобиля со стороны водителя.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если в ходе расследования преступления подтвердится украинский след, речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом.При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не имеет отношения к случившемуся.Шойгу рассказал о применении "Кинжалов" на УкраинеМинистр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные трижды применяли гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" в ходе специальной военной операции на Украине. Во всех случаях оружие продемонстрировало свои блестящие характеристики. Глава Минобороны отметил, что удары "Кинжалами" наносятся по особо важным целям, а саму ракету невозможно ни обнаружить, ни перехватить.В Ульяновской области произошло страшное ДТПВ Ульяновской области на трассе автобус с пассажирами столкнулся с двумя грузовиками. По данным правоохранителей, водитель одной из фур выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Погибли, по последним данным, 16 человек, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, погибшие и пострадавшие – граждане Казахстана. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего.В Киеве запретили все митинги в День независимостиВласти Киева запретили проведение с 22 по 25 августа всех массовых мероприятий, собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей.24 августа Украина отметит 31-ю годовщину независимости страны.В свою очередь власти Харькова на День независимости ввели комендантский час. Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Во время действия комендантского часа запрещено пребывание в общественных местах и любое перемещение по городу.В самой высокой точке Херсона подняли флаг РоссииОбщественные активисты Херсона подняли флаг Российской Федерации размером 4 на 6 метров на херсонской телевышке – самой высокой точке города. Высота вышки составляет более 200 метров. Акция приурочена ко Дню флага России. Поднятый на херсонской телевышке флаг является самым большим триколором на освобожденных территориях.

https://crimea.ria.ru/20220821/doch-filosofa-dugina-pogibla-pri-vzryve-avtomobilya-1124236049.html

https://crimea.ria.ru/20220821/vs-rf-unichtozhili-kalibrami-sklad-s-zapadnym-vooruzheniem-pod-odessoy-1124239801.html

https://crimea.ria.ru/20220821/broshennye-predpriyatiya-khersonschiny-peredadut-vo-vneshnee-upravlenie-1124240541.html

российская федерация (россия, рф)

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, распространение коронавируса в рф, происшествия, российская федерация (россия, рф), сергей шойгу, херсонская область, специальная военная операция рф на украине